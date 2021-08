Kivételes kivételek

Hogy is van ez a hullámokkal? Pontosan hányadiknál is tartunk?

Éppen elindultak Afrikába a fecskék, amikor Bandika és Ervin megtudta, hogy Cristiano Ronaldo Manchesterbe igazol. Nem szeretem a Manchester Cityt – dobta háta mögé a gyufaszálat Bandika. Ervin az üres villanydrótokat nézte, és megkérdezte: van esetleg valami, amit kivételesen a Manchester Citytől is jobban tetszik utálni? Igen, a Manchester United – bólintott Bandika. Akkor önnek nincs szíve – állapította meg Ervin, és fel is olvasott egy idézetet Lope de Vegától, ami úgy hangzik, hogy „a szív gyűlölni gyűlöl, csak szeretni szeret”. Bandika tüdőcsúcsig slukkolta a dohányfüstöt, majd ismét bólintott: talán ezért nem voltam soha szívbajos.

A dohányzás viszont szív- és érrendszeri megbetegedéseket okozhat – vágott vissza Ervin. Jól mondja, okozhat – nézett az órájára Bandika. Nálam viszont nem okoz, mert én vagyok a kivétel. Úgy érzem, rám nem vonatkozik, ami másra igen. Erre meg hogy jött rá? – kérdezte Ervin. Kivételesen nem magamtól jöttem rá, hanem egyszer valaki belesuttogta a fülembe – fújta a füstöt az ég felé Bandika.

Ekkor mondta be a rádió, hogy a tokiói paralimpián a 4000 méteres egyéni üldözéses futamban kivételesen egy miniszter is a dobogóra állhatott, méghozzá Novák Eduárd, aki jelenleg Románia sportminisztere. Mit nyert, aranyat? – kapta fel a fejét Bandika. Nem, ezüstöt, mert az aranyat a szlovák Jozef Metelka nyerte, jó nagy előnnyel – mondta Ervin. Látja, manapság már a miniszterek is képesek meglepetést okozni. Sayed Sadaat volt afgán kommunikációs miniszterről meg azt írták, hogy Lipcsében pizzafutár lett, de ez még mind semmi ahhoz képest, amit Vladimír Lengvarský szlovák egészségügyi miniszter mondott a minap. Arról beszélt, hogy igen, az ősz folyamán megint tiszteletét teszi nálunk valami enyhe, visszafogott és diszkrét járványhullám, nem is tudom már, hogy hányadik, de nem kell félni, mert karácsonyra minden rendbe jön. Bandika felháborodottan kérdezte, hogy mondhat olyat egy miniszter, hogy nem kell félni. Miközben manapság legnagyobb fegyverünk az elővigyázatosság. Ervin kért szót, és megkérdezte, „maga tudja, hol húzódik pontosan a félelem és az elővigyázatosság közti határ?” Bandika elismerte, hogy nem tudja, egyben bevallotta, hogy azok közé az emberek közé tartozik, akik jobban szeretnek megijedni, mint félni. Előbbi ugyanis rövidebb ideig tart.

De hogy van ez a hullámokkal? Maga tudja, hányadiknál tartunk? Ervin legyintett és elmagyarázta, hogy ez is olyan, mint régen az uralkodók esetében. Mi, magyarok Mária Terézia apukáját III. Károlyként emlegetjük, mert a magyar trónon ő volt a harmadik Károly. De mindenki más VI. Károlyként emlegeti, mert a Habsburg állam és a Német-római Birodalom élén a hatodik volt. Hacsak nem arra a III. Károlyra gondolnak, aki ugyanabban az évszázadban 1759-től 1788- ig ült a spanyol trónon. Persze őt is csak a spanyolok emlegették harmadikként, mert Nápoly királyaként VIII., Szicília királyaként V., Párma és Piacenza királyaként pedig I. Károlyként tisztelték. Ha ugyan nem utálták, mint én a Manchester Cityt – zárta az összefüggést Bandika. Így van, helyeselt Ervin, majd mindketten fogták magukat, és elindultak a fecskék után Afrikába.

A szerző a Vasárnap munkatársa