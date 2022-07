Pontot mentett Zsolnán a DAC

A dunaszerdahelyiek szerdán még a Feröer szigeteken nyertek 2:0-ra az EKL-selejtező 2. fordulójában, majd hazautazásukat követően a zsolnaiak ellen léptek pályára vasárnap. A meccs pikantériáját a DAC vezetőedzője, Adrián Guľa személye jelentette, hiszen 2017-ben még a Žilinát irányítva nyert bajnokságot.

A csallóköziek nyáron kinevezett edzője több helyen is változtatott a kezdőcsapaton a hétközi meccshez képest. A kapuban ezúttal is Veszelinov állt, előtte a védelemben Pinto, Kružliak, Muhamedbegovic és Ciganiks kapott lehetőséget. A középpályán Veselovský, Nebyla és Káčer kezdett, míg a támadósort az Andzouana–Krstovic–Moumou trió alkotta. A hazaiaknál kezdő volt a dunaszerdahelyi utánpótlásból két éve Zsolnára kerülő Bari Krisztián.

Belecsaptak a lecsóba

Bár az senkit nem lepett meg, hogy egyik csapat sem a védekezésre rendezkedett be, a kezdő sípszó utáni játék talán így is hevesebbre sikerült a vártnál. Mindkét oldalon adódtak lehetőségek, a vendégek részéről Krstovic jelentett először veszélyt a kapura, majd az ezt követő szöglet után Kružliak fejelt kicsivel fölé, míg a túloldalon Jibril próbálkozásánál védett Veszelinov. Még csak a 9. percet jelezte az eredményjelző, amikor Moumou lövése a felső lécre hullott. Belka két nagy védése kellett hozzá, hogy a hazaiak egy gyors kontra végén megszerezzék a vezetést. Az ellentámadás végén már-már úgy tűnt, kellően lelassult az akció és visszaértek a sárga-kék védők, de Myslovič remek, 16 méterről megeresztett lövése a felső lécről a gólvonal mögé pattant. Megszerezték a vezetést a zsolnaiak.

A DAC játékosai sorra dolgozták ki a helyzeteket, Krstovic egy tizenhatoson belüli közvetett szabadrúgásból is próbálkozhatott a gólszerzéssel, de a hazai védelem hősiesen állta a sarat. A 44. percben egy balról érkező beadás ment el mindenki előtt, a hosszún Nebyla érkezett, bele is kapott a labdába, de Belko a gólvonalon még elérte azt és Bari fel tudott szabadítani. Egészen biztos, hogy amennyiben a VAR rendelkezésre állt volna a mérkőzésen, visszanézte volna, hogy a labda nem haladt-e át a gólvonalon.

Másodszorra megadták

Az 53. percben Nikola Krstovic egyenlített, de a játékvezető és asszisztense úgy ítélte meg, hogy Andzouana passzánál a montenegrói csatár előrébb helyezkedett a védőknél, így nem adta meg a gólt. Egy óra játék után változtatott először Adrián Guľa, aki bevetette a péntek este bejelentetett Ammar Ramadant. A szír középpályás hivatalosan a Ferencvárostól érkezett, de a tavaszt már a nagyszombati Spartaknál töltötte kölcsönben. Ekkor Rymarenko is beállt, Andzouana és Moumou voltak, akik elhagyták a pályát.

A csallóközi helyzetek továbbra is, kis túlzással, futószalagon jöttek, de Belko jól védett Krstovic, Ramadan és Veselovský lövésénél is. A 72. percben Brunetti és Nicolaescu is beállt Ciganiks és Nebyla helyére. A cserék ismét új lendületet hoztak a játékba, aminek öt perccel később meg is lett az eredménye. Veselovský jobb oldali beadását Krstovic, hasonlóan, mint szerdán a Víkingur ellen, a hálóba ollózta. Ekkor már nem volt kérdés, hogy Kružliak játékvezető megadja az egyenlítő gólt.

Veszelinov mentett

Bő tíz perccel a vége előtt Nicolaescu lábbal, majd Muhamedbegovic fejjel is a kapufát találta el, centiméterek kellettek volna csak az újabb vendégtalálathoz. A hajrára Dimun váltotta a fiatal Veselovskýt. A 88. percben Gidi nyújtott lábas becsúszása után emberelőnybe kerültek a dunaszerdahelyiek, a hosszabbításban mégis a hazaiak álltak közelebb a győzelemhez. A 91. percben Brunetti Iľkóval szemben elkövetett szabálytalansága után tizenegyest ítélt a bíró. A büntetőt Adam Kopas lőtte el, de Veszelinov Dániel remek vetődéssel kitolta a labdát a bal alsó sarokból, így megmentve az egy pontot csapatának.

