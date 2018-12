70 év, 70 érdekesség az Új Szóról

1

A 70 év alatt hét különböző helyen székelt a lap szerkesztősége. Az első szerkesztőség a Jesenský utcában volt, onnan költözött a Gorkij utcába a lap. A következő állomás a Presscentrum volt a Pribina utcában, majd az Astra hotel a Főrévi úton. Ezután újra a belváros lett az Új Szó otthona, előbb a Dunaj áruház a Szlovák Nemzeti Felkelés terén, majd 2008-tól a Lazaret utca, ahol egy épületen belül is költözött a szerkesztőség, az egyik folyosóról a másikra. 2018 januárjától pedig a Bajkál utcai Rosum irodaház ad otthont lapunknak.

2

A városközpontból a „felhőkarcoló” press­­centrumba költözésre így emlékszik Kovács Ilona kolléganőnk: „Az utolsó nap estéjén jóformán már senki és semmi nem volt a szerkesztőségben, csak az ügyeletes csapat. Megengedték, hogy fillérekért mindent vigyünk, amit jónak látunk. Lapzártakor, úgy tíz óra felé indultunk haza, ki egy ruhaakasztóval, ki egy polccal a hátán. Ma is őrzöm azt a háromlábú, kerek irodai forgószéket, amiért 20 koronát fizettem, s amire ha ránézek, mindig az a szerkesztőség jut az eszembe, ahová 43 évvel ezelőtt beléptem.”

3

Egy mai Új Szó-s oldal szélessége 282 milliméter, magassága 390 milliméter. Erre a jelenlegi tördelési rendszerben összesen (szóközök nélkül) 13 500 karakter (pontosan hét és fél flekk, azaz normaoldal) szöveg férne, ha nem lennének az oldalon címek, fotók, kiemelések, infografikák… Egy-egy egész oldalas nagyinterjú vagy riport terjedelme általában öt, öt és fél flekk.

4

Megmaradunk az utókornak! A 2007. július 14-i szám legalábbis biztosan, mert egy időpalackban befalazták az At Home Gallerynek otthont adó, éppen akkor restaurált somorjai zsinagóga falába.

5

Olvasóink a legváltozatosabb kérésekkel, észrevételekkel telefonálnak szerkesztőségünkbe. Volt olyan olvasó, aki azt kérte, hogy egy konkrét ügyben tegyünk igazságot közte és az apja között, egy másik olvasónk arra hívta fel a figyelmünket, hogy ha a lapból kimaradnak bizonyos információk, akkor a férje a kocsmába fog menni megtudni azokat, ennek pedig súlyos következményei lehetnek. A mobiltelefonok korában pedig bárhol is olvassa valaki az újságot, azonnal megoszthatja észrevételeit a cikk szerzőjével. Ezért fordulhatott elő, hogy egyszer egy interjú miatt méltatlankodó telefonáló így köszönt be: „Jó napot! Elnézést, hogy visszhangzik, de a vécéről hívok!”

6

A véleményformáló napi sajtóban egyedülálló kezdeményezésként indult 2005-ben lapunk futballmelléklete, a Focitipp, amelyet Gazdag József szerkesztett, irodalmi igénnyel. Közhelyektől mentes cikkek az európai topfutballról, látványos képriportok, interjúk, recenziók fémjelezték a csakhamar komoly népszerűségre szert tevő mellékletet. 2014 novembere óta Hegedűs Henrik szerkeszti a Focitippet.

7

Újság szudoku nélkül? Ma már ez elképzelhetetlen, ám 2005 januárjában az Új Szó úttörő volt azzal, hogy első szlovákiai lapként szudoku-rejtvényt közölt.

8

Az Új Szó fent van a Facebookon és az Instagramon is. A Facebookon 55 900, az Instagramon ezernél valamivel több felhasználó követi lapunkat.

9

2005-ben lapunk megválasztotta az Év szlovákiai magyarját. Az olvasók által küldött jelölésekből állt össze a következő tízes lista: Borbély Balázs labdarúgó, Botló Bálint vívó, Bugár Béla politikus, Csáky Pál politikus, Dráfi Mátyás színművész, Duray Miklós politikus, B. Kovács István történész, Köteles László politikus, Németh Szilárd labdarúgó, Somogyi Alfréd lelkész. A többkörös szavazás ezután SMS-ben zajlott, a két legkevesebb szavazatot gyűjtő személyiség mindig kiesett. A győztes végül Bugár Béla lett 4005 szavazattal, a második helyen egy másik BB, Borbély Balázs végzett 3742 vokssal.

