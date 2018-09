Hárman rács mögött, most jön a neheze

Derült égből villámcsapásként jött a hír több mint fél évvel a kettős gyilkosság után, hogy a rendőrség nyolc személyt őrizetbe vett Gútán, akik azzal gyanúsíthatók, hogy közük volt Ján Kuciak újságíró és barátnője, Martina Kušnírová megöléséhez.

Világos, hogy ez csak az első lépés és még nagyon hosszú az út a bizonyítási eljárás befejezéséhez, a megdönthetetlen terhelő bizonyítékok felsorakoztatásához, és főleg ahhoz, hogy kiderüljön a legfontosabb kérdés: ki rendelte meg a gyilkosságot.

De bárki is bérelte fel az elkövetőket, az biztos, hogy a nagymácsédi kettős gyilkosság visszafordíthatatlan változásokat indított el az országban.

A két fiatal halála az eddigi legnagyobb politikai földrengést okozta: előbb Marek Maďarič kulturális miniszter lépett ki a kormányból, majd lemondott Robert Kaliňák belügyminiszter és végül Robert Fico miniszterelnök is távozott, hogy némi időhúzás után az országos rendőrfőkapitány is kövesse őket. Kiderült egy csomó disznóság az európai uniós alapok felhasználásával, a földtulajdonosok, gazdák megfélemlítésével, vegzálásával kapcsolatban, és nem csak Kelet-Szlovákiában. Még ha a gyilkosság felderítése szempontjából zsákutcának is bizonyult, a széles nyilvánosság így szerzett tudomást Vadaláékról, a keleten ténykedő olasz „vállalkozó” klánról, amelynek csápjai egészen a kormányhivatalig elértek, Viliam Jasaňon, a hivatal nemzetbiztonsági bizottságának főnökén és Mária Troškován, Fico főtanácsadóján keresztül.

A hideg futkos az ember hátán, amikor olvassa Radovan Bránik közismert blogger bejegyzéseit arról, hogyan készülnek a hidegvérű gyilkosok egy ilyen bűncselekmény elkövetésére, akár békés kerti partin, kedélyes grillezgetés közben. Akár olyan emberek társaságában, akik az állam biztonsági szerveinél dolgoztak. A Kuciak-gyilkossággal gyanúsítottak között is vannak ilyenek.

A kettős gyilkosság kíméletlenül felfedte, milyen országban is élünk.

Ahol a korrupció, a lenyúlás, a kegyetlenség és törvénytelenség nagyon rég átlépett minden határt és a társadalom perifériájáról beszivárgott a központba, az államigazgatás mindennapos működésébe, fel, egészen a hatalom csúcsáig – beleértve a politikát és a gazdaságot is. Ugyanakkor a tüntetések azt is megmutatták, hogy az emberek nem akarnak ilyen országban élni, működő, nem pedig „így” működő államot akarnak. Mindezt elérni, mindent normális kerékvágásba terelni azonban még nehezebb lesz, mint elkapni a gyilkosság gyanúsítottjait. Amiért – tegyük hozzá – óriási elismerés jár a nyomozócsoportnak.

A szerző a TASR hírügynökség munkatársa