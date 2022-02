Váratlan és megérdemelt vereséget szenvedett a DAC Aranyosmaróton

Joao Janeiro vezetőedzőnek csak a Kalmár–Szendrei–Kružliak hármast kellett nélkülöznie sérülés miatt, egyébként a teljes csapat elutazott Aranyosmarótra. Kružliak helyét Malý vette át a védelem tengelyében, és három további változtatás történt a nagyszombati kezdőhöz képest: Nebyla helyett ezúttal Dimun, Hahn helyett Moumou, Ciganiks helyett pedig Davis kezdett.

Az első negyedórában inkább csak helyzetféleségeket tudtak kialakítani a csapatok, komolyabb lehetősége egyik félnek sem akadt. Az első igazán komoly helyzet a hazaiak előtt adódott a 22. percben, de az ígéretes szituációban aranyosmaróti kezezés történt.

A 28. percben a DAC is gólt lőhetett volna, de Alex Pinto kapura fejelés helyett inkább Krstovicot kereste a labdával – pontatlanul.

A 31. percben büntetőt ítéltek a DAC javára, de a visszajátszások után egyértelművé vált, hogy Pintót még a tizenhatos előtt faultolták a hazaiak. A megítélt szabadrúgást Davis nem sokkal, de a kapu fölé rúgta. A 38. percben a hazai Jibril ziccerben fejelt mellé. Akadozott a DAC játéka, a sárga-kékek a a 30. perc után kis ideig még a kezdeményezést is átadták a hazaiaknak. Ezek után szinte a semmiből jött Balic harminc méteres bombája, ami alig szállt fölé. Összességében az első félidő legüdébb színfoltja az ötven nagyszerűen buzdító DAC-szurkoló volt.

A második félidőre már Hahn János is kifutott, aki Krstovicot váltotta. Még be se melegedtek a játékosok, egy szöglet után már vezethetett volna a ViOn, de Horák fejese mellészállt. Az 55. percben pályára lépett a kétszeres magyar válogatott Balogh Norbert is a sárga-kékeknél, a Honvédból érkezett támadó Moumout váltotta és egy perccel később már gólhelyzetbe került, de probálkozása elszállt a kapu előtt. Sharani beállásával már három támadója volt a DAC-nak a pályán, de a játék így is akadozott, a színvonal az első félidőhöz képest nem javult jelentősebben.

Az 65. percben a hazaiak egy gyönyörű akció végén megszerezték a vezetést – a főszereplő a zsolnaiaktól kölcsönvett Jibril volt, 0:1. Két perccel később jöhetett volna a DAC válasza, de Pinto beadása után Andrezinho a kapufát találta el.

Ezt egy újabb hazai helyzet és egy tizenegyes-gyanús eset követte, de a játékvezető a VAR-vizsgálat végén nem adta meg a büntetőt. Felélénkült a meccs, a túloldalon Hahn fordulásból kevéssel lőtt mellé. A hazaiak érthető módon védekezésre rendezkedett be, a DAC viszont nem tudott tartósan nagy nyomást kifejteni Lukáč kapujára.

Sőt, a 88. percben jött a slusszpoén, egy szöglet után Sloboda túl sok teret kapott a tizenhatos előterében, áttette bal lábra és laposan kilőtte a hosszú sarkot - 0:2.

Ez volt Joao Janeiro első veresége tétmeccsen a DAC kispadján. Ha a rózsahegyiek nyernek szombaton, a negyedik DAC hátránya nyolc pontra nő velük szemben.