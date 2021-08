Borongós keddi napon történt, amelyre a meteorológusok nem jeleztek esőt, a két munkanélküli jó barát mégis beült a horgászoknak kialakított tető alá, mert apró üveggyöngyökként kezdtek csillogni az esőcseppek a tó zöldesszürke felszínén. Ervin az úszót figyelte, Bandika az eget, majd megszólalt. Pont a hétvégén mondta az egyik haver, hogy a Tátrában kirándultak, az egyik büfében pedig kértek egy Horalkyt. Eddig szép történet – bólintott Ervin, és le nem vette a szemét az úszó narancssárga antennájáról. No igen – folytatta Bandika –, de az eladó nem adott nekik. Holott a Horalkyk ott sorakoztak mögötte a polcon. Közölte, hogy bár tartanak, nem adnak el, méghozzá elvi okokból. A haver vállat vont, aztán kért egy Milát. Hát nem szörnyű? Az embertől már a Horalkyhoz való jogot is elveszik, vagy ha nem is veszik el, csorbítják. Ervin vállat vont: nem értem. Erre Bandika elmagyarázta, hogy nemrég bizonyos emberek úgy döntöttek, hogy bojkottálják a Horalkyt, mert a Horalkyt gyártó cég tulajdonosa valami olyat írt vagy nyilatkozott, hogy érdemes beoltatni magunkat a koronavírus ellen. Most sem értem – figyelte tovább az úszót Ervin. Annyit tudok, hogy a Horalky egy csokis ostya, nevezhetjük nápolyinak vagy keksznek, sokan szeretik. 1965-ben jött létre. De mit szólna, ha most azt mondanám önnek, hogy a Horalkyt is egy magyar ember találta fel? Bandika úgy meglepődött, hogy ránézett az órájára: mindjárt fél kilenc. Nem is tudom, hát igen, vannak, akik szerint Jézus is magyar volt, Jeanne d´Arc, meg Newton is, nem beszélve Freddie Mercuryról, amit én bizonyos körülmények közt hajlandó is vagyok elhinni, de hogy a Horalkyt is magyar ember alkotta, az már megmondom őszintén, nekem is sok egy kicsit. Ervin arrébb húzta az úszót vagy fél méterrel, majd elmondta, hogy a Horalky receptjét egy Štefan Kassay nevű illető alkotta meg 1965-ben, méghozzá azért, mert az akkor már népszerű Tatranky gyártásához szükséges alapanyagból nem állt rendelkezésre elegendő. Módosítani kellett a recepten, amely aztán új nevet kapott. A kassai származású Kassay István egyébként 1941-ben született Miskolcon, majd esztergályos szakmunkásnak tanult Vágbesztercén, később pedig a prágai Károly Egyetemen diplomázott. Hozzátenném még, hogy a Horalkyt, a Tatrankyt, a Milát és a Vesnát is ugyanaz a cég gyártja, a Sedita. Egyéb üzemek szintén gyártanak Horalkyt, de az nem az eredetei, csak utánzat, az eredeti receptje ugyanis titkos. Mellesleg egy időben jártam egy horgásztóra, ahol a helyi horgászok titkos adalékként Horalky-őrleményt kevertek az etetőanyaghoz. Nagyon szerették a pontyok. Én viszont nem szeretem a pontyot, úgyhogy a trükköt sosem alkalmaztam. Bandika döbbenten tekintett a tó túlpartjára. Akkor… most mi lesz? Ervin elkezdte feltekerni a damilt az orsóra, és annyit mondott: megyünk haza.

A szerző a Vasárnap munkatársa