Sanyi befejezte

Ezúttal nem a koronavírus-járvány miatt maradtak el mérkőzések az élvonalban: a Ferencváros a BL-ben, a Fehérvár pedig az EL-ben áll egy találkozónyira az áhított csoportkörtől, így mindkét gárda bajnokiját elhalasztották. (A Honvéd–Újpest meccs pedig lapzártánk után ért véget.)

Az űrt betöltendő épp mostanra időzítette bejelentését Torghelle Sándor. Mindenki Sanyija, a néha istenített, de gyakrabban szidott csatár 38 évesen visszavonult az aktív labdarúgástól. A 42-szeres válogatott legutóbb a másodosztályú Vasasnál szerepelt, ahol lejárt a szerződése, és bár voltak ajánlatai, a befejezés mellett döntött.

„Ha valaki azt mondja, hogy ilyen lesz a pályafutásom, azonnal vittem volna egy tollat, és aláírom azt a papírt. Elégedett lehetek, hiszen játszottam külföldön, illetve a válogatottban, és jó eredményeket értem el. Nincs hiányérzetem, bár nagyon sokan kritikusak voltak velem szemben” – nyilatkozta Torghelle.

Az kétségkívül vitathatatlan, hogy a magyar válogatott történetének egyik emlékezetes meccsén, Kaiserslauternben az ő két góljával nyert a csapat a németek ellen, s betalált a brazilok és az argentinok hálójába is. Ugyanakkor a tankszerű támadóról az állandó szövegelés és az „elborulások” is ugyanúgy beugranak az embernek. A nehéz természetű csatár ezért külföldön nem tudott maradandót alkotni, pedig nem egy lehetősége volt rá (Crystal Palace, Panathinaikosz, PAOK Szaloniki, Jena, Augsburg, Düsseldorf).

A magyar klubokból neve leginkább az MTK-val forrt össze – volt csapata talán nem is bánta volna, ha ott lett volna a pályán, talán összekapta volna az újoncot, aki 4:0-ás pofonba szaladt bele Pakson. Az Osztermájer Gábor helyére a héten érkezett Bognár György (aki a 2001/2002-es idényben a kék-fehéreket is edzette) győzelemmel debütált. Igaz, a Tolna megyeiek sikeréhez kellett az is, hogy az MTK csapatkapitánya, Baki Ákos az első félidő hajrájában két perc alatt begyűjtsön két sárga lapot. Az addig 0:0-ra álló meccs pedig teljesen más irányba fordult. „Többet kaptam a srácoktól, mint amit négynapi edzés után elvártam volna. Fogékonyak voltak az újra. Gyakorlatilag azt játszottuk, amit az MTK, csak jobban” – mondta Bognár a meccs után.

Idénybeli első idegenbeli mérkőzését játszotta a Diósgyőr, kevés sikerrel. A Zalaegerszeg a duplázó Könyves Norbert vezetésével – aki 251. NB I-es meccsén első tizenegyesgólját ünnepelhette – simán nyert 3:1-re.

A halasztások miatti csalóka tabellát jelenleg a Puskás Akadémia vezeti. Az előző idény „bronzcsatájának” ismétlését is a felcsútiak nyerték a Mezőkövesd ellen 1:0-ra.