MMA: Usman vs. Burns

Néhai edzőpartnerek

Hiába van szó korábbi csapattársakról és elmondásuk szerint még barátokról is, a bajnoki öv a tét. Kettejük közül a bajnok Kamaru Usman edzőstábot váltott. Újonnan a híres, bokszra specializálódott Trevor Wittmannel edz, aki olyan hatalmas neveket mentorált az UFC-ben, mint Georges St-Pierre vagy Stipe Miocic. Utoljára Justin Gaethje-nek segített eljutni egészen a könnyűsúlyú bajnoki meccsig, ahol Habib Nurmagomedov állította meg.

A csütörtöki sajtótájékoztatón Gilbert Burns elmondta, hogy szerinte ő van előnyben, mivel sparringpartnerei is jól ismerik Usman stílusjegyeit, és a felkészülés során mindig figyelmeztették őt, hogy mire figyeljen oda jobban.

Lefárasztó taktika

A „Nigériai Rémálomnak” is becézett Usman (profi győzelem:vereség ráta 17:1) jelenleg a világ egyik legdominánsabb kevert harcművésze. A 77 kilóban bunyózó váltósúlyú harcos utolsó 16 profi mérkőzését megnyerte, ebből 12-t az UFC-ben. Usman 2018-ban nyerte el a bajnoki övet egy domináns meccsen Tyron Woodleytól, s azóta kétszer meg is védte azt. Az egyébként birkózó múlttal rendelkező harcos egyáltalán nem a kiütés művésze. Az UFC-ben mindössze egy KO-t és egy technikai KO-t tud maga mögött. Ahelyett, hogy Usman egy-egy nagyobb ütéssel próbálná ellenfelét „lekapcsolni”, inkább folyamatosan nyomás alá helyezi, s nagyjából 70-80%-os erőbevitellel veri el vetélytársait, több esetben öt meneten keresztül. Mikor már kellően lefárasztotta a másikat, jöhet az összeakaszkodás, és a birkózással még jobban leszívja az ellenfél energiáját. Kamaru Usman 12 UFC bunyójából 9-et úgy nyert, hogy bár a meccsen kiütés nem született, Usman egyértelműen dominált, s egyhangú döntéssel, azaz 3-ból 3 bíró pontozása szerint is ő volt a győztes.

Tökéletesen megmutatkozik Usman hihetetlen kondíciója és technikás boxolása ezen az ötmenetes bajnoki övet megvédő mérkőzésen:

Gyors lerendezés

Amíg Usman arzenáljából a mérkőzéseken hiányzik a feladásra kényszerítés, Burns (19:3) brazil jiu jitsus világbajnok, akivel rémálom a földre kerülni. „Durinho” földharcban számtalan módon képes ellenfeleit lekopogtatni, de ez korántsem az egyetlen erőssége. Amióta az MMA-ban is aktív, Burns félelmetesen veszélyes bokszoló is lett. Usmannal ellentétben igencsak agresszív és robbanékony harcos, aki mindig arra törekszik, hogy a bunyót gyorsan lerendezze.

Egészen elképesztő, hogy Usmant még sosem vitték le a földre, védelme e tekintetben 100%-os. Egy olyan képzett jitsus ellen, mint Burns, Usman nyilván továbbra is az állóharcot preferálja majd. Földharci képességeivel Burns élvezheti azt a luxust, hogy nem kell tartania attól, esetleg levinnék őt a földre, így sokkal bátrabban támadhatja ellenfeleit ütésekkel és rúgásokkal. E tekintetben pont az ellentétje egymásnak a két harcos: Usman sosem nyújtózik messzebb a biztonságos térből, ütéseit alaposan megválogatja, és technikásan hajtja őket végre. Lehet, hogy stílusa nem a legattraktívabb, viszont nem véletlenül bajnok. Fáradhatatlan kondijával és mentális dominanciájával bárkin képes felülkerekedni.

Gilbert Burnsnek többek között a korábbi váltósúlyú bajnok Tyron Woodleyt is le kellett győznie, hogy eljusson Kamaru Usmanig:

E mérkőzés nem fog annyi bevételt hozni az UFC-nek, mint mondjuk a Poirier vs. McGregor találkozó, viszont kizárólag a sportot és egy izgalmas párosítást előnyben részesítő szurkolók ezt a meccset legalább annyira várják mint akármelyik másik gigabunyót. Kamaru Usman bajnok létére is edzőt váltott, és feltehetőleg még jobb bokszoló lett, Gilbert Burns pedig kirobbanó energiája révén okozhat még Usmannak rémálmokat.

Az eseményen természetesen több izgalmas bunyó is lesz, íme néhány résztvevő legjobb KO-i: