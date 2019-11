Polášek és Kužmová a legjobb szlovák teniszezők

Gyenge évet zárt a szlovákiai teniszsport. A férfiaknál a hosszú ideje number one-játékos, Martin Kližan sérülés miatt már szeptemberben befejezte az egyébként sem túl jó idényét, és kiszorult a top 100-ból a világranglistán. Jelenleg Andrej Martint, Jozef Kovalíkot és Lukáš Lackót sem jegyzik ott, mint ahogy Gombos Norbertet sem, utóbbi azonban így is jó szezont zárt, mivel a 270. hely környékéről tornázta fel magát a 100-as „küszöbére.” A nádszegi származású teniszező azonban nem tudta megismételni 2017-es ankétgyőzelmét, mivel Filip Polášek párosban karrierje legjobb eredményeit érte el.

A 34 éves játékos a wimbledoni Grand Slam-tornán az elődöntőig jutott a horvát Ivan Dodiggal az oldalán, megnyerték a pekingi, a cincinnatti és a kitzbüheli tornát, Gstaadban és Antalyában döntőztek. Az ATP-vb-n is szerepeltek, ahol 1 győzelemmel és 2 vereséggel zártak. Polášek jelenleg a 13. a páros-világranglistán. A szavazáson 2008 után másodszor diadalmaskodott.

A nőknél is új helyzet állt elő Dominika Cibulková és Magdaléna Rybáriková visszavonulásával (utóbbi ezt még hivatalosan nem jelentette be). Az utóbbi években megszokott top 20-as jelenlét helyett mindössze egy top 100-as szlovák teniszezőnő van Viktória Kužmová személyében. Anna Karolína Schmiedlová, Jana Čepelová és Rebecca Šrámková is jóval hátrébb szerepel a listán, így egyértelmű volt Kužmová pályafutásának első ankétgyőzelme. A 21 éves kassai teniszező legjobb idei eredménye a bukaresti elsősége volt, párosban Prágában nyert tornát 2019-ben.

„Csapatszinten nem volt rossz évünk. Igaz, hogy Lettország és Kanada túl erősnek bizonyult a Fed- illetve Davis-kupa-csapat számára, de Brazíliát és Svájcot legyőztük, így jövőre mindkét vonalon a nagydöntőbe kerülésért játszhatunk. Ami pedig az egyéni célokat illeti, a férfiaknál azt szeretnénk, ha az öt teniszezőnk közül ketten bekerülnének a top 100-ba, a nőknél pedig szintén csatlakozna valaki Kužmovához” – értékelte Igor Moška, a Szlovák Teniszszövetség főtitkára a sajtótájékoztatón.