Taiwo a DAC új szerzeménye, Kitambala góllal kezdett

A dunaszerdahelyiek leigazolták a nyitraiak 20 esztendős nigériai támadóját, Abdulrahman Taiwót, aki hároméves szerződést kötött, és szombaton este csatlakozott a Törökországban edzőtáborozó kerethez. Taiwo a Bursaspor és a brünni Zbrojovka után tavaly nyáron került Nyitrára, ahol 18 bajnokin négy gólt és három gólpasszt jegyzett. A nyitrai szurkolók az év játékosának választották.

Peter Hyballa vezetőedző már huszonöt játékossal dolgozik, mert próbajátékon vesz részt a csapatnál a Kongói Demokratikus Köztársaságból származó, 19 éves Jephte Bola Kitambala. A 190 centi magas, jó felépítésű csatár a tunéziai Club Africain csapatánál szerepelt az őszi idényben, és a Sturm Graz ellen mindjárt góllal mutatkozott be.



Egykori csapata, a Sturm Graz ellen azokat a játékosokat nevezte Peter Hyballa, akikkel nem számolt a Lech Poznannal vívott meccsen. Minden idők legfiatalabb védősorával állt ki a DAC, amelynek a megingásait kihasználta a mesterhármast elérő Arnel Jakupovic, aki az Empolitól érkezett kölcsönbe. A csallóköziek becsületgólját Čmelík passza után Kitambala lőtte.

Sturm Graz–DAC 3:1, g.: 28. Jakupovic (28., 34., 84.), ill. Kitambala (81.). A DAC összeállítása: Kucz (46. Slančík)–Blackman, Malý, Csóka, Šimčák–Vida Máté (67. Kelemen)–Nagy, Baumgartner–Čmelík, Ayong, Kelemen (63. Kitambala).



„A Sturm Graz játékosmegfigyelője hívott fel a minap, hogy játszhatnánk velük egy felkészülési mérkőzést. Több, húsz éven aluli játékossal léptünk pályára, úgy gondolom, a fiúk jól játszottak, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy a Sturm Graz tapasztalt játékosokkal állt ki – értékelt Peter Hyballa, a DAC német mestere a klub honlapjának. – Remek tesztmérkőzés volt, s az utolsó 15 percben még a döntetlent is hozhattuk volna. Elveszíteni egy mérkőzést mindig rossz érzés, de tapasztalatszerzésnek jó. Mindent összevetve, a mai teljesítménnyel igazán elégedett vagyok. Az első két gólnál nagyot hibáztunk, amolyan harakiri stílust játszottunk. Thomas Kucz nagyon jó védéseket mutatott be az első félidőben, a többi fiatalunktól is láttunk néhány igazán jó megoldást. Čmelík és Blackman is jól teljesítettek, annak ellenére, hogy több hónapos kihagyás után tértek vissza.”



A rossz időjárás miatt a vasárnapra halasztott meccsen a helyzetkihasználás döntött a Lech Poznan javára. A lengyel együttes az egyetlen kaput eltaláló kísérletével szerezte meg a győzelmet. Az első játékrészben alig forogtak veszélyben a kapuk, fordulás után viszont felpörögtek az események, Tretyakov három óriási lehetőséget hagyott ki, Koštrna lapos lövése alig szállt el a kapu mellett, Taiwo elől a gólvonalról kanalazták ki a labdát, Davis kísérlete pedig a kapufáról jött vissza. Ahogy az lenni szokott, ami nem megy az egyik oldalon, az bejön a másikon.

Lech Poznan–DAC 1:0, g.: Tomczyk (72.). A DAC összeállítása: Jedlička–Koštrna, Šatka, Kone (82. Kitambala), Davis–Huk– Kalmár (89. Šimčák), Herc–Vida Kristopher, Bilenkyi (61. Taiwo), Tretyakov.



A DAC holnap (15.00) a dán bajnokság negyedik helyén álló Esbjerggel találkozik.