Novota: A munka a válogatottban is meghozza majd a gyümölcsét

Az előző év végén beugróként került be először a szlovák válogatott stábjába. Hogyan jött az a lehetőség?

A Szlovák Labdarúgó-szövetség (SFZ) főtitkára, Peter Palenčík hívott fel, hogy be tudnék-e ugrani Matúš Kozáčik helyett. Ő a klubfeladatai miatt nem tudott ott lenni az összetartáson, én pedig éltem a lehetőséggel. Nagyon kellemesen fogadtak, semmi problémám nem volt. Bár olasz a stáb nagy része, de van egy tolmácsunk Farkaš Pali személyében, aki játszott Olaszországban, így nincs gondja a nyelvvel. Az edzőtábor elején megbeszéltem az edzővel, hogy mit vár tőlem, úgy érzem, ezt tudtam teljesíteni és jól ment a közös munka.

Már akkor felmerült, hogy a továbbiakban is számítanak önre?

Akkor még nem volt erről szó, csak beugró voltam. Februárban kaptam az újabb hívást, hogy megüresedett ez a pozíció, megkérdezték, hogy szeretnék-e a válogatottal dolgozni továbbra is. Az edző elégedett volt a munkámmal és szeretett volna velem együttműködni. Igent mondtam, elfogadtam a felkérést.

A komáromi KFC-ben is kapus-edzőként dolgozik. Hogyan érinti ez az ottani feladatait?

Van még rajtam kívül két kapusedző, akik az utánpótlásban dolgoznak. Aki az ifiket edzi, helyettesített, amíg én most a válogatottal voltam. El kell mondanom, hogy a klub vezetősége is nagyon örült, nagy megtiszteltetésnek vették, hogy számítanak rám a válogatottnál. Támogattak abban, hogy elvállaljam ezt a felkérést. Szeretném ezúton is megköszönni a KFC elnökségének, Baráth Györggyel az élen és mindenkinek, aki a klubnál segített. Amióta Komáromba érkeztem, csak pozitív hozzáállással találkoztam és ezek a dolgok nem mindenhol magától értetődőek.

Térjünk vissza a válogatottra. Mik a konkrét feladatai a kapus-edzőnek?

Először is figyelem a válogatottban számításba vett kapusokat, akik a szűk, és azokat is, akik a bő keretben vannak. Próbálom tartani velük a kapcsolatot, hogy ha valami problémájuk, sérülésük van, vagy éppen az már megszűnt, akkor tudjak ezekről. Illetve az edzőikkel is kapcsolatban vagyok, ha esetleg valamilyen speciális kérés lenne a részükről, akkor azokat is tudjam teljesíteni. Amikor kezdődik egy válogatott-összetartás, akkor már az edzéstervezés, azok megvalósítása kerül előtérbe. Videózunk, videót vágunk, az ellenfelet és a kapusaikat is elemezzük, ahogy a saját játékunkat is. Az edzésekről is készítünk anyagokat, amelyeket a kapusok klubjainak, az ottani kapusedzőknek is továbbítunk. Sok a feladat, de szeretem csinálni, tetszik ez a munka.

A keret összeállításában mekkora az ön szerepe?

A szövetségi kapitány kíváncsi a véleményemre, a készített elemzéseket is átnézi, átgondolja, majd megszületik a döntés a behívottakról. Nagyon jó érzés, hogy azonos szintű kollégaként tekint az assisztenseire, jó az együttműködés közöttünk. A végső döntés persze az övé, hiszen a felelősség is az ő vállát nyomja.

A válogatottnál csak néhány edzésük van a mérkőzések előtt. Mi fér bele ilyenkor a programba?

El van osztva az idő, hogy mennyi időt töltök én a kapusokkal, illetve van a tréningek azon része, amikor részt vesznek a csapatedzésben. Ilyenkor taktikai elemeket gyakorlunk, a védekezéssel, a támadásépítéssel és a rögzített szituációkkal foglalkozunk. Figyelek arra, hogy a munka mellett a hangulat is jó legyen. Kész kapusokról beszélünk, akik erős bajnokságokban védenek, így főleg arról szólnak ezek a napok, hogy jó állapotban legyenek és taktikailag is felkészüljenek az ellenfelekre.