Óriási komáromi röplabdás siker

A történelmi eredményhez az első, nagyon fontos lépést egy hete tették meg a komáromiak, amikor három pontot érő, 3:1-es győzelmet arattak az odavágón a Doetinchem ellen. Mindez azt jelentette, hogy a szerda esti hollandiai meccsen két nyert szettel továbbjuthatnak. Ez pedig a lehető leggyorsabban össze is jött Százvaiéknak: az első, maximálisan kiegyenlített játszma hajrájában 25:23-ra kerekedtek felül, a másodikban pedig 10:15-ről tudtak fordítani és végül 26:24-ra nyerni. Ezzel pedig zsebben volt a továbbjutás, de a komáromiak nem elégedtek meg ennyivel. A harmadik szettben, minden saját nevelésű játékosukat szerepeltetve, két szettlabdát is hárítva 30:28-ra győztek, 3:0-ra hozva a meccset. Kezdődhetett az ünneplés a klubtörténet eddigi legjobb európai eredménye után.

„Elsősorban az egész klubnak jár a gratuláció. Aztán a játékosoknak, akik koncentráltan, összetartóan, türelmesen és fegyelmezetten röplabdáztak. Minimális számú hibát követtünk csak el. Menet közben is mindig végre tudtuk hajtani a kitűzött célt. Ez az egység, ami a csapatot és a szakmai stábot jellemzi, volt a továbbjutás kulcsa” – értékelt Richard Vlkolinský, a komáromiak vezetőedzője.

A taktikai fegyelmezettséget emelte ki František Ogurčák is, a Duna-partiak egyik erőssége: „Nagyon örülünk a továbbjutásnak, mert a visszavágón úgy nézett ki, hogy az ellenfél elkapta a fonalat. A hollandok számítottak a párharc esélyeseinek, de végig ott volt a fejünkben, hogy le tudjuk őket győzni.” A feladó Marek Kasperkevič pedig szakmailag is elemezte röviden a visszavágót. „A csapatok idegesek voltak a tét miatt, ezért a tapasztalatunk sokat számított. Mint ahogy az is, hogy kibírtuk az első szettben ránk nehezedő nyomást. Nem zavart meg minket az sem, hogy a második játszmára a Doetinchem változtatott az összeállításán. A szettek hajráiban mi bizonyultunk kicsivel higgadtabbnak. Megyünk tovább, meglátjuk, meddig fog tartani az európai kaland” – mondta Kasperkevič.

A Challenge Cup következő állomása a távoli Azori-szigetekre viszi a komáromiakat, akikre a Fonte Bastardo Azores csapata vár. A nyolcaddöntőt a portguálok kezdik hazai pályán december 12-én, a visszavágót 19-én rendezik.