Szenzáció: a magyarok legyőzték a vb-ezüstérmest

Marco Rossi öt helyen változtatott az összeállításon a nagyszombati meccshez képest: kimaradt a kezdőből Lang, Korhut, Kalmár, Kleinheisler és Kovács, bekerült viszont Baráth, Pátkai, Nagy Dominik, Dzsudzsák és Szoboszlai. A játékrendszer is más volt, négy védővel álltak fel a magyarok.

A meccs előtt köszöntötték Dzsudzsák Balázst, aki századszor lépett pályára a nemzeti csapatban. Ezzel ő a harmadik magyar játékos, aki száz válogatottságig jutott, Bozsik József (101) és Király Gábor (107) után.

A szurkolók gyönyörű élőképet készítettek: a B szektorban a szent korona rajzolódott ki a fejek fölé tartott színes papírokból, alatta pedig egy transzparensen az állt: „Koronázzuk meg együtt ezt az estét!”

Akkor még kevesen hitték, főleg a szlovákok elleni 2:0-s vereség után, hogy a szívvel-lélekkel küzdő magyar csapat tényleg meg tudja koronázni az estét a telt házas Groupama Arénában.

Izgalmasan és nagy iramban indult a meccs, a 6. percben nagy védelmi hiba után Kramaric kapásból centikkel lőtt fölé, egy perccel később pedig a túloldalon Szalai az ötösön nem tudott kapura fordulni, és tisztáztak előle. Nem sokkal később Lovrencsics indult meg a jobb oldalon, lövésszerű beadását Kalinic szögletre ütötte.

Ezután viszont Kramaric lódult meg, létszámfölénybe kerülhettek volna a horvátok, de Lovrencsics szépen mentett. A következő horvát lehetőségből viszont már gól született, Modric adott be a jobb oldalról, Kramaric estében továbbtette a labdát, és Rebic laposan a hálóba lőtt – 0:1.

A magyarok továbbra is próbálkoztak: Nagy Dominik beadásáról centiméterekkel maradt le az ötösön Szalai, majd Nagy Ádám elől Kalinic lábbal mentett.

A 34. percben egyenlítettek a magyarok: Dzsudzsák nagyszerűen ugratta ki Szalait, akinek éles szögből leadott lövésébe Kalinic csak beleütni tudott, és a labda a kapuban kötött ki – 1:1!

Néhány perccel később a meglóduló Nagy Dominiknak Lovren a lábára lépett, a 16-os vonalánál, de a bíró nem fújt semmit. Nagy lent maradt a földön, vérzett a bokája, le kellett cserélni, Varga Roland állt be a helyére.

Jól játszottak a magyarok, közvetlenül a szünet előtt Dzsudzsák még egy távoli lövéssel tette próbára Kalinicot.

A félidőben többen meg is jegyezték, a magyar válogatott utoljára a 2016-os Eb-n, a portugálok ellen futballozott ilyen jól, amikor 3:3 lett az eredmény…

A második félidő elején kicsit leült az iram, a horvátok passzolgattak, de helyzetük nem volt. Egészen a 60. percig, amikor az egyébként bátran játszó Szoboszlai labdavesztése után Perisic cselezte be magát a tizenhatosba Baráth mellett, de csak az oldalhálót találta el.

A 65. percben cserélt Marco Rossi, Szoboszlai Dominik helyére Kalmár Zsolt állt be. A horvátokon az látszott, hogy meg is felel nekik a döntetlen, de a magyarokat hajtotta a lelkesedés és a lelkes közönség, ennek pedig a 76. percben meg is lett az eredménye: Dzsudzsák szöglete átszállt mindenki feje fölött, Pátkai első fejese még kijött a felső lécről, de a második kísérlet már csak a hálóban kötött ki – 2:1! A Vidi 31 éves középpályása 19. válogatott meccsén szerezte meg első gólját.

Ezután már sürgős lett a horvátoknak, de egyúttal meg is zavarodtak, óriási kavarodás alakult ki a horvát kapu előtt, Kalmár betuszkolhatta volna a labdát a kapuba, aztán Szalai előtt is megvolt a lehetőség, a fél stadion már gólt kiáltott, de valahogy mégis felszabadítottak a vendégek.

Az utolsó hat percben Rossi már a védekezésre koncentrált, a lelkét is kihajtó Dzsudzsák helyett Bese állt be. A horvátok rohamoztak, az utolsó percben Kramaric ziccerben luftot rúgott…

Tombolt a stadion, a lefújás után pedig kirobbanhatott a teljes örömmámor.

A magyarok abszolút megérdemelten nyerték meg a meccset, sokkal jobban akarták a győzelmet, mint az öregurasan futballozó horvátok, végig hajtottak, szervezetten játszottak. A két szélső gyakran zavart okozott a horvát védelemben, és Kalinic kapusnak sem ez volt az élete meccse, az esélyekkel pedig a magyarok nagyon jól tudtak élni.

Magyarország – Horvátország 2:1 (1:1) Góllövők: Szalai (34.), Pátkai (76.) ill. Rebic (13.). Sárga lap: Dzsudzsák. Játékvezető: Collum (skót), 22 ezer néző. MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Lovrencsics, Baráth, Orbán, Kádár – Nagy Ádám, Pátkai – Dzsudzsák (84. Bese), Szoboszlai (65. Kalmár), Nagy Dominik (40. Varga Roland) – Szalai. HORVÁTORSZÁG: Kalinic – Jedvaj (77. Petkovic), Lovren, Vida, Barisic (30. Leovac) – Modric, Brozovic – Rebic (67. Brekalo), Rakitic, Perisic – Kramaric.

Ki kell emelni Szalai Ádám és Dzsudzsák Balázs teljesítményét, a Hoffenheim csatára a horvát pontrúgásoknál a saját kapuja előtt nyerte a fejpárbajokat, elöl pedig egy pillanatra sem hagyta nyugton Lovrent és Vidát. Dzsudzsák rengeteget futott, nem látszott rajta, hogy egy hónapja nem játszott bajnokit, jó átadásai és lövései voltak.

A győzelem azonban a csapatmunka eredménye, mindenki száz százalékig (sőt, azon is túl) odatette magát, a szurkolók pedig igazi 12. játékosként segítették a csapatot.

Két játéknap után így négy együttes áll három ponttal a selejtezőcsoportban, Szlovákia, Wales, Magyarország és Horvátország (de Wales még csak egy meccset játszott).