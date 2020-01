Zúgott a „Tomi! Tomi!”

Ugyanabban a teremben állt újra a ring, mint tíz évvel ezelőtt, 2009. december 18-án, amikor Kovács Tamás a WBF szervezet félnehézsúlyú profi világbajnoka lett. Most nem volt olyan kitörő öröm, mint akkor. Sokkal inkább a tiszteletadás és az ökölvívás roppant népszerű galántai megszállottjának ünneplése volt a januári visszaemlékezés. És Tomi Kid kitárulkozása a közönség előtt. Restart néven olyan nemzetközi gálát hozott össze az évfordulóra, amivel szeretett sportágát és klubját, a KO Box Clubot népszerűsítette. Bepillantást adott abba, hogyan van jelen köztük a családiasság, mit tudnak kezdő és haladó védencei.

Előbb az apróságok lepték el a ringet, bemelegítő mozdulataik után párban is egymásnak estek. Tomi utasításaira váltakoztak, s mesterük pedig elárulta, nagyon hálás, hogy velük is töltheti az idejét. Aztán már a párharcok következetek, tíz egymás után. Négy csatában a bírók nem láttak győztest, egy lánypárharc is volt köztük, előtte pedig videóról megismerkedtünk az ökölvívás galántai női hódolóival. Martin Kolozsié volt az est első győzelme, majd egymenetes döntetlen következett (Szolgai és Bittera között) a ring rakoncátlansága miatt. Aki a neves Kid-tanítványokra volt kíváncsi, annak kétszer is kurta élménnyel kellett beérnie, mert Dávid Zöld és Tankó Vilmos is már az első menetben elintézte magyarországi ellenfelét. Csak Csemez András meccse tartott végig a 75 kilós súlycsoport időszerű szlovák bajnoka, Alekszander Gogoladze ellen. Bandi szépen eljátszogatott ellenfelével a ringben, élményszámba mentek elhajlásai, hogy ütéseiről ne is szóljunk. Jó hangulatot teremtett az est főmérkőzése előtt. Tomi Kid a kubai származású, Magyarországon élő Errieles Torres Marin ellen bokszolt, és 2015-ös budapesti sikere után ezúttal is őt látták jobbnak a pontozók. Technikás öklözésével és állandó kezdeményezésével megérdemelten győzött. Utána pedig nem győzte adni az interjúkat. „Jót bokszoltunk. Örülük, hogy semmi baj nem történt, ezután szétszedem a szorítót, összetakarítok, és mehetek haza a családomhoz – mondta az Új Szónak Tomi Kid. – Mindenképpen megérte ezt a gálát összehozni, én láttam a kicsiket, a kicsik látták a ringben az edzőiket, ami számukra hatalmas motiváció. Mindenki észrevehette, milyen népes a szakosztályom, ők a legfontosabbak. Tankó és Csemez az edzőtáborból jöttek ide, még nincsenek igazi formában, de a márciusi olimpiai selejtezőre már felkészültek lesznek.” Azért harcolnak majd a ringben, hogy hosszú évek után szlovákiai öklöző is bemutatkozhasson az ötkarikás játékokon.