10

Lapunkban régen is volt heti tv-műsor, ám 1997-ben már négyoldalas mellékletként jelent meg a Hét Nap Műsora, amely 2001 márciusától a közkedvelt +7 nap mellékletté alakult át. Fokozatosan bővítettük a csatornák számát, jelenleg 24 oldalon 48 tv-csatorna műsorát közöljük.

11

„Lapzárta után ért véget…” Az olvasók és az újságírók egyaránt bosszankodnak, ha valami fontos nem kerülhet be a lapba. Még negyedszázada is este kilenckor volt a Kelet- és Közép-Szlovákiába szállított első kiadás lapzártája, ezt követte a mutáció az ország másik fele számára. Az 1994-es labdarúgó-vb idején nyugat-szlovákiai olvasóink még az éjfélkor kezdődő mérkőzések végeredményét is megtalálták másnap a lapban! Lapunknak ma már nincs második kiadása, a lapot általában este fél hétkor, de bizonyos esetekben még korábban le kell zárnunk.

12

A napi vicc és a horoszkóp! Általában ezt a választ kapjuk, ha fiataloktól kérdezzük, mi a kedvenc rovatuk a lapban. Vicceket már a kezdetektől közölt az Új Szó, horoszkóp azonban csak 1996. november 2-a óta jelenik meg lapunkban.

13

Az Új Szót természetesen elsősorban olvasásra szánjuk, de leleményes olvasóink egyéb felhasználási módokat is kitalálnak: lehet rá krumplit pucolni, lehet vele ablakot mosni, szükség esetén helyettesítheti az ellopott hálózsákot, de még divatos öltözék is készülhet belőle.

14

Az Új Szó logója Trajan betűtípusból készült, színe pedig speciális kék, amelynek CMYK színkódjai 100/65/0/35.

15

Ötven éve, 1968 októberében jelent meg először lapunk hétvégi melléklete, a Vasárnapi Új Szó, amely 1990 óta Vasárnap néven jelenik meg.

16

A „Nap mondata” és a „Nap száma” 2006 októberében jelent meg lapunk címlapján. Azóta az adott év legjobb mondataiból és számaiból szilveszteri számunkban is többször közöltünk összeállítást.

17

Az olvasó talán észre sem vette, hogy két napig nem létezett sportrovat az Új Szó szerkesztőségében. Pedig így történt. 2003. február utolsó napján az akkori főszerkesztő felszámolta a szerkesztőség sporttal foglalkozó gárdáját. Ki máshova került, ki mehetett munkát keresni. A hétvégén szerkesztett hétfői szám Sportvilág része pedig a sportrovatkészítés legkorszerűbb hullámcsapásait megjárva a szerkesztőségen kívül látott napvilágot. Meg is jelent a lap, ám vannak helyek, ahol máig ereklyeként őrzik. A lapvezetés meg úgy látta jónak, hogy ebből ennyi elég volt, és hétfőn visszarendelte a korábbi szerkesztőgárdát. (jmk)

18

Lapunk első melléklete az Ifjúsági Szemle volt, amely 1949 májusában indult útjára. „Felhívunk minden munkás- és parasztifjút és leányt, tanoncot és diákot, illetve az összifjúság mindkét nemét, legyenek munkatársaink!” – írták akkor a szerkesztők. A mai formájukban ismert mellékletek a 90-es években jelentek meg. Legrégebbi, ma is megjelenő mellékletünk az Egészség, a legfiatalabb mellékletünk pedig (bármilyen oximoron is ez) a Szenior.

19

A világ sokszínű, és 2010. november 30-a óta az Új Szó is az – ettől kezdve jelenünk meg csupa színes oldalon.

20

Az Új Szónak a pozsonyi szerkesztőségen túl három helyen van kihelyezett hirdetőirodája: Dunaszerdahelyen, Komáromban és Érsekújvárban, ám olvasóink Nagymegyeren és Nagykaposon is adhatnak fel hirdetést lapunkba.

21

2011-ben indult útjára az Új Szó Stúdió, melynek első adása egy Bugár–Berényi vita volt. A 2012-es parlamenti választásokig általában a Híd és az MKP szakpolitikusai vitáztak különböző kérdésekről, később bővült a paletta, és kulturális, sporttal kapcsolatos vagy épp egészséggel kapcsolatos témák is terítékre kerültek, ismert és elismert szakemberek voltak a stúdió vendégei. Az Új Szó Stúdiónak volt kihelyezett adása Gombaszögről, de még a strasbourgi Európai Parlamentből is.

22

Az Új Szó szerkesztői a múltban gyakran jártak ki az olvasók közé, ezt a hagyományt újította meg Szalay Zoltán főszerkesztő, akivel a szerkesztők végigturnézták Dél-Szlovákiát. A turné állomásai a következők voltak: Királyhelmec, Nagykapos, Kassa, Rimaszombat, Fülek, Tornalja, Ipolyság, Zselíz, Párkány, Érsekújvár, Tardoskedd, Udvard, Komárom, Somorja, Dunaszerdahely.

23

Az Új Szó-szerkesztők április elsején többször megtréfálták olvasóikat. 1993-ban például ezen a napon egy teljes oldal jelent meg vicces kitalált hírekkel, 2014-ben pedig április elsején fordított fejléccel jelent meg a lap.

24

Az Új Szónak öt olimpián volt helyszíni tudósítója, az 1980-as moszkvai olimpiáról Tomi Vince, Londonból (2012), Szocsiból (2014), Rio de Janeiróból (2016) és Pjongcsangból (2018) pedig Bőd Titanilla tájékoztatta az olvasókat.

25

Az első Új Szó (még hetilapként) nyolc oldalon jelent meg. Az első napilap (1949. május 1-jén) négyoldalas volt, akkoriban négy, hat vagy nyolc oldal volt egy lapszám. Jelenleg az Új Szó legvékonyabb száma is legalább 20 oldal, az átlag a 24–28, ám speciális mellékleteink megjelenésekor 32 oldalnyi olvasnivalót kínálunk olvasóinknak.

26

Az Új Szó a világot jelentő deszkákon! Az elhíresült párkányi zenélő házról szóló cikkeinket is felhasználva Sláva Da­ub­nerová Solo lamentoso címmel előbb egyszemélyes performance-ot mutatott be a párkányiak életét megkeserítő, operaáriát harsogó házról, később pedig egy teljes színházi előadást is színpadra állított, amelyet a Szlovák Nemzeti Színházban mutattak be.

27

Batta György álmodta és szervezte meg a szlovákiai magyar újságíró-válogatottat, amelynek legtöbb futballistája Új Szó-s volt. Olykor Szikora György, Gőgh Kálmán, Józsa László vagy más kiválóság is erősítette a társaságot. A svédországi magyarok Lundba hívtak meg bennünket, dániai honfitársaink pedig Koppenhágába. Ott Szepesi György közvetítette a meccset, a kezdőrúgást Puskás Öcsi bácsi végezte el. Több ezer néző előtt fogadtuk Pereden, Ipolyságon, Tornalján a magyarországi színészeket. Koós János szovjetunióbeli körútjáról ruccant haza, csak hogy pályára léphessen. Legszívesebben mégis a helyi öregfiúk elleni dél-szlovákiai focicsatákra emlékezem. Meg az esti poharazgatásokra! Ahol idővel a vendéglátóinkból egyéni és közösségi gondjaik is előtörtek. Riportok, portrék ott és akkor fogantak meg, mert a jó újságíró mindig dolgozik. Amatőr focistaként is... (y-f)

28

Az első magyar vers, amely a II. világháború után nyomtatásban megjelent Csehszlovákiában, a sajógömöri Kovács István Az én anyám című költeménye volt az Új Szó 1949. február 12-i számában.

A szerző unokája, Bőd Titanilla ma lapunk főszerkesztő-helyettese.

29

Molnár Norbert, lapunk akkori főszerkesztő-helyettese 2000-ben az USA-ba utazott, s ha már ott járt, a Columbia Egyetemen kiselőadásban számolt be lapunkról, és a New York-i magyar házban a helyi magyarokkal is találkozott. Tőlük ajándékba kapott egy bizonyos pénzösszeget, hogy vásároljon belőle valamit, amire a szerkesztőségnek szüksége van. Kollégánk három nagyon modern diktafonnal tért haza, ám a kiadóban közölték vele, az eszközöket nem lehet leltárba venni – így végül három újságíró ajándékba kapta őket.

30

A szlovákiai sajtótermékek közül lapunkban jelenik meg leghosszabb ideje sakkrovat. 1957-ben indult Delmár Gábor szerkesztésében, akit 2003-ban Mészáros Mihály váltott. Eddig 3140 sakkfejtörőt közöltünk, legsikeresebb megfejtőink pedig 2005 óta versengenek a Mattligában.

31

Minden újságíró rémálma, hogy lefagy a rendszer. 1999. június 17-én a kelet-szlovákiai olvasók nem kaptak újságot, mert a számítógépes rendszer meghibásodása miatt csak a második kiadás készült el.

32

Fociidényben keddi lapszámunk sportoldalain nagy teret kapnak az alacsonyabb osztályú labdarúgó-bajnokságok. Olvasóink tudják, mikor közöljük őket, és keresik is az újságban. Ha nincs valamelyik csoport az összeállításban, máris jelzik. Az is előfordult már, hogy azt hitték, megszűnt egy bizonyos osztály, mert az Új Szó néhány hétig nem közölte az eredményeit, mivel nem volt a résztvevők között magyarlakta település csapata. Újra visszaemeltük a többi közzé, hogy elhiggyék, létezik. Keddenként 38 felnőttbajnokság teljes fordulójának eredményeit, góllövőit és táblázatát közöljük a Csallóköztől az Ung-vidékig. Nyártól kistestvére is van keddi összeállításunknak, a pénteken megjelenő Utánpótlássport a maga huszonnégy csoportjával. Összesen tehát hatvankét bajnokság heti történéseit követhetik nyomon régiósportos hasábjainkon. Minden bajnokságot, ahol olvasóink élnek. (jmk)

33

Betekintés a napi rutinba: a szerkesztőségbe legkorábban Horváth Pista kollégánk érkezik Vajasvatáról, a legkésőbb általában valamelyik sportos távozik (sokszor az, akinek késik a vonata). A legmesszebbről Orosky Tamás, sportrovatunk vezetője ingázik, Párkányból jár naponta, ez oda-vissza 270 kilométert jelent, a legközelebbről Demecs Péter, a belpolitikai rovat vezetője, illetve Lajos P. János főszerkesztő jár – előbbi 1,1, utóbbi 1,2 kilométert sétál a Rosum irodaházba.

34

Egy kép többet mond ezer szónál. Az Új Szó képszerkesztője múlt hónapban a napi oldalakra (mellékletek nélkül) 353 képet dolgozott fel, ez oldalanként 2-3 képet jelent. A mellékletekbe havonta 800–850 kép készül, ebből 440 csak a +7 nap (azaz négy heti tv-műsor) képanyaga.

35

Az első kvíz 2015. július 31-én jelent meg az Új Szó weboldalán, azóta közel 200 kvízt tölthettek ki olvasóink. A tíz legnépszerűbb kvíz a következő volt: 1. Felismeri a 90-es évek legendás PC-játékait?, 2. Szlovmagy szavak 2, 3. Mi ez a szám?, 4. Szlovmagy szavak, 5. Mondom a nevem, találd ki a nemzetiségem, 6. LOL! Ismered az angol rövidítéseket?, 7. Itteni tájszók!, 8. Régi magyar szavak 2, 9. Felismeri a vaktérkép alapján az országot?, 10. Nagy Trianon-kvíz.

36

Riportok, színház, film, kisregény, novellák, sport, divat, humor, fejtörők – változatos kínálattal, gazdag tartalommal jelent meg 1950-ben az Új Szó négyrészes képeskönyv-sorozata, a Tavasz, Nyár, Ősz, Tél.

