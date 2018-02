Pjongcsangi ábécé: az aranyváltótól Zagitováig

Pjongcsang | Kimektől a gamszahamnidáig – a pjoncsangi téli olimpia címszavakban.

Aranyváltó. Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján Csaba, Knoch Viktor. Nem lehet elégszer elismételni ezeket a neveket. A férfi shorttrackváltó Pjongcsangban megszerezte Magyarország első téli olimpiai aranyérmét, Hajós Alfréddal fogják egy lapon emlegetni őket.

Björgen. A norvég sífutónál senki nem szerzett több érmet Pjongcsangban, két aranyat, egy ezüstöt és két bronzot nyert, s ennek is köszönhetően átvette a vezetést minden idők legeredményesebb téli olimpikonjainak örökranglistáján. Szimbolikus volt, hogy Marit Björgen nyerte a játékok legutolsó számát, a 30 km-es klasszikus stílusú sífutást, és ez egyben azt jelentette, hogy Norvégia végzett az éremtáblázat élén.

Curling. Tájainkon sokan csak a sepregetős sportágként ismerik a curlinget, Dél-Koreában azonban elképesztő kultusza van. Ha a hazaiak játszottak, reménytelenül telt ház volt a stadionban, aki pedig nem kapott jegyet, az minden elérhető felületen a curlingmeccset nézte, tévében, telefonon, tableten... A dél-koreai női csapat (Kim, Kim, Kim, Kim és Kim) végül csak ezüstérmes lett, de így is hősökké váltak hazájukban.

Didergés. Az olimpia első hetében megszenvedték a hideget a sportolók, a nézők és az újságírók is. A biatlon- vagy az alpesisí-pályán nem ritkán mínusz 20–25 fok is volt a hőérzet, a száraz, csípős szél csak „fokozta az élményt”.

Eredményhirdetés. A pjongcsangi olimpián a téli játékok hagyományait folytatva a dobogósok nem a helyszíneken, hanem egy központi éremosztón kapták meg az érmüket. Akik este versenyeztek, azoknak egy napot kellett várni az éremre, addig be kellett érniük a helyszíni eredményhirdetésen kapott (egyébként nagyon cuki) plüsstigrissel. „Engem nem zavar, egy eredményért kétszer állunk dobogóra” – jegyezte meg Knoch Viktor, a magyar shorttrackváltó tagja.

Felsőtest. Pita Taufatofua ellopta a show-t a megnyitón és a záróünnepségen is. A tongai sportoló sífutóként jutott ki Pjongcsangba, de csakúgy, mint Rióban (ahol taekwondósként szerepelt), a metsző hidegben is félmeztelenül, beolajozott testtel vitte a zászlót. A záróünnepségen ugyan először felöltözve jelent meg, de amikor Thomas Bach NOB-elnök mellé szólították mint a hat kontinens egyik képviselőjét, már ismét olajtól csillogott a tökéletesen kidolgozott felsőteste. Bach innentől kezdve mondhatott akármit, nem figyelt rá senki...

Gamszahamnida. Ezt a koreai szót mindenki megtanulta Pjongcsangban, azt jelenti, köszönöm.

Holtverseny. Két aranyat osztottak ki a férfi kettes boboknál, mivel a kanadai Kripps, Kopacz kettős és a német Fiedrich, Margis duó század másodpercre ugyanolyan időt ért el. Négyes bobban a második helyen volt holtverseny, egy német és egy koreai egység között.

Ijesztő. Ez volt az első szó, ami az embernek eszébe jutott, ha személyesen is volt alkalma látni az észak-koreai szurkolócsapatot. A tökéletes külsejű, hibátlan énekhangú, precízen egyszerre mozgó nők kórusa vezényszóra zendített rá a dalokra, függetlenül attól, hogy éppen mi történt a pályán. Az észak-koreai szurkolói különítmény nem is a nézői bejáratokon jutott be a stadionokba, hanem az önkénteseknek és a biztonságiaknak fenntartott kapukon vezették be őket, szinte katonai lépésben...

Jutalom. Magyarországon 35 millió forintot ér egy egyéni olimpiai bajnoki cím, csapatok esetében a tagok fejenként ennek 80 százalékát kapják meg. Az olimpiai rövid pályás gyorskorcsolyázók tehát 28 millió forint jutalomra számíthatnak, Liu Shaolin Sándor a két ötödik helyéért kap még 10-10 millió forintot, valamint 2 milliót az 1000 méteren elért 8. helyéért. A szlovákoknál Anastasia Kuzmina kereste a legtöbbet, az aranyért 50 ezer euró jár, a két ezüstért kétszer negyvenezer euró, és még a női váltó 5. helyében játszott szerepéért is kap 6000 eurót.

Kuzmina. A sílövő Anastasia Kuzmina egy aranyat (tömegrajtos verseny) és két ezüstöt (üldözéses és egyéni) nyert Pjongcsangban, ezzel egymaga elintézte, hogy Szlovákia fennállása legsikeresebb téli olimpiáját zárja. A kiváló sportolónak ez volt az utolsó olimpiája, s erősen kérdéses, hogy lesz-e, aki a nyomába tud lépni.

