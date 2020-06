Merjünk utazást foglalni a nyárra?

Ha már eldöntöttük, hogy idén nyáron is útra kelünk, akkor már csak azt kell meghatározni, hogy ezt utazási irodával, vagy egyéni szervezéssel tesszük-e.

Utazási irodák

Az utazási irodák egyelőre még nem indították el az akciókat, de már újra lehet foglalni a júliustól kezdődő nyári idényre. Minden bizonnyal a következő hónapban már lehetséges lesz charterjáratokkal repülni a népszerű helyekre, már csak az a kérdés, hogy a fogadó országokban lesz-e valamilyen korlátozás. Ha ilyen utazást tervezne, akkor érdemes még kivárni – hogy pontosan tudjuk, mely országokba repülhetünk, illetve azért is, mivel még viszonylag magas áron kínálják az irodák a tengerparti nyaralásokat. Minden bizonnyal több lesz az idén a last minute ár, hiszen sokkal gyorsabban kell megtölteni a szállodákat és chartergépeket.

Egyéni szervezés

Ha egyéni szervezéssel utazunk, akkor mindenképpen szükség van egy szállásfoglalásra. Mivel a hotelek is mostanság nyitottak, ezért a nyári töltöttség nem túl magas – ez további kedvezményeket, vagy speciális csomagajánlatokat hozhat. Fontos, hogy a legtöbb hotel rendkívül rugalmas, így, ha valami közbejön, nem tudunk utazni (kormányzati korlátozások vagy más ok miatt), akkor a legtöbb esetben díjmentesen át tudjuk foglalni az időpontot, és a lefoglalt és kifizetett szobát egy későbbi időpontban is élvezhetjük. Érdemes foglalás előtt még megnézni, vagy e-mailben megérdeklődni, milyen módosítási és lemondási feltételek tartoznak az adott árhoz. Vannak hotelek, amelyeknél a módosítás csak egy adminisztratív pont, elég jelezni az új időpontot, de olyan is akad, ahol felárat kérnek, ha a lefoglalt és az új dátumon érvényes ár között árkülönbség van. Szerencsére a környékünkön nem alkalmazzák a svédasztalos ellátás tiltását, továbbra is kedvünkre válogathatunk az ételkínálatból, legfeljebb annyi lehet a változás, hogy most nem mi pakolunk a tányérra, hanem a hotel munkatársa adja a választott ételből a kívánt mennyiséget. A wellnesshoteleknél még előfordulhatnak bizonyos korlátozások (pl. nem használható a termálvizes medence, vagy a gőzszauna), de ahogy a legtöbb korlátozásnak, úgy ennek is hamarosan vége lehet.

Ha repülővel utazunk, akkor a jegyfoglalás előtt szintén érdemes megnézni a lemondási, módosítási feltételeket, a nagyobb légitársaságok most a legolcsóbb jegyeknél is maximális rugalmasságot kínálnak az utasoknak – azaz díjmentes átfoglalásra sok esetben van lehetőség. Ahogy a legtöbb esetben, így most is a fapadosoknál szigorúbb szabályok vannak érvényben, azaz csak ritkán van lehetőség módosításra a foglalás után.

Annyi bizonyos, hogy idén nyáron sem a városokban, sem a szállodákban, sem a repülőjáratokon és a tengerpartokon nem kell számolni turistatömegekkel, így aki szeret utazni, de nem szereti a zsúfoltságot, az idén nyáron biztosan elégedett lesz, ha útra kel. S ehhez még kedvezőbb árak is kapcsolódnak.