37

Néhány évvel ezelőtt – dr. Horváth Mária okleveles egészségügyi nővérnek, lapunk külső munkatársának segítségével és támogatásával – végigjártuk a környék nyári fesztiváljait, falunapjait. A lapban előre jeleztük, hova megyünk. Ahova mentünk, felvertük az Új Szó-sátrat, és az érdeklődőknek megmértük a vérnyomását, cukor- és koleszterinszintjét. Volt olyan eset, hogy két-három óra alatt elfogytak a tesztcsíkok, de az emberek még mindig álltak és vártak, hátha folytatjuk a mérést. Pontos statisztika készült a mért adatokról, s közben kérdőívet is kitöltettünk az emberekkel arról, mi tetszik nekik és mi nem az Új Szóban. Ami a méréseket illeti, nem születtek túl jól eredmények. Volt olyan, akinek Marika azonnali orvosi segítséget javasolt. (ki)

38

Az olvasó sokszor nem is sejti, hogy egy-egy cikk, melléklet hol készül. Az utazási cikkek gyakran különleges helyeken születnek: bizonyára olvasott már olyan írást, amelyet az óceán felett egy repülőgép fedélzetén pötyögtünk, vagy olyat, amelyet a repülőtéren, a vonaton, vagy éppen New Yorkban, Indonéziában, Japánban, Thaiföldön stb. írtunk. Ilyenkor az időzónákat is számon kell tartani, lehet, hogy a szerkesztő számára helyi idő szerint éppen éjjel egy óra lesz, amikor a lapot nyomdába kell küldeni… (szl)

39

A regionális tudósítók is tudnak mesélni a különleges helyszínekről. Száz Ildikó érsekújvári tudósítónknak egészen szokatlan élményben volt része: „Készült már anyag parkolóban, benzinkúton, kocsmában, iskolák és hivatalok mosdójában, amire minden kolléga biccentene, hogy igen, ezt ismerik. Egyszer egy nagyközség ravatalozójából adtam le az anyagot, mert valamilyen feladathoz gyűjtöttem információkat. Ajándék művirágcsokrot is adtak, amikor szabadkoztam, hogy ezt talán mégse kellene, kérnék inkább egy zugot, ahonnan rögtön küldhetném a lapnak a kért néhány sorocskát, és nem zavarna senki. Élő ember nem volt körülöttem, aki megzavarhatott volna, így nagyon gyorsan leadtam a kért információkat.”

40

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 – ez nem a Totó aktuális tipposzlopa, hanem egy kitűnő bizonyítvány. Az Új Szóban 2004 óta van helyük a jó tanulóknak, az azóta eltelt 15 nyári szünetben több ezer tiszta egyes gyerek fotóját közöltük Tiszta egyes rovatunkban.

41

A nyolcvanas évek közepén, amikor a szerkesztőség még a Gorkij utcában volt, minden évben rendeztünk Mikulás-napi bulit, hogy a munkatársak gyerekei megismerkedhessenek egymással. Volt zene, Balla Igor jóvoltából néha élő is, kis ajándék meg szórakozás. Az örök Mikulás Ordódy Dini tördelőszerkesztő volt. (ki)

42

Lapunk a legkisebbeket is szeretné megszólítani, ezért jött át 2003-ban a Vasárnapból az Új Szóba Kópé, a gyerekek barátja, játszótársa. Az ő oldalán óvodások és iskolások rajzait, rejtvényeit közöljük lapunkban, de Kópé-pólóra, valamint Kópé- és Huncutka-babára is szert tehettek legifjabb olvasóink.

43

Az Új Szó az informatikai és mobilkommunikációs világ legnagyobb eseményeire is meghívást kap, így több alkalommal olvashattak helyszíni tudósítást az olyan eseményekről, mint a Las Vegas-i szórakoztatóelektronikai-kiállítás (CES) vagy a barcelonai mobilkommunikációs szakkiállítás (MWC). (szl)