Ledecká. A legújabb szuperhős, a legmenőbb képregényfigura, Csehország királynője – a cseh Ester Ledecká véghezvitte az elképzelhetetlent Pjongcsangban, két különböző sportágban lett olimpiai bajnok. Alpesi síben a szuper-G-t nyerte meg óriási meglepetésre, majd hódeszkában az elvárásoknak megfelelően bezsebelte a paralell műlesiklás aranyát.

Malőr. A jégtáncosok rövidprogramjára egy szerencsétlen malőr is rányomta a bélyegét, az egyik aranyesélyes pár hölgytagjának, Gabriella Papadakisnak véletlenül kikapcsolódott a ruhája. Partnerével, Guillaume Cizeronnal úgy korcsolyázták végig a programot, hogy nem tudhatták, melyik pillanatban csúszik le Papadakisról teljesen a ruha... A program legvégén már kicsit az is kilátszott, aminek nem kellett volna, de a franciák igazolták elképesztő profizmusukat. A programba viszont így becsúsztak hibák, és a franciák végül másodikok lettek a fantasztikus teljesítményt nyújtó kanadai Virtue, Moir kettős mögött.

Norovírus. A magas lázzal, hasmenéssel, hányással járó norovírus nagy riadalmat keltett az olimpia elején. Több százan elkapták, főleg önkéntesek és biztonságiak, de később két sportolónál is azonosították a vírust. Hogy mérsékeljék a bajt, a szervezők a liftekbe, mosdókba plakátokat helyeztek el, amelyek a helyes kézmosás technikáját magyarázták el, az étkezdék előtt pedig ült egy önkéntes, aki minden arra járónak fertőtlenítő folyadékot spriccelt a kezére.

Oroszok. Az orosz versenyzők az olimpiai zászló alatt szerepeltek Pjongcsangban a szocsi játékokat övező doppingbotrány miatt. Ez azonban nem vette elejét annak, hogy két orosz sportoló – egy bobos és egy curlinges – fennakadjon a doppingvizsgálaton.

Phenjan. Az észak-koreai főváros neve nemzetközi átírásban nagyon hasonlít az olimpia helyszínének nevére: Pyongyang, illetve Pyeongchang, akadtak is néhányan, akik belefutottak egy-egy kínos bakiba a közösségi oldalakon. De nem csak ezért figyeltek sokan Phenjanra a játékok alatt: a két Korea együtt vonult be a megnyitón, Kim Dzsong Un húga, Kim Jon Dzsong a dísztribünről nézte a nyitóünnepséget, ezért a világ abban bízott, az olimpia enyhülést hozhat Észak- és Dél-Korea között.

Rock and roll. Az olimpiát az egész világon követik, meggyőződhetett erről Tóth Ivett műkorcsolyázó is. Ivett idei rövidprogramját két AC/DC-számra futja, már az Eb-n is ezt mutatta be, de az olimpián elképesztően nagyot szólt, főleg miután Johnny Weir egykori műkorcsolyázó, az NBC kommentátora kritizálta a zeneválasztást. Ivett vagány zenéjére rengeteg pozitív visszajelzés jött a Twitteren, Weirt pedig sokan kiosztották.

Szuhorang. A játékok kabalája a koreaiak legendás állata, Szuhorang, a fehér tigris volt. A tigris a koreai népmesékben az erő, a bizalom, a védelem jelképe. A kabala elnevezése a szuho („védelmező”) és a horangi („tigris”) szavak összetételéből jött létre.

Trükk. Vagyis inkább a trükkök hiánya. Magyarország egy sportszempontból értékelhetetlen produkcióval is a középpontba került, a síakrobata Elizabeth Swaney, akinek magyar felmenői vannak, ugyanis egyetlen trükk bemutatása nélkül csúszott le a félcsőpályán. Egyébként sem nagyon képes többre, a kvalifikációs rendszerben található kiskapukat kihasználva jutott ki az olimpiára. Swaney így is boldog, mert teljesítette élete álmát.

Usain Bolt. Hogy kerül Usain Bolt a téli olimpiára? Egy zseniális reklámhúzással. A kiváló futó azt ígérte, minden olimpiai bajnoknak, aki az ő tipikus pózával ünnepel a dobogó tetején, küld egy üveg exkluzív pezsgőt. A holland gyorskorcsolyázók voltak az elsők, akik vették a lapot, de a magyar shorttrackesek is bejelentkeztek a pezsgőért.

Vihar. Az emberek a kerítésekbe kapaszkodtak, a sajtósátrakat evakuálták, az olimpiai parkot bezárták. Az olimpia egyik napján hihetetlen szélvihar csapott le a fedett pályás sportágaknak otthont adó Kangnungra, s a hegyi helyszíneken is több versenyt elhalasztottak. Csak az északi összetettesek ugráltak vígan a síugrósáncról – aköré ugyanis olyan jó szélfogókat építettek, hogy a síugrás volt az egyetlen verseny, amelynek nem ártott a szél.

Zagitova. A női műkor-csolyázók versenyét az orosz Alina Zagitova nyerte, aki még nem töltötte be a tizenhatot, és Tara Lipinski után a második legfiatalabb egyéni olimpiai bajnok műkorcsolyában. Zagitova fiatal kora ellenére elképesztően stabil versenyző, ugrásait a legkisebb megingás nélkül teljesítette, ám győzelme újra felvetette a kérdést, nem kellene-e feljebb emelni a korhatárt, hogy ne csak kiváló ugrásokat, hanem igazi női műkorcsolyázást láthassanak a nézők.