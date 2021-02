MMA: Okkal lett bajnok Usman

Burns volt az, aki nagyobb agresszióval kezdte a harcot, azonnal ki akarta ütni Usmant. Hatalmas, KO-erővel bíró ütéseket landolt egykori csapattársa arcán a 110%-on üzemelő brazil Burns, Usman éppenhogy csak nem került le a földre, s bár itt-ott grimaszolva, de sikerült talpon maradnia. A hihetetlen tempó viszonylag lelassult a nyitó menet vége felé, Burns „gyorsan kiütni” taktikája első nekifutásra nem vált be. Az első 5 perc lejárta után a két harcos félig vigyorgott, félig vicsorgott egymásra.

Sorsdöntő jótanács

A szünetben sorsdöntő tanács érkezett Usman új edzőjétől. Trevor Wittman arra buzdította, hogy többet használja az egyenes ütést, tehát a vezető kézzel támadjon. Usman megfogadta a tanácsot, és szokás szerint ütéseit nagyjából 80-85%-os erőbevitellel lendítette, s így folyamatosan adta a „figyelmeztető jeleket” brazil ellenfelének. Burns így már nem tudott olyan felszabadultan, félelem nélkül támadni. Usman néhány látványos ütéskombinációval ki is zökkentette Burnst. Földre kerülve a brazil próbálta csapdába csalni, és jiu jitsut használni Usman ellen, aki viszont higgadtan jelezte Burnsnek, hogy keljen csak fel, ez a bunyó lábon fog eldőlni. Burns testbeszédéből már látni lehetett, hogy állóharcban nem érzi magát túl kényelmesen, s ezért többször is megpróbálta Usmant levinni a földre. A nigériai viszont továbbra is tartja 100%-os védelmét e téren, az UFC-ben még sosem birkózták padlóra. E menet végezte után már komoly tekintetek ültek az arcokon, Burns minden bizonnyal kezdett aggódni, Usman pedig érezte, hogy már a kezében az irányítás.

Nagyjából 15 másodperc telhetett el a harmadik menetből, amikor Usman egy tökéletes jobbegyenessel a földre küldte Burnst. Ezt követően még néhány ütéssel Usman biztosra ment, hogy Burns harcképtelen legyen, a bíró pedig megelégelte a látottakat, s véget vetett a meccsnek.

Tisztelik egymást

A mérkőzés utáni pillanatokban egy emocionális Burnst láttunk, akit bár megtört a vereség, jelleméből következtetve erősebben tér majd vissza, mint valaha. Usmant egyértelműen megviselte, hogy nemrégi csapattársát és barátját kellett elvernie. A „Nigériai Rémálom” megmutatta, hogy okkal bajnok. Még úgy is, hogy nagyon jól tudta, ő a világ legjobb váltósúlyú kevert harcművésze, 2020-ban kilépett a komfortzónájából, otthagyta eredeti csapatát, mert érezte, hogy van még miben fejlődnie, és még jobb bokszoló akart lenni.

Miután feladták Usman derekára az övet, a két harcos tiszteletét és akármilyen furán is hangzik, de szeretetét fejezte ki egymást iránt. Az interjúban Usman elmondta, hogy Burns hatalmas respektet érdemel az idáig elért teljesítményéért, de nem volt meglepődve, hogy legyőzte korábbi edzőtársát. Szerinte ugyanis mindenkénél okosabban harcol a súlycsoportjában, és mentálisabban is magasabb szintet képvisel. Elismerte, Burns első menetben betalált ütései kemények voltak, és valószínűleg bárki mást a padlóra küldtek volna. Burns azt mondta, túlbuzgó volt, és ez okozhatta vesztét. Usman pedig megfontoltan harcolt, kibírta az ütéseket, felülkerekedett a veszélyhelyzeten, és továbbra is bajnok.

Usman végül kihívta egy párbajra egy másik riválisát, a vele régóta kekeckedő Jorge Masvidalt.