Újra szlovák bajnok a HC DAC (FOTÓK)

Ahogy a komoly téttel bíró mérkőzéseken szokott, ezúttal is megtelt a dunaszerdahelyi sportcsarnok és pazar hangulatban kezdődött a bajnoki döntő. A kezdés előtt külön köszöntötték a világ egykori legjobb kézilabdázóját, Görbicz Anitát, aki minden bizonnyal szintén a hazaiaknak szurkolt.

A meccs első két gólját Juhos Kata és Ligia Costa szerezték, gyorsan előnybe került a csallóközi csapat. A szurkolók részéről zúgott a „Mindent bele!”, és a vendég tábort csak akkor lehetett hallani ha egy-egy pillanatra elhallgatott a szerdahelyi kemény mag. Az Iuventa ugyan néhányszor kiegyenlített, de a vezetést nem tudták átvenni. Ebben nagy szerepe volt a szervezett hazai védelemnek és a kapuban sokadjára bravúrt bravúrra halmozó Magera Noéminek. A félidőben 14:12 volt az állás. Ekkor már három gólnál járt a csapat kapitánya, Juhos Kata, akinek ez volt az utolsó mérkőzése. A visszavonuló játékos 15-ös mezét a klub visszavonultatja, ezzel tisztelegve a kivételes jobbszélső teljesítménye előtt.

A félidőben az U12-es és az U14-es hazai csapat is megkapta a szezon során kiharcolt érmeit, majd folytatódott a rangadó. A szünet után jelentősen nem változott a játék képe, a 40. percben pedig először háromra nőtt a különbség. Juhos Kata találata után, 19:16-nál szinte felrobbant a csarnok, igazán pokolivál vállt a hangulat. Innen is vissza tudtak jönni a nagymihályiak és egyenlítettek. Szűk tíz perccel a vége előtt 22:21-nél Magera Noémi büntetőt védett, a lelátó pedig a nevét skandálta. Debre Viktor időt kért, hogy elgazítsa játékosait a hajrára.

Ezt követően visszaállt a kétgólos különbség és az utolsó öt perc 25:23-nál kezdődött el. Kissé szigorúan nem egész négy perccel a vége előtt Bugár Cintiát kiállították a játékvezetők, a szurkolók azonban hangjukkal igyekeztek kiegyenlíteni a létszámokat. Ligia Costa több lövést is elrontott beállóból, ekkor is hibázott elsőre, de másodikra betalált, 27:24. Gyorsan jött a válasz a vendégek részéről, pokoli utolsó két perc következett, talpon volt az egész lelátó és a kispadokon is nehezen foglaltak helyet az ottlévők. A 60. perc kétgólos hazai előnynél kezdődött és jött az újabb Debre Viktor időkérés. Rendkívül okosan tartotta a labdát a HC DAC és Bízik Réka egy hetest is kiharcolt fél perccel a vége előtt. A büntetőt Sári Barbara magabiztosan értékesítette. A túloldalon esett még egy gól, de ez kevés volt.

A HC DAC 28:26-ra győzött és megvédte szlovák bajnoki címét! A sportcsarnokban újra zúgott a „Bajnokcsapat! Bajnokcsapat!” rigmus. Szép volt, csajok!