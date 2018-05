Kormányalakítás olasz módra

A populista Öt Csillag Mozgalom és a szélsőjobboldali Liga ugyanis olyan páros, amelyet csak az euroszkepticizmus köt össze, meg az, hogy egyáltalán nincs kormányzási tapasztalatuk. Mindkét párt kritikusan tekint az Európai Unióra és az eurózóna működésére. Az EU történetében először fordul elő, hogy a hat alapító tagország valamelyikében nyíltan euroszkeptikus pártok alakítanak kormányt.

Ezért is váltott ki nagy visszhangot a koalíciós szerződésük egy korai tervezete, amely kikerült a világhálóra. Ebben a dokumentumban a két párt több nagyon veszélyes témát is feszegetett. Az asztalra került például az, hogy az Európai Központi Bank engedjen el 250 milliárd eurót az olasz államadósságból, az Európai Bizottság pedig készítsen terveket arra az esetre, ha egy tagállam szeretné elhagyni az eurózónát. A pénzügyi piacok reakcióját látva a két párt végül visszakozott, de a leendő kormány gazdaságpolitikai tervei továbbra is komoly aggodalomra adnak okot.