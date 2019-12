Virul a veteránok focija

Budapesten volt a bemutatkozásuk a 11. Veterán Focifesztiválon. „Először fordult elő a torna történetében, hogy nemzetközi mérkőzések is voltak, a határon túli magyar lakta települések részvételével – forgatja vissza az eseményeket Juhos Ferenc, a társaság mozgatója. – Csapatunk érdekessége, hogy mindenki valakivel már játszott valaha együtt egy-egy mérkőzésen, de így egy együttesben még soha nem. Két győzelemmel a döntőben találtuk magunkat. Kapusunk, Racsko Pál nagyon jól védett, addig kapott gól nélkül meneteltünk. Az eszékiek elleni fináléban 0:2-ről egyenlítettünk, de büntetőkkel 1:2-re alulmaradtunk. Aztán két percig mi voltunk a tornagyőztesek, mert az eredményt elírták. Mikor a műsorközlő bejelentette, hogy Eszék a második, ők kivonultak, és szó nélkül átvették a másodiknak járó díjat. Csak néztünk csodálkozva, mire bemondták, hogy mi vagyunk az elsők. Odaszóltunk a rendezőknek, hogy egy icipici góllal az eszékiek voltak a jobbak, és ezután már helyreállt a valós sorrend.”



Megmutatták magukat a veteránok idehaza is, szeptemberben Nádszegen. „Nyolc megszólított csapatból öt jelentkezett. Előzetesen a torna esélyese a Videoton volt, soraikban azokkal is, akik az egykori európai kupamenetelésnek is részesei voltak. Ők más szintet képviselnek, mint a többiek, de meg lettek szorongatva, sőt még vereséget is szenvedtek. Minden csapat szerzett pontot, ugyanakkor ki is kapott, tehát nem volt szuverén győztes. Ugyanannyi ponttal lett győztes a Videoton, mint amennyit a mi Mátyusföld csapatunk szerzett. Voltak nagyon jó megmozdulások, amelyek egyáltalán nem utaltak arra, hogy ötvenöt éven felüliek kergetik a labdát. Rengeteg gól esett, ami még élvezetesebbé tette a mérkőzéseket” – tudtam meg Juhos Ferenctől.



A ráadás a pécsi teremtorna volt novemberben, amikor immár Mátyusföld, Csallóköz néven futballoztak Juhos Ferenc és veterán társai. „Két győzelem után a Pécsi MSC annak idején NB I-et is megjárt csapatával találkoztunk. Mindenki nyerni akart. A mérkőzés harmadik percében kapusunk, Racsko Pál komoly sérülést szenvedett, de fájós kézzel is folytatta a játékot. Végül megérdemelt 5:2-es győzelem született a pécsiek javára – foglalta össze a teremfocis sikerüket Juhos Ferenc, aki húsz góllal a csapat idei legeredményesebb játékosa, és akin kívül Racsko Pál (a torna legjobb kapusa), Nagy György, Borka Béla, Juhos Tibor, Horváth Miklós, Simon Gyula, Nagy Jaroslav és az egyetlen kakukktojás, a zoboraljai Zsebi József lépett pályára Pécsett. – A végére kialakult, hogy a jövőben is Mátyusföld, Csallóköz néven futballozunk. Szép, tetszetős játékot mutatunk. Nekünk megtiszteltetés a magyarországi meghívás, ugyanakkor mozgunk, s a baráti szálakat is erősítjük. Nincs gyenge csapatunk, amiről eredményességünk is tanúskodik. Van miért játszanunk a folytatásban is, mert elsők még nem voltunk. Simon Gyula révén volt válogatott focista is van köztünk, de bárkit várunk sorainkba, aki koránál fogva befér a csapatba. Legközelebbi meghívásunk Székesfehérvárra szól.”