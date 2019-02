Egy kolléga hümmögött még szeptemberben Zuzana Čaputová kapcsán: én nem értem, minek indul ez a nő, amikor egyértelmű, hogy semmi esélye nincs. Nem is volt. Most meg ott tartunk, hogy a közvélemény-kutatások szerint ő a legesélyesebb arra, hogy Szlovákia következő államfője legyen. És ezek a felmérések még akkor készültek, amikor Robert Mistrík is versenyben volt. Mistrík viszont tegnap visszalépett Čaputová javára, mert mint mondta, számára nem a személyes ambíció a lényeg, hanem hogy Szlovákiának a következő évben olyan elnöke legyen, aki demokratikusan gondolkodik, ne pedig olyan, aki a Smer meghosszabbított kezét, vagy épp a HZDS meghosszabbított életét jelenti. Maroš Šefčovičra és Štefan Harabinra gondolt. Hiszen Šefčovič, bár függetlenként indul, a Smer támogatását élvezi, Harabint pedig még Mečiar apánktól kaptuk (amellett a sok minden jó mellett, aminek eredményét unokáink is látni fogják).

Amellett, hogy a választási kampány végre kettővel magasabb sebességi fokozatra kapcsolt, Mistrík visszalépése nem nevezhető meglepetésnek. Eddig sem tűnt túl motiváltnak, az utóbbi hetekben pedig Čaputová meggyőzőbben és határozottan mondta ki mindazt, amit talán épp Mistrík is elmondhatott volna. Vagy el is mondta, csak valahogy nem ütött be. Így van ez a jótanácsokkal is: valakinek elhisszük, valakinek nem. Úgy tűnik, Čaputovának elhiszik, és egyre többen hiszik el. Többen, mint tíz éve Iveta Radičovának. Pedig.

Végül is ketten maradtak: Isten és a bor – kezdi Hamvas Béla a Bor filozófiáját. Így jártak emezek is: az első forduló két nagy esélyese Zuzana Čaputová jogász, a Progresszív Szlovákia nevű teljesen új politikai mozgalom jelöltje, aki néhány éve sikeresen megakadályozta a bazini szemétlerakat létrehozását, és Maroš Šefčovič, aki ugyan függetlenként indul, viszont tudjuk, hogy a legutóbbi európai parlamenti választáson a Smer listavezetője volt, és így került az EP-be, ahol az Európai Bizottság energiaügyekért felelős alelnöke. Hogy Šefčovič plakátjain miért nem jelzik, hogy a Smer támogatja, nem mondták meg. A tavalyi önkormányzati választáson az eddigieknél sokkal több független jelölt volt sikeres, több nagyvárosban ütöttek ki pártjelölteket, köztük sok smerest is. A Smer csillaga tizenhét év után leáldozóban van, Robert Fico pártelnök kijelentései egyre vállalhatatlanabbak. Egy ilyen párt logója egy magát komolyan vevő államfőjelölt plakátjairól senkinek sem hiányzik. A Smer viszont még nagyon is él, és mindent meg is tesz, hogy tartsa pozícióit. Így a fő kérdés a következő hetekben, milyen témával próbálja meg a legnagyobb kormánypárt lefaragni Čaputová esélyeit. Az eddigiek alapján ez a konzervatív választók Šefčovič irányába való terelése lesz olyan témákkal, mint a család. Čaputovának ugyanis nincs férje, van viszont két lánya. Nyilván megkérdezik majd tőle, hogyan akar így példát mutatni az ország első embereként, azt a látszatot keltve, mintha ez jelentene valamit, vagy nem lenne az illető magánügye. Egyébként Kiska mellett sincs first lady, mert a felesége már az elején megmondta, hogy neki ehhez semmi kedve. Az ő dolga, és hát aki az elnökjelöltek közül aszerint választ, ki az illető felesége vagy a férje, annak tudunk ajánlani egy jó pszichológust. És bár éppen e sorok írója heherészett azon tavaly, hogy a közben Pozsony főpolgármesterévé választott Matúš Vallo mellett Čaputovát is támogatta Róbert Bezák volt nagyszombati érsek az indulásban, akkor ezt a kérdést ezzel meg is válaszolhatjuk. Hisz akit egy exérsek ajánl, az családilag és a keresztény értékek terén is rendben kell, hogy legyen. De majd a választók eldöntik. Hisz ahogy az étteremben a vendégnek mindig igaza van, az országban a választónak szintén. Mindenesetre a Smer asszisztálásával nyakunkba sózott két Gašparovič-ciklus után talán megérdemeljük, hogy a következő öt évben is normális elnökünk legyen.