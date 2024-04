Győzött a kisebbik rossz?

Ivan Korčok vasárnap kora hajnalban elismerte a vereségét, és gratulált vetélytársának, majd csalódottan állapította meg, hogy a tények szerint Szlovákiában köztársasági elnök lehet az, aki nem tud átláthatóan elszámolni azzal, hogy honnan, kiktől kapott pénzt a kampányára, s aki a lakosság megfélemlítésétől és rágalmazásoktól sem riadt vissza, főleg az utóbbi két hétben.

A vesztes jelöltből nem csak a keserűség beszélt. Ugyanis főleg Pellegrini miniszterei az elmúlt napokban elképesztő állításokkal riogatták a polgárokat. A háború államfőjelöltjének nevezték Korčokot, aki szerintük akár szlovákiai katonákat vezényelhet Ukrajnába. Azt viszont elhallgatták, hogy ilyen súlyos lépésről a kormány indítványára a pozsonyi parlament dönt. A Hlas párt embere meg azt szajkózta, hogy ha a liberális jelölt győz, akkor felbomlik a jelenlegi kormánykoalíció, s a helyükbe lépő új kabinet eltörli a beígért 13. nyugdíjat és az egyéb szociális kedvezményeket. Mindkét kampányhazugsággal visszaéltek azzal, hogy minden ember érthetően fél a háborútól és a megélhetési gondoktól. Még ezeknél a hazug állításoknál is tovább léptek. Hiszen a védelmi és a belügyminiszter nem sokkal a kampánycsend előtt 500 eurós egyszeri támogatással igyekezett növelni a katonák, a hivatásos tűzoltók és más alkalmazottaik szavazókedvét. Mindannyian megérdemlik ezt a juttatást, ám az időzítés miatt egyértelműen választási korrupciótól bűzlik ez a döntés, ahogy nemrég Igor Matovič korábbi hasonló ígérgetése is. Matovič egyébként kampányzárójában durván és ostobán ostoroza Pellegrinit, amivel nem segített, sokkal inkább ártott Korčoknak. Feltehetően sokat nyomott a latban az is, hogy Pellegrini a tévéviták során otthonosabban viselkedett a kamerák előtt, populista hívószavai hatásosabbak lehettek ellenfele őszinte, de gyakran rideg érveivel szemben, és nem bratyizott sem a szlovák nacionalistákkal, sem a neonácikkal, ahogy Pellegrini tette. Főleg a hazai magyarok körében nem tudta feledtetni külügyminiszteri megnyilvánulásainak magyarellenes árnyoldalait, amitől egyébként vetélytársa volt mentes.

Jelentős indulatokat kavart Forró Krisztián önhatalmú lépése is. Ugyanis a voksolás első fordulója után a Magyar Szövetség közleményben tájékoztatott arról, hogy a vezetés mindkét továbbjutott jelölttel tárgyal, s azután döntenek valamelyikük támogatásáról. Nem sokkal ezután Forró váratlanul Pellegrini oldalán tűnt fel a kamerák előtt, s a testületi döntésre fittyet hányva, önmaga nevében támogatását ígérte a jelenlegi házelnöknek. A múlt hét közepén kiadott közlemény – amelyet két elnökségi tag nem írt alá – nem oszlatta el a Magyar Szövetség vezetőinek megosztottságát. Sőt, tovább mélyítette. A tagság és a párt többi támogatóinak véleményét majd a június elejére kitűzött európai parlamenti választás hazai eredményei is megmutatják.

Ma hajnaltól Caesart idézve mondhatjuk: a kocka el van vetve. Sok magyar, szlovák és más nemzetiségű szavazó szerint a kisebbik rossz győzött. Ficóék gőzhengere tovább tarolhat. Rövidesen bevehetik az Alkotmánybíróságot is – akár a bírák létszámának növelésével, amire nemrég éppen a jelenlegi házelnök célzott. Vajon Pellegrini képes lesz-e olyan pálfordulásra, mint két évtizeddel ezelőtt Michal Kováč, aki egy ideig Mečiart szolgálta? Ezért is választották a parlamentben államfővé. Ám ezután volt bátorsága, jelleme szembeszegülni vele diktátori módszerei miatt. Pellegrini is végrehajthatna ilyen pálfordulást. Ha lenne hozzá kurázsija, amit szavaiban sejtetett, de tetteiben még egyszer sem.