Bizonytalan idők a világgazdaságban

Bár a világgazdaság nem teljesített rosszul, de a jövőt egyre több bizonytalansági tényező teszi ködössé.

2018 nem igazán a megoldások éve volt, több megoldatlan problémát áttolunk 2019-be. Itt van például a brexit, amelynek pontos lefolyását ma éppolyan kevéssé ismerjük, mint egy évvel ezelőtt. Januárban a brit parlamentben szinte bármi megtörténhet, de ami biztos: a megegyezés nélküli rendezetlen brexit esélye minden nappal egyre jobban növekszik. Az EU-tagországok még reménykednek a rendezett brexitben, de a biztonság kedvéért Brüsszelben már készítik a terveket a legrosszabb eshetőségre is.

Mindeközben az euroszkeptikus populista pártok az EU több tagországában is előretörtek és arra készülnek, hogy a májusi európai parlamenti választás után felbolygatják az Európai Parlament állóvízét is.

Európán kívül a bizonytalanság fő forrása Donald Trump, aki 2018-ban joggal pályázhat az év káoszteremtője címre.

A Twitter-diplomácia bajnoka egyetlen hozzászólással is képes megmozgatni a nemzetközi pénzügyi piacokat, gazdaságpolitikájában folytonosságot keresni pedig gyakran teljesen felesleges. Az egyik héten az európai partnereket fenyegeti védővámokkal, másik héten már Kínával hadakozik. Közben szinte az összes józanul gondolkodó minisztere elhagyta már a Trump-kormányt, ami a jövőt tekintve nem jó előjel. Az amerikai tőzsdék esése talán elgondolkoztathatja Trumpot, hiszen köztudott, hogy a tőzsdeindexek növekedésére elnöksége kezdete óta különösen büszke volt. Szeptember óta azonban a legfontosabb amerikai tőzsdeindexek körülbelül húsz százalékot estek, és a piaci résztvevők pesszimistán tekintenek az új évbe is.

Számunkra a jó hír az, hogy a szlovák gazdaság minden bizonytalanság ellenére jól teljesített 2018-ban. A gazdasági növekedés tovább gyorsult, amiben nagy szerepet játszott a Jaguar Land Rover autógyár beindulása. A pozitív hatások a munkaerőpiacon is megjelentek, a munkanélküliek száma új történelmi mélypontra csökkent. Az ország nyugati részében már nem ritkák az olyan járások, ahol a munkanélküliség három százalék alá csökkent. Ennek köszönhetően a reálbérek is tovább növekedtek, ami hozzájárult a hazai fogyasztás további élénküléséhez. Javult az állam gazdálkodása is, a kormány az ország történetében először kiegyensúlyozott állami költségvetést állított össze 2019-re. Fájó azonban, hogy a hosszú távú kihívások kezeléséhez valójában 2018-ban sem fogtunk hozzá.

És hogy mi lesz 2019-ben? A növekvő bizonytalanság miatt ezt természetesen senki sem tudhatja.

Egyre több cikk születik arról, hogy a következő gazdasági válság már kopogtat az ajtón, de hogy mikor kezdődik, arról az elemzők csak találgatnak.

Azt sem lehet pontosan látni, hogy honnan érkezhet a válság. Vannak, akik az Egyesült Államok gazdaságát jelölik meg gyenge pontként, míg mások inkább Kínára vagy az eurózónára mutogatnak. Az igazság az, hogy az olyan kis gazdaságok számára, mint Szlovákia, valójában teljesen mindegy, hogy mikor és honnan érkezik a következő válság, elkerülni nem tudjuk, mindenképp érinteni fog minket.

Fontos viszont, hogy készen álljunk a válság kezelésére, bármikor és bárhonnan érkezik. Ebben kulcsfontosságú szerepet játszik a józan gazdaságpolitika, melynek az egyik fő feladata, hogy a jó években felkészüljünk az elkerülhetetlenül bekövetkező gyengébb évekre. Ezen kell a kormánynak tovább dolgoznia 2019-ben, ami nem lesz könnyű, hiszen a közelgő parlamenti választások további osztogatásra csábítanak. Közben pedig vigyázó szemünket jó lesz a világgazdaságra vetni, a válság jeleit kutatva.