Új pályán zajlott a XXVIII. Tőkési Kupa

A tavaly szeptemberi szűkös lebonyolítás után idén teljes díszében zajlott a Tőkési Kupa hagyományos díjugrató verseny, amely az utóbbi évtizedben lovasfesztivállá nőtte ki magát. 28. felvonása is bizonyította, hogy népszerű a viadal mind a lovasok, mind a csallóköziek körében.

„Mindenki kiéhezett a versenyre, alig várták, hogy újra megrendezzük. Nagyon, de nagyon sokan eljöttek, versenyezni és nézni egyaránt. Négy ország negyven lovasa nevezett, ennek duplája volt a rajtok száma, hiszen szinte mindenki két lóval indult. Máshol többnyire a hozzátartozók alkotják a kulisszát, nálunk a lovas-sport rajongói is körbeveszik a pályát, minden évben várják az izgalmas csatákat – közölte érdeklődésünkre Czajlik Zsuzsanna szervező a házigazda Czajlik család képviseletében. – Versenykínálatunk a szokásos volt, az öt versenyszám négy órán át tartotta izgalomban az embereket. Ismét beiktattuk inkább kezdőknek szóló 80 cm feletti akadályversenyt. Tizennégy indulóból lovasklubunkból is voltak ebben a mezőnyben. Tizenkét lovasunk van, ebből nyolcat láttunk a Tőkési Kupán, mindannyian verőhiba nélküli tiszta köröket mentek, és igazságtalan lenne a többiekkel szemben bárkit kiemelni. Legtöbbször – négyszer – Alföldy Lilla ült nyeregbe.”



Az eredménylista azonban árulkodik: a 80 cm-es akadályok fölött a vendéglátó lovasklub színeiben Kucsora Barbara Vadrózsa hátán a második, Molnár Liana Lolitával a harmadik helyen végzett. Csak a magyarországi Tatai Lili (Csinos) volt jobb náluk. Utána 100 cm-es versenyben (GPS Kontrol-díj) volt a legtöbb induló (21), s az első Sarah Szabóová (Ceylon Van T Roaland, JK Fadex) lett. Az Abanderáda-díj (110 cm) Veronika Novosadová (Le Grand, JŠ Bernolákovo), míg a Tőkési Kupa Martin Maivald (Kumano Polt, JS Polet Trebostovo) győzelmét hozta. A mindig izgalmas mini-maxi magasugróverseny eredményét nem tették közzé.



„Ranchunkon a pandémia idején sem állt meg az élet – folytatta a szervező. – Elkészült egy harminc lovat befogadó új istálló és az új nemzetközi versenypálya. Mindkettő átadása a verseny előtt zajlott, s az utóbbit már ki is próbálták az indulók. Négy évszakos, akármelyik lovas szakágban használható pályáról van szó. Jövőre a négyes fogatoknak kiírt világkupaversenyt szeretnénk rajta megrendezni. Megépülése új szervezői kapukat nyit számunkra.”