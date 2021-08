Őszi szabadságkímélő kirándulások

Aki a nyári hónapokban nem tudott utazni, vagy még szeretne kirándulni a nyaralás után is, annak most erre nagyon jó lehetősége nyílik – szeptemberben két ünnep is lesz Szlovákiában, így szabadságkímélő utazást szervezhet.

Hosszú hétvégék

De mit is jelentenek a hosszú hétvégék? A fogalom elsősorban Magyarországon honosodott meg, mivel ott, ha egy ünnep keddre vagy csütörtökre esik, akkor az előtte/utána lévő munkanap is szabadnap, azzal, hogy azt egy másik héten, szombaton kell ledolgozni. Azaz szabadság nélkül szervezhető egy szombat–kedd vagy egy csütörtök–vasárnap hosszúságú kirándulás. Hazánkban ilyen nincs, mi csak szabadságkímélő utazásokat tudunk szervezni, amikor a piros betűs nap hétköznapra esik. Most szeptemberben az elseje és a 15-e is ünnep, mindkettő szerdára esik, azaz ötnapos kirándulást szervezhetünk, kétnapnyi szabadságból – például szombattól szerdáig vagy szerdától vasárnapig. Ennek előnye, hogy a legtöbb szállodában olcsóbb a szállás, ha abban van hétköznap éjszaka is. Hasonló lesz a helyzet november 17-én is, akkor is szerdára jön ki a munkaszüneti nap. A november 1. pedig hétfőre (de az több országban is ünnep).

Hova (ne) utazzunk?

Ha Szlovákiában van valamilyen ünnep, akkor érdemes vagy a környező országokba utazni – például Magyarországra, Csehországba, Ausztriába, mivel az ott munkanap, így nincs telt ház a szállodákban, az árak is kedvezők, vagy pedig egy repülős utat szervezni, akár Európán belül, akár egy távolabbi célállomásra.

A belföldi turizmus ilyenkor nem a legjobb választás, mivel nemcsak mi, hanem nagyon sokan kelnek ilyenkor útra, és a szlovákiai hotelek kiemelt időszakként kezelik ezt az időszakot, és ez az árakon is meglátszik – mint ahogy azt láttuk a tátrai szállásárakon is, augusztusban aranyáron adták a hotelszobákat (főleg, ha valaki az utolsó napokban szeretett volna foglalni).

Wellness és fürdő

Hosszú hétvégén az egyik legjobb megoldás egy wellnesskirándulás, például Magyarországon vagy akár Ausztriában. A legtöbb hotelben ilyenkor kevesebb a vendég (ezek főleg hétvégén telnek meg), így nyugodtan pihenhetünk, élvezhetjük a testi és lelki felfrissülést. De jó választás lehet ellátogatni valamelyik fürdővárosba is, ahol medencék, vízi attrakciók sokasága várja a kikapcsolódni vágyókat.

Városlátogatások

Ha inkább városlátogatást szeretne, akkor az egyik opció egy vonatos, autós utazás a közeli nagyvárosokba – pl. Budapest, Prága, Bécs, Brünn, Berlin, München stb. –, vagy repülőre szállva egy távolabbi nagyvárosba. A városnézés akár tengerparti pancsolással is kombinálható, sok olyan hely van, ahol e kettő összehozható – gondoljunk csak Olaszországra, Spanyolországra, Franciaországra, Görögországra. Az akciós árakról bővebben a hatodik oldalon található írásban olvashatnak.

Last minute nyaralások

Ha olyan utazást szeretnénk, amivel nincs sok gondunk, akkor pedig a legjobb választás befizetni egy utazási iroda csomagjára – az egyhetes tengerparti, a legtöbb esetben all inclusive nyaralások szeptemberben már nagyon jó áron foglalhatók.

Foglalás

Bármelyik utazás mellett is döntünk, fontos tudni, hogy hol érdemes lefoglalni azt. A wellness-szállodák ajánlatait a hotel oldalán ajánlott megvásárolni, ez azért is előnyös, mivel sok szálloda speciális csomaggal kedveskedik a közvetlenül náluk foglalóknak, valamint sok esetben garantálják, hogy a legolcsóbb árat a weboldalukon találjuk. Repülőjegyeket a légitársaság honlapján vagy egy foglalóoldalon lehet megvásárolni, az utazási irodák ajánlatait gyűjtőoldalakról vagy közvetlenül tudjuk átböngészni.