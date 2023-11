Rossi: Szoboszlai billentette el a mérleg nyelvét

„Az ellenfél nehéz helyzetbe hozott minket. Mélyen védekezett és nem hagyott teret, így nem tudtunk ritmusosan játszani. A második félidőben sikerült nagyobb sebességi fokozatba kapcsolni. Elsősorban Szoboszlai Dominiknak köszönhetően nyertük meg a meccset, de nagyon örülök Nagy Ádám góljának is” – értékelt a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető, aki dicsérte a csereként beállt játékosait is. „Egy igazi csapat vagyunk. Van, hogy valaki nem a legjobb estéjét fogja ki, de akit beküldök helyette, az igen”.

Az 59 éves tréner hosszasan méltatta a meccs hősét, a két perc alatt két góljával fordító Szoboszlait. Úgy vélte, minden edző sikere az általa irányított játékosok minőségén múlik, éppen ezért boldog, hogy együtt dolgozhat a Liverpool középpályásával.

„Ő billentette el a mérleg nyelvét. Az a futballista, aki képes megfordítani a mérkőzés menetét. Három éve az Izland elleni pótselejtezőn nem játszott jól, mégis kirúgta a válogatottat az Eb-re. A segítőim akkor azt kérték tőlem, hogy cseréljem le, de én bent tartottam. A Liverpoolban is mindig végigjátssza a meccseket, Jürgen Klopp sokkal többet edzi, mint én, de hasonlóképpen vélekedünk róla. Szoboszlai világ szinten is éljátékos lesz. Amint még több gólt fog szerezni, eléri a csúcsszintet” – beszélt a nemzeti együttes 23 éves csapatkapitányáról, aki 38. fellépés 10. gólját szerezte a címeres mezben.

Rossi kifejtette, rendkívül büszke a csoportelsőségre és a veretlenségre is. Hozzátette, a 80. percig egy csapat volt a pályán. Megjegyezte, ha három napja Bulgária ellen nem is játszott igazán jól a csapata, akkor még jobban dominált, mint most Montenegró ellen.

„Magyarország ebben a selejtezőcsoportban egyértelműen a legjobb teljesítményt nyújtotta. Szerbia második lett, pedig erősebb válogatott, ellenük volt egy csipetnyi szerencsénk” – vont mérleget Rossi, aki elárulta, Sallai Roland azért volt a kispadon, hogy lefújás után együtt ünnepelhessen a csapattal, de megállapodtak abban, hogy egy percet sem fog játszani.

Rossi az MTI érdeklődésére a meccset követő pillanatokról úgy nyilatkozott, nehéz átadni, vagy elmesélni, ahogy a szurkolók ünnepeltek, ezt át kell élni. Hangsúlyozta, soha ilyen bizalmat, bánásmódot nem tapasztalt karrierje során. Úgy vélte, ez több is, mint ami az eredményekből fakadna, segítőjével együtt eredendően megkapták a szurkolóktól, hogy az emberi értékeket is elkezdték tisztelni bennük.

Kollégája, Miodrag Radulovic egyetértett abban, hogy Szoboszlai Dominik egyszemélyben bizonyult döntő faktornak a találkozón.

„Jó meccs volt, kiváló közönség előtt. Győzelemre játszottunk, de már az első félidő második felében látszott, hogy nem vagyunk elég frissek, ezért nem tudtunk kellő agresszivitással támadni, de akkor legalább a magyarokat sikerült távol tartani a kaputól. A második félidőben két perc alatt két gólt kaptunk egy kiváló játékostól, de Szoboszlai ezért került annyiba, amennyiért megvették és ezért játszik ott, ahol játszik. Kalapot kell emelnünk előtte” – méltatta Szoboszlait a montenegrói szakvezető, aki elárulta, tudták, hogy vezetnek a bolgárok Szerbiában, ezért is cserélt.

Radulovic szerint Szerbia és Magyarország ellen az egyéni képességek döntöttek, ez jelentette azt a különbséget, hogy csapata négy ziccert kihagyott, amelyek nagyobbak voltak, mint amiből Szoboszlai gólokat lőtt.

„Büszke vagyok erre a három évre, mert kiváltság a válogatottat vezetni, de a jövőről most nem akarok beszélni. Meccsről meccsre javultunk, de a végén nem sikerült kijutni az Eb-re. Lehet, én tettem túl magasra a lécet” – zárta szavait az 56 esztendős tréner.

A magyar csapat öt győzelemmel és három döntetlennel, veretlenül és csoportelsőként jutott ki a jövő évi, németországi kontinenstornára, amelynek december 2-i sorsolását a második kalapból várja majd.