Pekarík: „Nyerni kell, különben nehéz helyzetbe kerülünk”

Szlovákia mai ellenfele jelenleg a 108. helyen áll a FIFA világranglistáján, ezzel egyértelműen a csoport outsidere, amit az is bizonyít, hogy két meccs után 0 ponttal áll az utolsó helyen. A horvátoktól idegenben kaptak ki 2:1-re, a magyar csapattól pedig szombaton odahaza szenvedtek 3:1-es vereséget.

„Az egy olyan meccs volt, amiből tanulhatunk. A magyar csapatnak kiválóan sikerült az összecsapás. Nem állítom, hogy az egész meccsen ők domináltak, de jól kezdtek, majd a rögzített szituációkból is rendre jobban jöttek ki. A nagy hőség ellenére aktívan játszottak, és erőnlétileg is bírták, egyik játékosuk sem kapott görcsöt. Megpróbálunk mi is ilyen aktívan futballozni, és begyűjteni a három pontot, hogy közelebb kerüljünk az Európa-bajnoksághoz” – mondta Pavel Hapal, aki ma nem számíthat Miroslav Stochra. A prágai Slavia játékosát vírusos megbetegedés döntötte le a lábáról.

A szlovák válogatott pénteken 5:1-re legyőzte Jordániát, ám Bakuban egy teljesen más összeállítású csapat fut majd ki a pályára.

„A felkészülésnek ilyen módját már Wales is kipróbálta. Pont az ellenünk vívott márciusi selejtező előtt álltak fel egy teljesen más csapattal Trinidad és Tobago ellen. Az edzőnek kész tervei vannak, Jordánia ellen pedig új játékosokat akart kipróbálni. Ennek ellenére mi, akik pénteken nem játszottunk, készen állunk Azerbajdzsán ellen pályára lépni” – monda a Hertha légiósa, Peter Pekarík. „A csoportunk állása jelenleg úgy néz ki, ahogy vártuk is. Nagyon kiegyenlített, csupán 1-2 gólon múlik a végeredmény. Ha tovább akarunk jutni a csoportból, akkor rendszeresen pontokat kell szereznünk. Nagyon fontos, hogy ezt tegyük Bakuban is, aki itt nem szerez pontokat, az nagyon nehéz helyzetbe kerül a selejtezősorozat további részében.”

Milan Škriniar, az olasz Internazionale hátvédje is megosztotta a véleményét az E csoportról: „Ebben a selejtezősorozatban nincsen könnyű ellenfél. Világos, hogy ha a tabella felső részében akarunk lenni, akkor mindig győznünk kell. A többi válogatott eddigi eredményei többé-kevésbé megfelelnek nekünk. Ha legyőzzük Azerbajdzsánt, mi is a tabella felső részébe kerülünk, pont oda, ahova tartozni akarunk.”

A szlovák csapatból Denis Vavrónak, Juraj Kuckának és a csapatkapitánynak, Marek Hamšíknak is figyelnie kell, hogy ne kapjon sárga lapot, különben szeptemberben eltiltás miatt ki kell hagyniuk a horvátok elleni nagyon fontos hazai meccset.

A két csapat egymás elleni örökmérlege a szlovákoknak kedvez, akik hat meccsből ötöt megnyertek az azeriek ellen (egy vereség mellett), a gólarány 12:4.