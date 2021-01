Pinte Patrik: Somorján mindenki nagyon hajt

„Szerintem nagyon jól halad a felkészülésünk. Keményen gyakorlunk, keddenként és csütörtökönként kétfázisú edzéseink vannak. A meccseken is jól teljesítünk eddig. Tetszik, amibe csöppentem, mert azt látom, hogy itt mindenki nagyon hajt, nem csak a meccseken, hanem az edzéseken isˮ – mondta a a felkészülésről a 24 éves Pinte, aki a somorjai klub neveltje. Legutóbb a komáromiaknál játszott, korábban a Slovan akadémiáján és a Haladásban is szerepelt, múlt héten pedig fél plusz egy éves szerződést kötött nevelőegyesületével.



A somorjai STK eddig három felkészülési mérkőzést játszott télen. Az első edzőmeccsen a szintén másodosztályú Skalica ellen 2:0-s vereséget szenvedett, ezután viszont két Fortuna ligás együttessel mérte össze erejét a csapat, és a nyitraiak elleni győzelem (4:2) mellett gólzáporos döntetlent (5:5) játszott a Senicával.



„A nyitraiak ellen végigjátszottam a mérkőzést, viszont épp koronavírus-fertőzés után voltam, amiről ugyan a klubelnök tudott, de az edző nem. Így az azt követő felkészülési mérkőzésen pihentem. A fertőzés után néhány napig nem volt az igazi az erőnlétem. Próbáltam futni, de nagyon rossz volt. Aztán úgy 5-6 nap elteltével már úgy éreztem, minden rendben lesz.ˮ



A középpályás körül még a fertőzése ideje alatt is zajlottak az események. „Amikor koronavírusos voltam, érdeklődött irántam a Senica. Közben megkerestek Somorjáról is, de akkor még úgy voltam vele, hogy ha már egyeztettem a szenyiceiekkel, nem akarok kiszúrni senkivel. Éppen tíz nap karanténban voltam, nem mehettem sehová, és ez idő alatt a Senica több játékost is igazolt. Így végül úgy éreztem, nem lenne értelme odamennem, az újabb somorjai érdeklődésre pedig már igent mondtam.ˮ



Pinte Patrikot megkérdeztük arról is, hogy az edzési lehetőségeket és infrastruktúrát tekintve milyen különbségek vannak a komáromiak és a somorjaiak háza táján. „Az külön pluszt jelent, hogy Somorja a DAC farmcsapata, és itt erőnléti edzőnk is van, ami szerintem nagyon fontos. Összességében itt jobbak a körülmények, jobb pályákon gyakorolhatunk.ˮ



A somorjai játékos elmondta, jelenleg az a célja, hogy minél több lehetőséget kapjon a tavaszi szezonban. „Nekem most a játékpercek a legfontosabbak. Szeretnék minél magasabb szintre jutni. Egy focistának mindig éhesnek kell lennie a sikerre. Hosszabb távon az a célom, hogy kipróbálhassam magam a Fortuna Ligában is.ˮ



A somorjaiakat egyelőre Michal Kuruc irányítja ideiglenesen, értesüléseink szerint néhány napon belül várható az új vezetőedző kinevezése. A csapat holnap a Slovan U21-es együttesével játszik felkészülési mérkőzést Szencen.