44

A rendszerváltásig a híreket szlovákból kellett fordítani. Nem segíthetett az MTI, keresőprogramról nem is hallottunk. Emiatt a napi rohammunkában selejtek tucatjai hemzsegtek lapunkban. A két legröhejesebb hamis gyöngy a műsorkínálatunkban éktelenkedett: a Szállnak a darvak című szovjet filmet (Žeriavy tiahnu) Repülő emelődaruként, a Lúdas Matyit (Husiar Maťo) pedig Libapásztor Mátyásként hirdettük... A hetvenes évek végén Rabay Zoltán főszerkesztő nyelvművelő rovat indítását rendelte el. Ekkor született meg a Kis Nyelvőr, amelynek névadója és első szerkesztője Bodnár Gyula volt. Főleg Jakab István és Mayer Judit szakmai segítségével sikerült kiseprűznünk többek között az „iskolázás” (tanfolyam), a „poliklinika” (rendelőintézet) „érdekkör” (szakkör), „brigád” (idénymunka) szavakat és sok hasonló rossz fordítást. Nem mindegyiket, ráadásul újabb szörnyszülöttek is felütötték a fejüket. Ezért kellene folytatni az anyanyelvi gyomlálást. (y-f)

45

Az elütések, félregépelések néha egészen bizarr dolgokat eredményeznek. „A töketlen hang” filmcím nem jelent meg (A tökéletlen hang), a „kakásszövetkezet” is ki lett szúrva, és kijavítva lakásszövetkezetre, de az sajnos megjelent, hogy „kátrányos helyzetű roma gyerekek”. Egyszer pedig leírtuk a címlapon, hogy halyó.

46

Az Új Szó első nagy dizájnváltása 1996 augusztusában volt – a szocializmusból maradt tömör fekete címeket és betűtengert felváltotta egy modernebb arculat. A német Norbert Küpper által kidolgozott dizájn kisebb-nagyobb módosításokkal 2015-ig megmaradt, akkor ismét ráncfelvarráson esett át a lap, hathasábosról öthasábosra változott a tördelés, eltűntek a felcímek, a címlapon a beharangozók a fejléc alól az oldalsó hasábra kerültek.

47

A diákoknak is segítünk megismerni a világot. A Tanuljunk az Új Szóval program keretében megjelenő munkafüzeteink a világ aktuális problémáival foglalkoznak, a bennük található feladatok megoldásához pedig az Új Szóval kell dolgozniuk a diákoknak. 2009 óta 85 különböző munkafüzet jelent meg a legváltozatosabb témákban.

48

Az Új Szó legrégebben, 44 éve állományban levő tagja Kovács Ilona, az Egészség melléklet szerkesztője, a legújabb kollégánk a 15 napja érkezett képszerkesztő, Császár Áron Tibor.

49

Az Új Szó weboldalára általában az „ujszo”, „új szó”, „uj szo” kereső­kifejezésekkel jut­nak el az olvasók, ám idén ezen evidens szavak után a következő keresőszavak következtek: „márton csaba”, „szédülés ellen”, „szerelmes levelek”.

50

A regionális tudósítók nemcsak cikkeket, hanem fotókat is szállítanak a lapba. Jó fotót csinálni azonban nem egyszerű. Száz Ildikó bizarr akadályokkal is szembenézett: „Kezdő újságíróként ellátogattam egy községbe, ahol a polgármester haragban volt a református lelkésszel. Ragaszkodtam ahhoz, hogy mindenképpen szeretnék fotót készíteni a templom udvarában lévő emlékműről. A polgármester készséggel a kerítésnek támasztotta a kerékpárját, hogy tessék, másszak fel rá, onnan kiváló fotót készíthetek. Szintén kezdőként egy mezőgazdasági szövetkezetben jártam, élén egy nagyon kedves, mindenről tájékozott férfival. Azon lamentáltam, álló, vagy fekvő képet készítsek az interjúhoz, erre riadtan körülnézett. Mentegetőzni kezdett, hogy az irodájában nincs kanapé. Hová feküdjön hát, hogy a fekvő képet elkészíthessem róla?”

51

Az Új Szó és a Kisalföld 2005-ben közösen szépségversenyt szervezett Szépség határok nélkül címmel. Az érdeklődés nagy volt, több mint 100 lány jelentkezett. Képeiket heteken át közöltük, végül az Új Szót 10 lány képviselte a győri döntőn. Az olvasók is szavazhattak SMS-ben vagy szelvény beküldésével. Az Új Szó szépe az egyházgellei Csaplár Erika lett. (ki)

52

A SME napilap mellett az Új Szó volt az egyetlen sajtótermék Szlovákiában, amely 2006 elején lehozta a dán Jyllands-Posten nagy vihart kavaró Mohamed-karikatúráit. „Szerkesztőségünk eredetileg nem akart olyan karikatúrákat megjelentetni, amelyek sérthetik mások vallási meggyőződését” – olvasható az akkori indoklásban, de végül azért döntöttünk a megjelentetés mellett, hogy az olvasók is véleményt formálhassanak a karikatúrákról.

