Index: ameddig lehet

A nagy étvágyú Nemzeti Együttműködés Rendszere (NER) megalakulása óta, egyes források szerint már korábban, feni a fogát a lapra. A NER tíz évében a médiapiac módszeres átalakítása zajlott, a közszolgálati médiától a megyei lapokig történt az irányba állítás. Az étvágy nem csillapodik, a legzsírosabb falat, az ország legolvasottabb lapja újabb rohamot vert vissza. A vezérigazgató-cserét követően többen fellélegeztek, de a függetlenséget jelző mutató továbbra is a „veszélyben” zónában maradt, az ostromállapot nem szűnt meg. Amennyiben az elmúlt évek történéseit vesszük alapul, akkor optimizmusra nincs ok, hiszen a NER nyomulásának senki sem tudott ellenállni. Ha eldöntetett egy-egy médiatermék (vállalat, intézmény stb.) sorsa, akkor előbb vagy utóbb az eszközt is megtalálta a NER, hogy célt érjen, a lista hosszú és egyre bővül, az Origótól a Magyar Nemzetig terjed.

Egyelőre az olvasókat nem sikerült meggyőzni arról, hogy ne az Indexet olvassák, hanem a kormány sikereit és a haldokló liberális demokrácia végnapjait megéneklő kiadványokat, felületeket.

A Riporterek Határok Nélkül szervezet minden évben közzéteszi az egyes országok sajtójának szabadságindexét, melyet 43 kritérium alapján határoznak meg. 2019-ben Magyarország a 87. helyet foglalta el, 2010 óta 64 helyet csúszott vissza. (A másik valóságban a propagandalapok bizonyára megmagyaráznák a visszaesés okait: pontatlan kritériumok, támadás Magyarország ellen, bevándorláspárti erők stb.)

Görgetem lefelé a Mit jelent nekünk az Index? véleményeket. A lap olvasói küldték be, miért szeretik vagy miért gyűlölik az Indexet. Az Index a mi józan eszünk – írja Grecsó Krisztián. Az utolsó reményem az, hogy az Index létezése van olyan fontos az olvasóinak (nekünk), mint pár éve az internetadó nemlétezése volt – véli Méri László. Felnőtt életem nagyobbik részét az Indexszel töltöttem – vallja meg Nyáry Krisztián. Az Index az az újság, amit azonnal megnyitok, ha történik valami a világban – mondja a lapról Ónodi Eszter. És még több tucat vélemény az olvasóktól, hogy miért fontos számukra az Index, miért öröm független, szabad sajtót olvasni. Csak remélni tudjuk, hogy ezek a szösszenetek nem rövid nekrológok és a szabadságbarométer visszatér a független zónába.

Ha eszünkbe jut az elmúlt tíz év bármelyik ellenszegüllési kísérlete a NER akaratával szemben, akkor aggodalmunk nem alaptalan.

A magyarországi online újságírás legerősebb története az Index, amely folyamatosan a hatalom mohóságának présében küzd a túlélésért. A szabad Index nélkül Magyarország nyomasztóbb hely lenne.