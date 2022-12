Vb-2022 – Kétgólos győzelme ellenére kiesett Uruguay

Az uruguayi válogatott ugyan kétgólos győzelmet aratott a ghánai csapat felett a katari labdarúgó-világbajnokság pénteki napján, ennek ellenére kiesett a H csoportból, ahogy afrikai riválisa is.

H csoport, 3. (utolsó) forduló: Ghána–Uruguay 0–2 (0–2)



al-Vakra, al-Dzsanub Stadion, 43 443 néző, v.: Daniel Siebert (német)

gólszerző: de Arrascaeta (26., 32.)

sárga lap: Sulemana (86.), Seidu (99.), illetve Núnez (20.), Suárez (60.), Coates (87.), Gimenez (100.), Cavani (100.)

Ghána: Lawrence Ati-Zigi – Alidu Seidu, Daniel Amartey, Mohammed Salisu, Baba Rahman – Thomas Partey, Salis Abdul Samed (Daniel-Kofi Kyereh, 72.) – Mohammed Kudus (Abdul Fatawu Issahaku, 98.), André Ayew (Osman Bukari, a szünetben), Jordan Ayew (Kamaldeen Sulemana, a szünetben) – Inaki Williams (Antoine Semenyo, 72.)

Uruguay: Sergio Rochet – Guillermo Varela, José Gimenez, Sebastián Coates, Mathías Olivera – Giorgian de Arrascaeta (Maxi Gómez, 80.), Rodrigo Bentancur (Matías Vecino, 34.), Federico Valverde – Facundo Pellistri (Nicolás de la Cruz, 66.), Luis Suárez (Edinson Cavani, 66.), Darwin Núnez (Agustín Canobbio, 80.)

I. félidő: 26. perc: Núnez jobb oldali beadását követően két ghánai védő is elvétette a labdát, amely így Suárezhez került, aki egy csel után kapura lőtt, s bár az afrikai kapus nagyot védett a bal sarok felé pattanó labdát egy méterről De Arrascaeta fejelte a kapuba (0–1). 32. perc: egy nagyszerű egyérintős akció végén Suárez emelte a labdát a 16-os bal oldalán betörő De Arrascaetához, aki kapásból a ghánai kapus bal lába mellett lőtt a kapuba (0–2).

Az első perctől érződött, hogy Uruguay győzelmi kényszerben lépett pályára, ugyanis sokkal lendületesebben kezdett, mint az első két találkozóján. Az utolsó kulcspasszokba azonban rendre hiba csúszott, így fölénye meddőnek bizonyult. A 20. percben – a videobíró segítségével – Ghána javára megítélt büntető felidézte a két gárda 2010-es, emlékezetes negyeddöntőjét, amikor a most is pályán lévő Suárez kezezését követően az afrikai csapat a hosszabbítás utolsó percében rontott 11-est. Ezúttal André Ayew lövését hárította Rochet. A kihagyott lehetőség pedig ugyanúgy gyorsan megbosszulta magát, mint 12 éve a 11-es párbajban: előbb egy védelmi hibát kihasználva De Arrascaeta fejjel volt eredményes, majd egy mintaszerű akció végén ugyanő gyönyörű kapásgólt lőtt.

A folytatásban visszavett a tempóból az immár továbbjutásra álló dél-amerikai együttes, a ghánai pedig kettős cserével próbált frissíteni. A játék az uruguayiak jóvoltából töredezetté vált, a ghánaiak pedig hiába próbálkoztak erőtlenül, nagy helyzete ebben a periódusban is a riválisnak volt, Suárez azonban célt tévesztett. Az utolsó negyedórára fokozódott a nyomás az uruguayi kapura, ekkor már voltak ígéretes lövései Ghánának, egy ízben például Rochet hatalmas bravúrral tolta szögletre Kudus próbálkozását. A másik meccs eredménye nyomán – a dél-koreaiak a hajrában felülmúlták Portugáliát – hirtelen Uruguay is kiesésre állt, a kétszeres világbajnoknak egy, az afrikai csapatnak két gólt kellett volna szereznie a 16 közé jutáshoz. A hatalmas rohanásban mindkét válogatott több gólt is szerezhetett volna, de mindkét kapus bravúrokkal mentett, az eredmény már nem változott, így végül mindkét együttes búcsúzott a tornától.