53

Eligazodni a világban – ez a célja újságírónak és -olvasónak egyaránt. Ebben egészen konkrét módon is segített lapunk: 2009-től 37 térképet jelentettünk meg lapunk mellékleteként. Ez a projektünk a Szép Magyar Térkép pályázaton a kartográfiai sorozatok kategóriájában 2010-ben dicséretben részesült. 

54

Kerek évfordulók vagy más jelentős, ünneplésre okot adó események alkalmából a kollégák olykor exkluzív Új Szó-címlapot készítenek egymásnak ajándékba. Ezekből csak a szerkesztőségi nyomtatón készül néhány példány, egyetlenegyszer fordult elő, hogy egy különleges kiadványt a nyomdában, 100 példányban nyomtattunk ki – Molnár Norbert búcsújakor Lapzárta címmel saját mellékletet kapott.

55

Az Új Szó online-t 2018-ban Szlovákiából olvasták a legtöbben (703 593 felhasználó), őket szorosan követték a magyarországi felhasználók (650 301). A következő ország az USA (61 882), ezt India, Németország, Peru, Románia, Franciaország, Ausztria és az Egyesült Királyság követi.

56

Az Új Szó szerkesztőségében nincs 70 évre visszamenő archívum, a beköttetett példányok a pozsonyi Egyetemi Könyvtárban, illetve a somorjai Fórum Intézetben találhatók meg. Az egyes rovatok maguknak félrerakják a saját oldalaikat, hogy visszakereshetők legyenek, ezek a „letett oldalak” salátává lapozódnak az évek során. A Bibliotheca Hungarica oldalán azonban digitalizált formában is megtalálható a lapunk a kezdetektől egészen napjainkig.

57

Egy-egy nagyobb szelvénybeküldős versenyünk alkalmával naponta 200–300 levél is érkezik a szerkesztőségünkbe, ez a mennyiség már rendesen lehúzza az ember karját, és még akkor nem beszéltünk a szortírozásra fordított időről…

58

A 2010-ben indult Nők mellékletben, amely 2018 januárjától Női Szemmel címmel jelenik meg, az eltelt évek során csaknem félszáz hazai magyar, inspiráló életpályájú hölggyel olvashattak interjút az olvasók. (me)

59

Népszerű tippversenyünk, az Új Szó Tippelők-fociligája 2004-ben indult. Azóta fordulónként 10, szezononként 300, vagyis ezidáig 4350 mérkőzésre tippelhettek olvasóink.

60

Az olvasókkal mindig élmény találkozni. A tippverseny egyik nyertese egyszer egy egész tepsi süteményt tukmált a nyereményt neki kiszállító fotósra és sportszerkesztőre, de Száz Ildikó érsekújvári tudósítónk jóval különlegesebb ajándékot kapott: „A lévai járásbeli Lekéren egy beteg kislány családját látogattam, hogy felhívjam a figyelmet az anyagi gondjaikra, és az olvasók segítségét kérjem. A család valamilyen módon szerette volna kifejezni a háláját, amikor – a karambolban összetört kocsim helyett – buszra ültem, és így is elutaztam. hozzájuk. Hatalmas pöfeteggombával ajándékoztak meg, akkora volt, mint három futball-labda egymáshoz ragasztva! Azzal próbáltam autóbuszra szállni, a sofőr nevetve kérdezte, mit szólnék ahhoz, ha most még egy jegyet vásároltatna velem …egyet a pöfetegnek is.” Tudósítónk egyébként vonzza a szokatlan ajándékokat: „Egyszer egy kutyát akartak ajándékba adni, de kaptam már láda uborkát is, és a menyasszonyi ruhámat is egy cikkért cserébe varrták, aztán visszavették a ruhakölcsönzőbe...”

