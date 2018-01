Adómániás kormány

A Fico-kormány akkor sem képes szabadulni a baloldali beidegződésektől, ha az országnak épp jól megy a szekere. Lételemévé vált a fosztogatás, az adózók kizsigerelése, és az ezt követő osztogatás, az adópénzek elherdálása értelmetlen szociális csomagokra: mindennek köszönhetően pedig eljátszhatja a nép jótevőjét.

Szinte nem telik el hét úgy, hogy a kormányfő ne emlékeztetne bennünket arra, hogy Szlovákia az egyik leggyorsabban növekvő uniós tagország: csökken a munkanélküliség, egyre több az új állás, emelkednek a bérek, itt a Kánaán. Robert Fico természetesen azt is rendszeresen hangsúlyozza, hogy ez nagyrészt az ő érdemük. Kevesebbszer ugyan, de azt is meg szokta említeni, hogy a gazdaság felpörgésének köszönhetően nőnek az adóbevételek, vagyis a kormánypártok népszerűségének a növelése érdekében kidolgozott szociális csomagokra is bőven jut pénz. A baloldal lételemének számító, a fosztogatáson és osztogatáson alapuló politizálás azonban olyan, mint a zugivás. A zugivó is tudja, hogy már nem szomjas, ennek ellenére képtelen megállni, hogy ne igyon legalább még egy kortyot. A Fico-kabinet is tudja, hogy nem lenne szüksége új adók kiötlésére, enélkül azonban elveszítené az élete értelmét.

Mindezt mi sem bizonyítja jobban, mint a pénzügyminisztérium legújabb ötlete, amely szerint a vagyonbiztosításra kivetett – egyébként szintén teljesen indokolatlan – 8 százalékos járulékot idén ősztől felváltják az összes biztosítási formára kivetett különadóval. Az élet- és egészségbiztosításokra javasolt adókulcs alacsonyabb lesz a vagyonbiztosításra kivetettnél. Akik például a felvett hitelüket biztosítják be, azok 8, a vagyonbiztosítást kötők 6 százalékos adóra számíthatnak, míg a baleset- és életbiztosítás esetében ez 4, a gyermekeiket bebiztosítók esetében pedig 2 százalékos lesz. A lényeg azonban az új adónem alapfilozófiája. A Fico-kabinet ezúttal azokat készül megbüntetni, akik felelősen gondolkodnak, akik bebiztosítják a saját és gyerekeik jövőjét, hogy egy baleset vagy betegség esetén ne omoljon össze a családi költségvetés, és ne kelljen az államnál kilincselniük segélyért. Gyakorlatilag azok ellen fordul, akik segítenek csökkenteni az állami kiadásokat. A kérdés már csak az, hogy ha már most itt tart a kormány, ki lesz a következő? Milyen új adónemet találnak még ki a jövőben, hogy kielégíthessék baloldali szenvedélyeiket?

A Fico-kabinetet minél hamarabb el kellene küldenünk egy intenzív elvonókúrára, a fosztogatáson alapuló szenvedélybetegségéből ugyanis önmagától már képtelen megszabadulni. Egy kis pihenés biztosan jót tenne a Smernek és az őt támogató jobboldali pártoknak, és persze mi, egyszerű adózók is jobban járnánk, ha az ország kormányrúdja nem egy olyan adómániás kormányos kezében lenne, akinek folyamatosan balra húz a feje.