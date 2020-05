Sok országban az emberek a lakásukat is alig hagyhatták el, ezért a belföldi idegenforgalom sem jöhetett szóba. Ahogy azonban lassan kezd az élet visszatérni Európában a járvány előtti kerékvágásba, előkerülnek a nyaralási szezonnal kapcsolatos kérdőjelek és a fő kérdés – hol nyaralunk idén? A rövid válasz többségünk számára az, hogy otthon vagy közel az otthonunkhoz. A karanténok emléke még mindannyiunk számára nagyon friss, és az egészségügyi szakemberek döntő többsége a járvány további hullámaival számol. Abban mindenki egyetért, hogy éppen az utazás, a nemzetközi forgalom lehet az új fertőzési hullám elindítója, néhány fertőzött is képes újra felizzítani a járványt. Nem véletlen, hogy a határok különféle kivételektől eltekintve még mindig le vannak zárva, és a szomszédos országok is nagyon óvatosak a nyitással. Ez nem sok jót ígér a nemzetközi idegenforgalom számára, hiszen ehhez még hozzájön a nemzetközi személyforgalom teljes leállása és sok országban a kötelező karantén.

Hogy miért beszélünk mégis egyre többet a nyári idegenforgalmi szezonról, annak természetesen gazdasági okai vannak. Európában az idegenforgalom a GDP körülbelül tíz százalékát termeli éves szinten, és a mostani összeomlás munkahelyek millióit veszélyezteti. Az idegenforgalom különösen fontos szerepet játszik az EU már amúgy is sokat próbált déli tagállamaiban. Görögországban a GDP 20 százaléka függ az idegenforgalomtól, de a portugál 16, a spanyol 14 vagy az olasz 13 százalék is jelentős függőséget jelez. Emellett az EU-tagországok közül megemlíthetjük itt akár Franciaországot, Ausztriát, Németországot vagy Horvátországot is. Érthető hát, hogy az érintett kormányok mindent követ próbálnak megmozgatni, hogy a nyári szezont legalább valamilyen korlátozott formában megmentsék. Görögországban már strandok százai nyíltak meg a hétvégén, és komoly higiéniai lépésekkel próbálják meggyőzni a turistákat arról, hogy a hellén tengerparton nem fenyegeti őket a koronavírus. Horvátország is kétségbeesetten próbálja meggyőzni a legfontosabb partnereit, hogy létesítsenek nemzetközi turistafolyosót, amelyen a közép-európai és a német nyaralók eljutnának az Adriára. Még a koronavírus-járványtól legtöbbet szenvedő Olaszország is megnyitja június elején a határait és várja a turistákat.

Ennek ellenére több dolog is szól az ellen, hogy a turisták nyáron tömegesen útnak indulnak. Elsősorban túl nagy még a félelem, még frissek az elmúlt hónapok traumái, és minden óvintézkedés ellenére sokan tartanak a fertőzéstől. Ehhez hozzájön a szakemberek óvatos hozzáállása és a kormányok félelme, hogy a külföldön üdülők újra behurcolják a vírust saját országukba. Gyakoriak ezért az olyan felhívások, amelyek arra kérik a lakosságot, hogy ebben az évben hagyják ki a tengerpartot és nyaraljanak inkább otthon. Ennek persze gazdasági megfontolásai is vannak, hiszen az otthon nyaralók segíthetnek fellendíteni a gondokkal küszködő hazai idegenforgalmat. Emellett a gazdasági válság számos munkahelyet sodort veszélybe, így sokan dönthetnek úgy, hogy az idei nyaralást kihagyják, inkább félretesznek az elkövetkező bizonytalan hónapokra. A nyári szezon ezért sokak számára elmarad Európában, vagy a belföldi turizmusra korlátozódik. Az idegenforgalomból élők csak a túlélésben bízhatnak, és abban, hogy a járvány esetleges további hullámai nem mossák el a következő szezonokat is.