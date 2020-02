Németh Krisztiánt leigazolta a DAC

Németh Krisztián számára nem idegen a város, hiszen gyakran megfordul itt a menyasszonyának köszönhetően, aki éppen Dunaszerdahelyről származik. „Több mint tíz éve második otthonomként tekintek Dunaszerdahelyre, mondhatni tehát, hogy szinte hazatértem. Az évek során végig követtem a csapat szereplését és jól látszik, milyen fejlődésen ment át a klub Világi Oszkár irányítása alatt. Titokban mindig is vágytam arra, hogy a fanatikus dunaszerdahelyi szurkolótábor előtt játszhassak, illetve, hogy olyan helyzet adódjon, amikor ide tudok igazolni. Ez most összejött, így nagyon boldog vagyok” – nyilatkozta a DAC legfrissebb szerzeménye.

A Győrből származó 31 éves labdarúgó legutóbb az amerikai MLS-ben a Sporting Kansas City együttesénél futballozott. Gazdag pályafutását az ETO Győrben és az MTK Budapestben kezdte, ahonnan 2007 nyarán megvásárolta őt az FC Liverpool. Azóta több országban és klubban is megfordult. Játszott az AEK Athénben, az Olimpiakosz Pireuszban, a Waalwijkben, a Rodában, az Al-Gharafában, a New England Revolutionben és a már említett Sporting Kansas Cityben is.



A felnőtt nemzeti csapatba először 17 évesen került be 2006 novemberében, ám a bemutatkozására 2010 májusáig kellett várnia. Azóta 37 mérkőzésen képviselte Magyarországot, ezeken négy gólt szerzett. Tavaly májusban a Montenegró elleni mérkőzésen első alkalommal a csapatkapitányi karszalagot is viselhette.

Németh Krisztián a 18-as számú mezt fogja viselni a DAC-nál.

A részletek egyelőre ismeretlenek, csak annyi bizonyos, hogy Németh a 18-as mezt kapta. A DAC-hoz kapcsolódó hír, hogy Vida Kristopher a tavalyi lengyel bajnokhoz, a Piast Gliwice csapatába igazolt.