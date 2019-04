Róma rejtett kincsei

Soha nem gondoltam volna, hogy lesz olyan város, amelyik még a hetedik látogatás után is izgalomba tud hozni, és újat tud nyújtani. A város, ahol a már ismert és még ismeretlen utcák egyaránt rabul ejtenek, és ahol egy utcán belül annyi látnivaló akad, mint máshol egy egész városrészben, és ahol olyan lélegzetállító kilátóhelyek vannak, hogy az ember úgy érzi magát, mintha a világ tetején állna. Ha nem is a világ, de Róma tetején biztosan. És akkor még nem is meséltem az olaszok, a rómaiak jólneveltségéről, figyelmességéről, ahol két alkalom után a kávézóban már fejből fújják a kedvenc kávénkat, és ahol mindig van idő egy őszinte mosolyra, egymásra figyelésre.

Tény, hogy a római közlekedés még az edzett utazók idegeit is próbára teheti, de a metrót minden esetben nyugodtan használhatjuk, csak a táskánkra kell vigyáznunk a túlzsúfolt, belvárosi szakaszokon. A buszozás ennél már sokkal fogasabb kérdés, mert már annak is örülhetünk, ha a busz egyáltalán megérkezik, viszont, ha az irányt jól belőjük, akkor a megállók már elég sűrűn követik egymást, és nem nagyon tudunk eltévedni. Érdemes a buszon ülőket megkérdeznünk – ne tartsunk attól, hogy nem beszélünk olaszul, a mutogatás itt univerzális nyelvhasználat –, vagy internetes applikációkat bevetnünk. A Google Maps nagy segítség, de a Moovit nevű applikációt kifejezetten Rómára találták ki, és nagyon pontos segítséget nyújt, még azt is mutatja, hogy az utunk során éppen hol járunk, így igazából nem is lehet a megállókat eltéveszteni.

A cikkben említett helyek nagy része gyalogosan közelíthető meg, de vannak olyan kincsek is, ahová csak tömegközlekedéssel lehet eljutni, ennek ellenére se hagyják ki őket, mert az életre szóló élmény garantált lesz.

Római rejtett városnegyedek és utcák

Két olyan rejtett kincs városnegyed is van Rómában, ami általában nem szerepel a nagyon turistás látnivalók listáján. Ez pedig a modern EUR városnegyed és a varázslatos Quartiere Coppedè.

Az EUR városnegyedet (Esposizione Universale Roma) maga Mussolini építette az 1942-es Világkiállításra. A Ducénak köszönhetően a neoklasszicista negyed hemzseg az Itália nagyságát hirdető épületektől, amik azért egyben egyfajta folytonosságot is képviselnek az antik és a modern világ között. A leghíresebb talán A Munka Alapú Társadalom Palotája (vagy Az Olasz Civilizáció Palotája, Palazzo della Civiltá Italiana), ahol most a Fendi luxusmárka székháza található. Az épületet a rómaiak egyszerűen csak négyszögű Colosseumként emlegetik. Érdekesség, hogy a palota ablakainak száma ezt tükrözi: 6 ablak függőlegesen B-E-N-I-T-O, 9 ablak vízszintesen M-U-S-S-O-L-I-N-I. A negyedben minden nagyon szabályos, kimért, de egyben ízléses is: az obeliszk, a múzeumok, a kortárs épületek, az irodaházak vagy a kongresszusi központ. A negyed közepén egy jókora tó terül el, ami kiváló piknikező és pihenőhely is egyben. Érdemes hétvégén jönni, mert akkor az irodaházakkal teli negyed nagyon csendes és nyugodt arcát mutatja.

Megközelítés: B (kék) metróvonal, EUR Magliana vagy EUR Palasport állomások.

A másik izgalmas negyedbe, a Quartiere Coppedèbe érkezve úgy érezhetjük, mintha valamilyen varázslatos világba csöppentünk volna. A szecesszió kedvelőinek biztosan tetszeni fog majd a kis utcákkal, az egyedi épületekkel és szökőkutakkal teli legkisebb római negyed.

