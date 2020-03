Hogyan tovább?

A globális koronavírus-járvány nemcsak a világ népességét fenyegeti, de szinte már teljesen leállította Európa és az Egyesült Államok gazdaságát. A leköszönő szlovák kormány az üzletek és az iskolák bezárásával ugyan sokat tett a vírus terjedése ellen, de a legnehezebb feladat már az új kormányra maradt – megtalálni az egyensúlyt a lakosság védelme és a gazdasági szempontok között.

Mindenki számára jól látható ugyanis, hogy a gazdasági leállás minden napja egyre nagyobb gazdasági költségekkel jár, és hamarosan akár a szlovák gazdaság töréspontjához is eljuthatunk. A média a mostani helyzetet gyakran hasonlítja a legutóbbi globális pénzügyi és gazdasági válsághoz, de a világgazdaság ma ennél sokkal rosszabb helyzetben van. Az elmúlt napokban több elemzés is készült a koronavírus-járvány gazdasági hatásairól, de a legkifejezőbb talán a német Ifo gazdasági kutatóintézet tanulmánya, amely a német gazdaságra váró következményekre koncentrál. Az Ifo elemzői szerint már egy hónapos gazdasági leállás is legalább 4 százalékos GDP-csökkenést eredményez – az optimista forgatókönyvek szerint. Két hónapos leállás már 14 százalékos GDP-csökkenést is jelenthet, és három hónap után a csökkenés akár a GDP 20 százalékát is elérheti.

Ebből jól látszik, hogy a drákói korlátozásoknak hatalmas ára van, és ezt minél tovább fenntartják a kormányok, annál nagyobbak lesznek a járulékos gazdasági veszteségek, és annál nehezebb lesz az újraindulás. A legújabb prognózisok már Szlovákia esetében is nagyobb gazdasági visszaesést jósolnak, mint a 2009-es válságévben. A Tatra banka elemzése szerint 2020-ban 6 százalékos GDP-visszaeséssel kell számolni, és ez természetesen a munkanélküliség növekedésével fog járni. Ugyan a Tatra banka elemzői csak rövid recesszióval számolnak, de a gazdasági kilátások ma annyira gyorsan változnak, hogy ebben a pillanatban ez rendkívül optimista jóslatnak tűnik. Ne feledjük, hogy ugyanezek az elemzők március közepén még csak 50 százalékos esélyt láttak egy recesszióra Szlovákiában.

A bezárt üzletek, éttermek és kávéházak, az üres gyártelepek minden nappal közelebb visznek minket egy mély és elhúzódó recesszióhoz. Szlovákia kicsi és nyitott gazdaságként természetesen nem tud befolyással lenni a világgazdasági eseményekre, ennek ellenére a szlovák kormánynak is elegendő eszköz van a kezében arra, hogy csökkentse a lakosságra és a vállalatokra nehezedő nyomást. Az elkövetkező napokban olyan kiegyensúlyozott intézkedéscsomagra van szükség, amely nemcsak a vállalkozói szektorra gondol, hanem kompenzálja a lakosság bevételkiesését is. Ezt több formában is el lehet képzelni, de a legfontosabb az, hogy a pénzügyi források gyorsan eljussanak a bevételkiesés miatt küszködő emberekhez, legyenek akár alkalmazottak, akár kisvállalkozók. Jó ötletnek tűnik például a családi pótlék nagyobb összeggel való emelése, mely gyorsan eljutna minden gyermeket nevelő szülőhöz, akiket a járvány gazdasági következményei fenyegetnek. A szlovák kormány legfontosabb feladata ma az, hogy reményt adjon a lakosságnak, és felvázolja a korlátozások végét. A gazdaság gyors újraindítására van szükség, még akkor is, ha ez esetleg magában hordozza a koronavírus terjedésének veszélyét is. Ezért egy átfogó, részletes tervre van szükség, mely összekapcsolja a gazdaság újraindítását a koronavírus által legjobban veszélyeztetett csoportok védelmével. Sürgősen lépni kell, mert különben a koronavírus-járvány terjedése ellen bevezetett intézkedések nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozhatnak, mint maga a koronavírus.