A DAC az idei szezonban továbbra is veretlen, bár zsinórban ötödik sikerüket nem sikerült begyűjteniük. Ami pedig rendkívül fontos, főleg az előző szezon után, hogy úgy tűnik, megvan a dunaszerdahelyiek új gólzsákja, hiszen Nikola Krstovic immár hat gólnál jár a szezonban.

Élvezetes mérkőzés

„A nézők számára ez egy remek mérkőzés volt. Nyílt volt a játék és rengeteg helyzetet láthattak. Elsősorban azonban a szurkolóknak szeretnék köszönetet mondani. A mieinknek, hogy eljöttek és támogattak minket. A hazaiaknak pedig azért, mert éreztem a tiszteletet a részükről, nem felejtették el, hogy mit értünk el együtt. A mérkőzés remek, mondhatni a foci ünnepe volt. Ami kicsit bosszant, hogy egy ilyen topmeccsen nincsen videóbíró. Az megkönnyíthette volna a játékvezetők dolgát. Nem mondom, hogy csak a mi oldalunkon, de a másikon is voltak kiélezett szituációk. Örülök, hogy a csapat fizikailag is jól bírta a meccset egy ilyen jól felkészített ellenfél ellen. Értékelem, hogy a játékosaim meg akarták nyerni a mérkőzést és 1:1 után is mentek, próbálkoztak. A kockáztatásnak is volt az eredménye a tizenegyes a végén. Nagyon kevés hiányzott, hogy a magunk javára fordítsuk az eredményt, de a végén kevés hiányzott a hazaiaknak is” – értékelt a meccs után Adrián Guľa vezetőedző.

A Žilina edzője is hasonlóan nyilatkozott. „Örülök, hogy egy ilyen jó tempójú találkozót játszottunk. Az első félidő a taktika és a kondíció szempontjából is jó volt mindkét oldalon, a másodikban a cserék talán kissé megtörték ezt, de a lendület így is végig kitartott. Amit védekezésben elterveztünk, szinte végig sikerült megtartanunk. A támadásokat nézve is eljutottunk olyan lehetőségekig, amelyek megizzasztották az ellenfelet. A tizenhatos előtt hiányzott a játékunkból a nyugalom, ha az megvan, még veszélyesebbek lehettünk volna. A DAC-nak több helyzete volt, de ha azt nézzük, hogy védekezésben nagyrészt jók voltunk és a végén nekünk volt lehetőségünk eldönteni a három pont sorsát, ha belőjük a tizenegyest, azt mondtam volna, megérdemeltük a sikert. Így, hogy az kimaradt, talán nem érdemeltük meg igazán. Megelégedünk az egy ponttal és köszönöm az ellenfélnek ezt az élvezetes meccset” – mondta a sajtótájékoztatón Jaroslav Hynek, a hazaiak cseh mestere.

„Egymás után jönnek a mérkőzések, erőnlétileg nem vagyunk egyszerű helyzetben, nagyon fontos a megfelelő regeneráció. Remek, hogy Veszelinov Dani megmentette az egy pontot, és a védelemben is önfeláldozóan futballoztunk. Ebben a szellemben kell játszanunk a következő meccseken is. Remélhetőleg a Víkingur elleni csütörtöki visszavágóra tartalékoltuk a gólokat, amelyen szeretnénk győzni és továbbjutni” – nyilatkozta már a hétközi európai kupameccsre is előretekintő, a korábban a zsolnaiaknál is szereplő DAC-középpályás, Miroslav Káčer.

A dunaszerdahelyiek csütörtökön 21 órától a MOL Arénában fogadják a Víkingur Gota csapatát, majd vasárnap a bajnokságban szintén hazai pályán az aranyosmaróti ViOn ellen lépnek pályára.

MŠK Žilina–DAC 1:1 (1:0) Gólszerzők: Myslovič (13.), ill. Krstovic (77.) Játékvezető: Kružliak, 2158 néző Sárga lap: Kopas, ill. Ciganiks, Brunetti, Krstović, Veszelinov. Piros lap: Gidi (88., Žilina) Žilina: Belko–Rusnák, Leitner, Sztojhevszki, Bari–Myslovič, Kopas, Gidi–Galčík (49. Iľko), Jibril (72. Ďuriš), Kaprálik (72. Addo) DAC: Veszelinov–Pinto, Kružliak, Muhamedbegovic, Ciganiks (72. Brunetti)–Veselovský (83. Dimun), Nebyla (72. Nicolaescu), Káčer–Andzouana (60. Ramadan), Krstovic, Moumou (60. Rymarenko)