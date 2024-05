Premier League – Sorozatban negyedszer bajnok a Manchester City

Josep Guardiola együttese az év játékosának megválasztott Phil Foden távoli bombájával már a második percben megszerezte a vezetést, és az angol válogatott támadó volt az is, aki a 18. percben megnyugtatóvá tette együttese előnyét. A ghánai Mohammed Kudus első félidő végén, akrobatikus mozdulattal szerzett találata után ismét reménykedhettek a bajnoki címért még harcban levő Arsenal – amely szintén győztes meccsel zárt – szurkolói, de a második félidőben Rodri tett arról, hogy ne sokáig bízhassanak a manchesteri pontvesztésben a londoni csapatnál. A lefújás után a manchesteri drukkerek a pályára rohanva ünnepelték kedvenceiket.

A legutóbbi hét idényben hatodszor aranyérmes manchesteriek előtt korábban még egyetlen csapat sem tudott egymás után négyszer a csúcsra érni a Premier League-ben.

Győzelemmel búcsúzott a Liverpooltól a 2015 novemberében kinevezett Jürgen Klopp: a német szakember együttese több mint egy órát emberelőnyben játszott a vendég Wolverhampton ellen, s Alexis MacAllister, valamint Jarell Quansah góljaival győzött. A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a 81. percben állt be, a Liverpool harmadik helyen zárta az idényt.

Kerkez Milos piros lapja miatt kapott hárommeccses eltiltását követően a kezdőcsapatban kapott helyet a Bournemouth Chelsea elleni szezonzáróján, együttese azonban – köszönhetően többek között Moises Caicedo félpályás góljának is – 2–1-re alulmaradt, s a 12. helyen zárt.

Az európai kupaszereplésért hajtó csapatok közül a Chelsea mellett a Tottenham Hotspur, a Newcastle United és a Manchester United is nyert. Mindez azt jelenti, hogy az ötödikként záró Spurs biztosan Európa-liga induló lesz, s a hatodik Chelsea is ott lesz valamelyik nemzetközi sorozatban. Az azonban, hogy pontosan melyikben, a jövő szombati FA Kupa-döntő után dől el: amennyiben a Manchester City ott is címet véd, akkor a Chelsea El-, a bajnoki hetedik Newcastle pedig Konferencia-liga-résztvevő lesz. Ha azonban a Manchester United ér csúcsra a kupában, akkor Erik ten Hag bajnoki nyolcadikként záró együttese kaparintja meg a másik El-induló helyet, a Chelsea-nek az Kl-részvétel marad, míg a Newcastle-nek csak az angliai sorozatok.

Az már korábban eldőlt, hogy a Luton Town, a Burnley és a végül 104 kapott góllal záró Sheffield United búcsúzik az élvonaltól, amelynek a következő idényben a Leicester City és az Ipswich Town mellett a jövő vasárnapi Leeds United-Southampton mérkőzés győztese lesz a tagja.