Megközelítés: Via Tagliamento és Piazza Buenos Aires között, 3-as és 9-es villamossal a Piazza Buenos Aires megállóhelyig.

Természetesen van pár utca is, ahol ámulatba eshetünk, többnyire az óvárosi (Centro Storico) vagy belvárosi részen, ilyen a Via dei Coronari, Via Urbana vagy Via del Babuino.

Kilátók és panorámahelyek

Róma a sok-sok dombjának köszönhetően bővelkedik a lélegzetállító és érdekes panoráma helyekben. A Gianicolo, Róma nyolcadik dombja a Vatikántól délre található, és talán az egyik legszebb kilátás tárul elénk ebben a nyugodt városrészben, amiben az Örök Városban részünk lehet.

Ha valami különlegesre vágyunk, akkor menjünk el a busszal megközelíthető Via Niccolo Piccolominire, ahol az optikai hatásnak köszönhetően a Szent Péter Bazilika kupolája különösen nagynak látszik. Sétáljunk el az utca elejére, és onnét induljunk el a kupola irányába.

Rejtett szent helyek

Rómában közel 900 templom található és igen, egyik szebb, mint a másik. De van egy igazán különleges, Róma első kör alakú temploma, a Basilica Santo Stefano Rotondo, amely az ötödik század közepén épült. A kertben elhelyezkedő templom számunkra azért is érdekes, mert ez a magyarok nemzeti temploma Rómában.

Megközelítés: a Colosseumtól kb. 15–20 perce séta a Celio domb irányába, a pontos cím Via di Santo Stefano Rotondo 7. Nyitvatartás a nyári időszakban 15–18 óra között, hétfőnként zárva.

Különleges művészeti élményben lehet részünk, ha ellátogatunk Róma protestáns temetőjébe (Cimitero Attolico, Cimitero dei Protestante). Itt olyan embereket, sok hírességet helyeztek végső nyugalomra, akik külföldiként Rómában éltek, és nem katolikusok voltak. Itt nyugszik többek között Goethe fia, de az angol írók, Shelley és Keats is.

Megközelítés: Róma Testaccio negyede, Piramide metróállomástól 5 perc séta (B, kék vonal).

Rejtett parkok

A sokak által ismert és túl népszerű Villa Borghesén kívül számos csodás park is található Rómában. Nézzük meg, hol találunk egy kis zöldet, természetet, nyugalmat az Örök Városban.

A Villa Doria Pamphili parkot semmiképp ne hagyjuk ki a listánkról, sőt, ez az a hely, amit összeköthetünk a Gianicolo meglátogatásával. Az összesen 184 hektáron elterülő történelmi park Róma legnagyobb közparkja. A Doria Pamphili család által a 17. században alapított parkban szökőkutakat és egy kis tavat is találunk, a villa épületében pedig egy galéria van.

Megközelítés: a parknak több bejárata is van, a főbejárat a Gianicolo felől található, és egyebek mellett a 870-es busszal közelíthető meg.

Egy másik gyöngyszem a narancsfák kertje, parkja, a Giardino degli Aranci, ami a Circo Massimotól kb. 15–20 perces, dombnak felfelé tartó sétával érhető el. A park nemcsak a narancsfák miatt különleges, hanem a kilátás sem hanyagolható el.

Innét már csak pár perc séta a Piazza dei Cavalieri di Malta téren található Máltai Lovagrend kapujának híres kulcslyuka, amin ha bekukucskálunk, akkor a Szent Péter Bazilika kupoláját látjuk.

A kultúra kedvelői is találnak rejtett és nem zsúfolt helyeket a városban. Látogassanak el a Barberini metróállomás közelében található Palazzo Barberinibe (Galeria Spada) vagy a Tevere folyóhoz közeli, a Trastevere városrészben lévő Palazzo Corsinibe. Egyikben sem fognak csalódni.

Ezeknek a jó kis kincseknek és az olasz főváros egyedi hangulatának köszönhetően tudom még mindig azt mondani: bizony, minden út Rómába vezet.

Jó kincsvadászatot!