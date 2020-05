Tipsport Liga: anyagi segítség a kluboknak, új kupasorozat indul

Lintner egy új kupasorozat megalapítását is bejelentette. - TASR-felvétel

A koronavírus-járvány miatt idő előtt véget ért bajnokság érzékenyen érintette az összes Tipsport ligás klubot, hiszen szurkolói és közvetítési szempontból a legizgalmasabb, legtöbb bevételt generáló párharcok még hátravoltak. A nehéz helyzetre való tekintettel a Pro-Hokej a bajnokság partnereivel együttműködésben úgy döntött, a félbehagyott playoff ellenére az eredetileg kiírt támogatás csaknem teljes egészét megkapják a klubok.



A részletekről Richard Lintner, a Pro-Hokej elnöke számolt be a tegnapi sajtótájékoztatón.

„Nagyon örülök, hogy partnereinkkel közösen segíteni tudunk a kluboknak, így az eredetileg járó összeg közel száz százalékát megkapják a csapatok. A folytatásban is segíteni akarunk, mivel manapság nehéz egy klubnak megtervezni a költségvetést külső segítség nélkülˮ

– tudatta a Pro-Hokej elnöke, aki hozzátette: a tervek szerint október folyamán elrajtolhat a bajnokság 2020/21-es kiírása.



A Tipsport ligás klubok képviselői a további támogatások lehetőségeit is vizsgálják, a legtöbb szponzor ugyanis jelen körülmények között nem biztos, hogy továbbra is támogatni fogja a csapatokat.

A klubok korábban a Szlovák Jégkorongszövetségtől is anyagi segítséget kértek, de egyelőre nem kaptak. „A klubok nem akarnak tovább várni, ezért egy üzleti egyezséget fognak ajánlani a szövetségnekˮ – nyilatkozta Lintner.

A Pro-Hokej elnöke arról is szót ejtett, hogy egyezség született egy új kupasorozat elindításáról, amelynek Kaufland Szuperkupa lesz a neve. A tervek szerint összesen nyolc csapat kapcsolódik be a küzdelmekbe: a Tipsport Liga első hat helyezettje alanyi jogon, kiemeltként, további két csapat pedig selejtező útján vívhatja ki a részvételt.



A mérkőzéseket közvetíteni fogja a szlovák közmédia, a tervek szerint a kupasorozat fináléjára 2021 januárjában kerülhet sor. „Nagyon boldogok vagyunk, hogy létrehozhattunk egy új versenysorozatot, ahol a szurkolók örömére a legnagyobb riválisok mérkőznek meg egymással. Emellett azzal is tisztában vagyunk, hogy a televíziós közvetítéseknek fontos szerepe lesz a sport újjáélesztésébenˮ – fogalmazott Matej Hajko, az RTVS sportközvetítésekért felelő igazgatója.



A bajnokságot március közepén fújták le, és a besztercebányaiakat nyilvánították bajnoknak. Utóbbi döntést később visszavonták.