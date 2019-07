Gombaszög ne legyen Tusványos!

Megtörtént, ami eddig még soha, a szlovák köztársasági elnök ellátogatott egy szlovákiai magyar ifjúságikulturális rendezvényre, előadást tartott a Gombaszögi Nyári Táborban. A liberálisabb szlovák köztársasági elnököknek/miniszterelnököknek szokása, hogy nyaranta útba ejtik a legnépszerűbb szlovákiai kulturális fesztivált, a Pohodát. Így tett Iveta Radičová miniszterelnökként, Andrej Kiska és most Zuzana Čaputová köztársasági elnökként, és ez utóbbi idén útba ejtette Gombaszöget is. Ezeknek a látogatásoknak a célja általában a fiatalok felé való nyitottság bizonyítása mellett az is, hogy kötetlenebbül, lazább témákról is beszélhessenek, kicsit talán bátrabban, szókimondóbban a szokásosnál. Az elnökök elmennek a „nép közé”. Čaputová Gombaszögön megfelelt ezeknek a feltételeknek, megmutatta emberi arcát, és kiderült az is, hogy a magyar fiatalokat is meg tudja szólítani közvetlen stílusával.

Az ifjúsági-kulturális táborok, fesztiválok másik típusa – vagy éppen bizonyos szempontból ellentéte – a Tusványos, vagy hivatalos nevén a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor.

Habár valamikor az is egy laza, (sok irányba) nyitott nyári diáktáborként indult, amely ugyan mindig közel állt az (aktuális) Fideszhez, de az évek során átalakult Orbán Viktor és a Fidesz (és az RMDSZ) pódiumává, ami kap egy kis kulturális körítést is.

Most már inkább úgy néz ki, hogy kell egy tábort szervezni Orbán Viktor és a Fidesz, a magyar kormány és a holdudvarába tartozó magyarországi és kisebbségi szervezetek képviselői számára, ahová elvétve beengednek egy ellenzéki politikust vagy egy szabadabban gondolkodó elemzőt. Egy példa az idei tusványosi programból: a fideszes médianéző központ igazgatója a Fidesz digitális igazgatójával és a Pesti Srácok főszerkesztőjével elemzi, megtört-e a balliberális médiatúlsúly Magyarországon…

A Pátria rádió programjának elutasításával sajnos Gombaszög is rálépett a tusványosi útra, már lejtőn van a szekér.

A megmaradt közéleti programok szervezése kevés kivételtől eltekintve a magyar kormány befolyása alatt álló kör kezébe került. Ha a főszervezők – ahogyan azt tudni lehet – a Pátria egyes programpontjainak vélt kiegyensúlyozatlanságát kifogásolták, akkor nem igazán érthető, hogy hogyan engednek be egy olyan kerekasztalt, ahol a rendszerváltásról beszélget Deutsch Tamás (Fidesz), Duray Miklós (MKP) és Berényi József (MKP), vagy olyan előadást, amely során Németh Szilárd (Fidesz) mindenkori rezsibiztos, a „nyúljás-csülkös pacal” és az egészséges életmód szakértője, jelenleg honvédelmi államtitkár újraértelmezi a (magyar) honvédelmet. Úgy látszik, ezek kiegyensúlyozottabb programok a főszervező szerint, mint egy beszélgetés Beer Miklós katolikus püspökkel vagy a magyar és szlovák tudományos élet képviselőivel a tudomány függetlenségéről...

Kérdés, van-e fék a szekéren, és akad-e olyan, aki rá tud, rá akar lépni.