61

Kétszer jelent meg tiltakozásképpen üres vagy majdnem üres címlappal az Új Szó. 1997. november 11-én lapunk is csatlakozott a Lapkiadók Társulásának tiltakozásához a kormány javaslata ellen, amelynek értelmében a napilapok és folyóiratok nagy része számára 23 százalékra emelték volna az áfát. 2008. március 27-én pedig a tervezett új sajtótörvény hét főbűnére hívtuk fel a figyelmet az üres címlappal.

62

A 70 év során összesen 28-szor változott az Új Szó fejléce, ebbe a legapróbb változások is beletartoznak. S hogy mikor mi volt az Új Szó? Először A csehszlovákiai magyar dolgozók hetilapja, 1949-től A csehszlovákiai magyar dolgozók lapja, 1952-től Szlovákia Kommunista Pártjának napilapja, 1960-tól Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának napilapja, 1990-től Csehszlovákiai magyar baloldali napilap, majd még ugyanabban az évben Csehszlovákiai magyar napilap, s végül Független napilap, 1994-től pedig Szlovákiai magyar napilap. Ez a megjelölés 2004 januárjában eltűnt a fejlécből, ám máig szerepel lapunk impresszumában.

63

Lapunk nyereményjátékaiban különféle pénzdíjakat és tárgyi nyereményeket osztottunk szét olvasóink között, de a 2004. decemberi előfizetői akciónkat nehéz lesz tromfolni: akkor egy Citroën C3 típusú személygépkocsi volt a fődíj!

64

Az utánpótlás-nevelés nagyon fontos, ezt nem csak a futballedzők tudják. Az Új Szó szerkesztőségébe érkeznek gyakornokok a pozsonyi Comenius Egyetem magyar tanszékének kiadványszerkesztői szakáról és a Diákhálózaton keresztül is, munkatársaink részt vesznek a Minorma társulás mentorprogramjában, ahol középiskolásokkal foglalkoznak, az Új Szó és a Vasárnap szerkesztői pedig rendszeresen feltűnnek az alap- és középiskolások számára szervezett Médiasztár verseny zsűrijében is.

65

A kisebbségi napilapokat tömörítő nemzetközi szervezet, a MIDAS Balló Áron ösztöndíjprogramja keretében 2008-ban októbertől decemberig lapunknál gyűjtött tapasztalatot Balázs Bence, a kolozsvári Szabadság jelenlegi főszerkesztő-helyettese. Az Új Szó szerkesztői rövidebb tanulmányutakon vehettek részt például Vaasában, Barcelonában, Vilniusban.

66

„A nap fölkelt, az Új Szó megjelent.” Ez volt lapunk egyik első reklámszlogenje. Olvasóinknak úgy köszöntünk: „Jó lapot kínálunk”, és azt is leszögeztük: „Az ön nyelvén beszélünk.” Előfizetői akcióink állandó jelmondata: „Ez a lap jár önnek.” Lapunkat változatos helyeken hirdettük, a hagyományos billboardok mellett a Csallóközben közlekedő buszok hátulján, illetve egy bizonyos időszakban a DAC-stadionban is voltak Új Szó-reklámok.

67

„Nem zörög a régi írógép, nincs kézirat, nem íródik címtükör, nincs szedő a nyomdában, nincs ciceróvonalzós tördelőszerkesztő, nem hajt a fő(mettőr)” – így írt a szerkesztőség életét gyökeresen megváltoztató újításról Madi Géza. 1994. április 2-a óta számítógépes rendszer segítségével készül a lap.

68

Az Új Szó első hivatalos, státuszban lévő fotóriportere 1968-ban Tóthpál Gyula lett. Őt Gyökeres György, Lőrincz János, Prikler László, Méry Gábor, Vlado Gloss, majd 1996-ban jelenlegi száguldó fotósunk, Somogyi Tibor követte.

69

Az Új Szó borversenyt is szervezett, kürti borokkal, amelyek a Melecsky–Sütő borászatból származtak. A versenyzőknek tízfajta bort kellett felismerniük. A nyertes tízből kilencet eltalált, pedig nem is volt borszakértő.

70

Küldjön egy képet gyermekéről! – 2004 februárjában ezzel a címmel felhívás jelent meg az Egészségünkre mellékletben. Heteken át érkeztek a jobbnál jobb képek. Az a kép nyert, amelyik az olvasóktól a legtöbb szavazatot kapta.