Új sportpályája van a Jókai alapiskolának

„A fejlesztés közös érdem, nem csak intézményünké. A város, mint fenntartónk és az iskola mellett működő szülői munkaközösség is sokat segített“ – tájékoztatta lapunkat Mátyás Katalin igazgató. Voltaképpen egy régi labdarúgópályát építettek át, amely összesen 80 ezer 604 euróba került. Az összköltségből 50 ezret állt a komáromi önkormányzat. Az intézményben így egy helyszínen lesz lehetőség labdarúgásra, teniszre, illetve kosár-, kézi-, röp- és tollaslabdára. A iskola 421 diákja nemcsak a rendes testnevelési órák, hanem egyes szakkörök vagy a szabadidő hasznos eltöltésének keretében is használatják majd a multifunkciós pályát. „Szeretnénk folytatni az atlétikai pályánk korszerűsítését, és van még egy kisebb kosárlabdapályánk is, ami szintén felújításra szorul. Ami az iskola belterét illeti, most fejeztük be a »Modernebb iskola« elnevezésű pályázatot. Pihenősarkakat alakítottunk ki két szinten a folyosókon és minden osztályteremben. Ezenkívül a városnak az Envirofondon keresztül elnyernie egy nagyobb összeget. Ebből zajlik jelenleg a főépület szigetelése és az ablakok cseréje“ – zárta a tájékoztatást az igazgató.

(fotó: Jókai Mór Alapiskola)