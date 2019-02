Sebességrekord: 1283 km/ó-val repült a gép

A tavalyi “trófeát”, amelyet a földhöz képest 1254 kilométer per órás értékkel a Norwegian egyik Boeing 787-ese “szerzett meg”, most szintén egy Dreamliner “hódította el” – írja az Airportal.hu portál.

A Virgin Atlantic Los Angeles-London járatát teljesítő gép Pennsylvania állam térségében 1283 kilométer per órás sebességgel haladt a földhöz viszonyítva.

A több mint 400 kilométer per órás hátszélnek köszönhetően a járat az aero.de cikke szerint a menetrend szerinti időponthoz képest 48 perccel előbb érkezett meg a brit fővárosba.

Ahogy tavaly már megírtuk, ezen okból a 787-9-es minden szempontból az üzemeltetési határain belül üzemelt, hiszen a repülés szempontjából a környező levegőhöz viszonyított sebesség a fontos (indicated/true air speed, IAS/TAS).

Szintén emiatt nem lépte át a hangsebesség határát sem, bár számszerűleg annak értékénél többel haladt (de csak a földhöz képest).

Az utasok egyébként az esetek nagy többségében semmit sem vesznek észre a különlegesen nagy hátszélből, legfeljebb az áramlások határán érezhető nagyobb turbulencia.

A téli időszakban gyakori az északi félteként, de főleg az Atlanti-óceán térségében a nyugatról kelet felé haladó, igen nagy sebességű légmozgás, az úgynevezett jetstream jelenléte. Egy meteorológiai ballon a New York-közeli Long Island térségében a most rekordot beállító járat napján több mint 370 kilométer per órás szélsebességet mért mintegy 10 ezer méteres magasságban.

A napokban az USA területén belül is jelentettek a repülőszemélyzetek extrém légmozgásokat. Egy Delta-járat Chicagóból New Yorkba a két órás repült idő helyett másfél óra alatt eljutott, de a légitársaság egyik Los Angeles és New York közötti útján is hasonló “rövidülésről” számoltak be.