Véget vetne a DAC a rózsahegyiek sorozatának

A DAC utóbbi két mérkőzésén, a Pohronie (3:0-s győzelem) és a Slovan (1:1) ellen javuló játékkal örvendeztette meg szurkolóit, ráadásul a pozsonyi címvédő elleni rangadón két új igazolás, Didier Lamkel Zé és Hahn János bemutatkozása is ígéretesre sikerült.



Öt hiányzóval

A DAC honlapja szerint a lábadozó Kalmár és a több hete sérüléssel bajlódó Balic, Kružliak, Moumou hármas mellett Ion Nicolaescu sem tagja a Rózsahegyre utazó keretnek.



A közelmúltban jellemzően a sérült Kalmár Zsolt és a nyáron távozott Eric Ramírez szállította a dunaszerdahelyi gólokat a Ružomberok ellen, így a sárga-kékeknél szombaton csak egyetlen olyan játékos léphet pályára, aki már valaha betalált az MFK ellen: a balbekk Eric Davis.



„A rózsahegyiek kevés gólt kapnak, jó védelemmel rendelkeznek. Bizonyosan egy kemény összecsapás vár ránk, de remélhetőleg sikeresek leszünk gólszerzésben, és három ponttal térünk haza. Felelősségteljesen, összpontosítva, hibák nélkül kell futballoznunk, és igyekeznünk kell kapott találat nélkül lehozni a találkozót. Bízom abban, hogy elöl hatékonyak leszünk és többször találunk be, mint az ellenfél. Tisztában vagyunk vele, hogy nem a legjobb a tabellán elfoglalt helyezésünk, ezért is mindenki úgy készül, hogy a győzelemért utazunk Rózsahegyreˮ – mondta a klubhonlapnak Milan Dimun, a DAC szlovák védekező középpályása.



Még veretlenek

A rózsahegyi az egyetlen csapat a Slovan mellett, amely még egyszer sem kapott ki a bajnokság idei szezonjában. Igaz, győzni is csak egyszer tudtak, az eddigi hat mérkőzésükből öt döntetlennel zárult. Ami még ennél is érdekesebb, hogy a rózsahegyi stadionban a szurkolók még egyetlen gólt sem láthattak a szezon során, az MFK mindhárom hazai találkozója 0:0-s döntetlennel zárult. Nyár óta az a Peter Struhár a csapat vezetőedzője, aki 2010 és 2014 között a DAC-ban szerepelt.



A Ružomberok legutóbb az aranyosmarótiak otthonában remizett (2:2), ahol az utolsó húsz percben herdálta el kétgólos előnyét. Szerdán a Slovnaft Cup 3. fordulójában léptek pályára, és 6:0-ra legyőzték a Kysucké Nové Mesto csapatát.



A mérkőzés játékvezetője Prešinský lesz, a találkozót nem közvetíti egyik tévécsatorna sem, csak a Markíza fizetős platformja, a VOYO. (lz, dac1904.sk)



