Hova kiránduljunk, hol, mennyiért nyaralhatunk?

Közeli helyeken

Ha egy közeli helyen szeretne kirándulni, fürödni, túrázni, vagy éppen wellneszezni, akkor az egyik legjobb választás Magyarország – kedvező árakkal várják a helyi szolgáltatók, és rendkívül gazdag kínálatból lehet választani. Szlovákiában, azaz belföldön is megannyi lehetőség van a tartalmas kirándulásokra, de Ausztria és Csehország is jó választás. Az autós, vonatos kirándulások előnye, hogy bármikor útnak lehet indulni, nem kell hónapokkal korábban tervezni, foglalni, elég pár héttel az érkezés előtt lecsapni valamelyik ajánlatra.



Városlátogatások, csobbanás

A fapados légitársaságok még most is olcsón tartják a jegyárakat, így, ha városlátogatásra, vagy egyénileg szervezett tengerparti nyaralásra utazna, nem kell csillagászati összegeket kifizetnie (a júliusi–augusztusi indulásoknál azért magasabb árakkal számolhatunk). A legolcsóbb célállomás most Brüsszel, a belga fővárosba már 9 euróért tudunk jegyet foglalni, de ha a spanyolországi Mallorcára utazna, akkor már 19 euróért talál retúrjegyet. Érdemes átböngészni a táblázatot, és választani egy célállomást – például egy májusi, júniusi utazáshoz.



Tengerparti nyaralások

Már 411 euróért foglalhatunk ultra all inclusive tengerparti nyaralást, egy négycsillagos hotelben, Tunéziában. A legolcsóbb ötcsillagos all inclusive árat most egy törökországi és egy tunéziai hotel kínálja – az egyhetes nyaralás ára mindkét esetben 428 euró, ami rendkívül kedvezőnek számít. Ha rápillantunk a táblázatra, akkor láthatjuk, hogy idén Bulgáriában, Tunéziában, Törökországban tudunk a legkedvezőbb áron nyaralni, általában all inclusive ellátással. Az egy hónappal ezelőtti árakhoz viszonyítva az egyiptomi nyaralások is némileg olcsóbban foglalhatók, ott 515 eurótól kezdődik a legolcsóbb all inclusive ajánlat, 5 csillagos hotelben. Európában főleg Görögországban találunk ilyen, all inclusive nyaralást (544 eurótól, 4*-os hotelben). A spanyol, olasz, francia, horvátországi nyaralások idén is drágábbak lesznek főszezonban, de júniusban és szeptemberben olcsóbban tudunk foglalni, és kisebb lesz a tömeg is. Lehet választani!