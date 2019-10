Égig érő lakásárak

A legújabb adatok szerint még soha nem voltak ennyire drágák az ingatlanok, ugyanis ma már meghaladják az eddigi csúcspontnak tekintett 2008-as év árait is.

Az ingatlanügynökségek adatai szerint az év első kilenc hónapjában a lakások átlagos négyzetméterenkénti ára meghaladta az 1800 eurót, ami 7,7 százalékos növekedést jelentett. Ezt megerősítik a Szlovák Nemzeti Bank adatai is, melyek szerint az év első felében a lakások ára négyzetméterenként 1849 euró volt. Különösen gyorsan nőnek a háromszobás lakások árai, mert ezek a legkelendőbbek az ingatlanpiacon.

A lakások ára Pozsonyban a legmagasabb, de szinte mindegyik régióban emelkednek. A tendencia még a kevésbé fejlett keleti országrészeket is elérte, Kassán a lakásárak 11,5 százalékkal, Eperjesen 9,2 százalékkal nőttek az év első kilenc hónapjában.

Pozsonyban a lakások négyzetméterenkénti ára már 2700 euró fölé kúszott, ezt követi Nagyszombat 1841 euróval és Kassa 1787 euróval. A leggyorsabban az új lakások ára növekszik, de a régebbi lakások iránt is állandóan nagy az érdeklődés.

Természetesen mindenkit az érdekel, hogy ez már a csúcspont-e, vagy további árnövekedésre kell-e számítani a következő hónapokban. Sokakat kísért a 2008-as év, mikor a globális pénzügyi válság hatására Szlovákiában is kipukkadt az ingatlanbuborék és zuhantak az ingatlanárak. Az ingatlanpiac mai helyzete azonban több fontos pontban is különbözik az egy évtizeddel ezelőtti helyzettől, és ennek következtében egyelőre nem érdemes az ingatlanárak csökkenésére várni. A leglényegesebb különbség a jelzálogkölcsönök mai kamata, ezek ugyanis a központi bankok kamatpolitikája miatt történelmi rekordokat döntögetnek.

Az alacsony kamatokhoz hozzájárulnak a szlovák bankok is, ugyanis komoly küzdelmet folytatnak egymással a jelzálogkölcsönök piacán. Ennek köszönhetően a jelzálogkölcsönök iránti kereslet továbbra is nagy, annak ellenére is, hogy a Szlovák Nemzeti Bank szigorította a hitelfelvétel feltételeit.

Ebben az évben a lakossági hitelállomány Szlovákiában további 8 százalékkal nőtt, és ez erősíti az ingatlanpiaci keresletet. A jelenlegi magas lakásárakban nagy szerepe van magának az egy évtizeddel ezelőtti gazdasági válságnak is. Az ingatlanárak csökkenése után ugyanis jelentősen lecsökkent a lakásépítési kedv, az ingatlanbefektetők több projektet is elhalasztottak vagy végleg töröltek. A néhány éves kiesés ma jól látható az ingatlanpiacon: hiányoznak az új lakások. A legmarkánsabban Pozsonyban jelentkezik ez a probléma, ahol az új lakások piaci kínálata többéves mélypontot ért el. Ez természetesen nagymértékben hozzájárult a fővárosi lakások árának növekedéséhez.

A rekordszintű foglalkoztatottságnak és az alacsony kamatoknak köszönhetően azonban a lakások iránti kereslet országos szinten is erős, és ez még a szlovák gazdaság folyamatos lassulása mellett is ki fog tartani az elkövetkező hónapokban. Ezért most hiábavaló reménykedni a lakásárak csökkenésében, a legjobb fogatókönyv, amiben a lakásvásárlók bizakodhatnak, az a drágulás fokozatos lassulása. A lakáspiac ma egyértelműen keresleti piac, és ez a közeljövőben is biztosan így marad.