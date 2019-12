Tomi Kid visszatér a ringbe

„Tíz éve győztem le a kenyai Samson Onyangot és szereztem meg a WBF félnehézsúlyú világbajnoki címét. Szerettem volna valahogyan megünnepelni a szép jubileumot, és ha már ünneplés, miért ne tehetnénk azt egy bokszmeccsel? Nem profi mérkőzés lesz, mivel már nincs profi státuszom, de mindenképpen egy éles meccset szerettem volna, komoly ellenféllel. A következő néhány napban fog eldőlni, hogy egy német vagy egy svájci bokszoló ellen szállok ringbe, a döntést a WBC Hall kezébe adtam, bízom a választásukban. Négymenetes meccsre készülünk, bár úgy érzem, hatmenetes meccset is tudnék vállalni, mivel mindig jobban szerettem a hosszabb harcokat. 42 éves vagyok, nehéz kor alapján ellenfelet találni nekem, így akár olyan valaki is jöhet, aki a fiam lehetne. Többen megkerestek azzal, hogy egy Galántánál nagyobb városban is meg lehetne rendezni a gálát, de én kitartottam a szülővárosom mellettˮ – beszélt a közelgő esemény részleteiről Tomi Kid a szerdai sajtótájékoztatón.

A gálán Kid kisfia, Krisztián is szerepelni fog, valamint Kid akadémiájának neveltjei, Csemez „Bandiˮ András és Tankó Vili is ringbe lépnek. „Tankó Vili az 57 kilogrammos súlycsoportban indul az olimpiai kvótáért a márciusi, londoni olimpiai kvalifikációs tornán, míg Csemez Bandi a 75 kilogrammosok között próbál szerencsét. Előbbi súlycsoportban 8, utóbbiban 6 kvóta érhető el. Mindkettejük felkészülésének fontos pontja lesz a januári gála. A kvalifikációnak az első, európai fordulója lesz számukra a legnehezebb, itt vannak a legerősebb ellenfelek. Ezután jön a párizsi kvalifikáció, ami már világszintű – ecsetelte tanítványai esélyeit Kid. – Úgy gondolom, sok múlik majd a sorsoláson, hiszen Vilivel korábban már megtörtént, hogy 19-ből 20 ellenfelet simán legyőzött volna, de megkapta a lehető legnehezebbet és kikapott. Vili és Bandi felkészülésében is külön hangsúlyt kap a mentális felkészültség. Ha visszatekintek Vili eddigi meccseire, azt látom, hogy ha mentálisan jó állapotban volt, mindig győzni tudott, de ha volt valami zavaró tényező, akkor nem volt meggyőző. Csemez is igazán félelmetes, amikor harap, de nála is látni, ha esetleg valami nincs rendben. Mindketten top kategóriás bokszolók, ezért külön hangsúlyt fektetünk a mentális felkészítésükre, külön szakemberünk van erre a feladatra.ˮ

Tomi Kid végül kitért arra is, hogy milyen az élet a visszavonulás után. „Önmagamat rakom az első helyre, sokat meditálok és könyveket olvasok. Rengeteget változtattam az életstílusomon az elmúlt időszakban, nagyon figyelek arra, hogy mit eszek, hogy milyen állapotban tartom a testem. Egészségesnek érzem magam, ezért is döntöttem úgy, hogy készen állok egy újabb mérkőzésre – összegezte Kid a mindennapjait, majd sejtelmes választ adott azon kérdésünkre, miszerint lesz-e folytatása a januári meccsnek – Miért ne lehetnék én a legidősebb szlovákiai bokszoló, aki szorítóba lép? Amíg egészséges leszek, ez is egy lehetőség.ˮ