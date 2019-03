Pecze és Borbély szerint döntetlen lesz

Martin Petráš, a prágai Sparta egykori védője, jelenlegi játékosügynök:

Az fog dönteni, hogy jóval erősebb a keretünk, mint a magyaroké, Hamšíkék ezt Nagyszombatban be is bizonyítják. Ami a konkrét eredményt illeti, egygólos sikerrel is elégedett leszek.