MMA: Jan Blachowicz vs. Israel Adesanya

Már március elején megkapjuk a 2021-es év egyik legtömöttebb UFC eseményét, mely keretén belül három bajnoki bunyót is láthatunk majd (Blachowicz-Adesanya; Nunes-Anderson; Yan-Sterling). Helyi idő szerint a főkártya vasárnap hajnali 4:00-kor kezdődik.

Talán a fő bunyó párosítása ígérkezik a leginkább kiszámíthatatlannak és ebből kifolyólag legérdekesebbnek is. A félnehéz-súlycsoport jelenlegi királya, a lengyel Jan Blachowicz próbálja majd megvédeni a bajnoki övet a középsúlyú bajnok Israel Adesanya ellen, aki e bunyó kedvéért feljebb lép egy súlycsoportot.

Israel Adesanya, „Az Utolsó Stílushajlító”

A fénylő kickboxos háttérrel rendelkező nigériai Israel Adesanya alaposan kialakította dominanciáját az UFC közép-súlycsoportjában. Nem csak hogy veretlen, de a bajnoki övet is már négyszer megvédte (profi MMA-s győzelem–vereség ráta 20:0). Adesanya, avagy „Az Utolsó Stílushajlító” úgy érezte, hogy itt az ideje megmérettetni magát a „nagyobbak” között is, s ezért fellép egy súlycsoportot.

Adesanya egyedi stílusa miatt az egyik legizgalmasabb kevert harcművész a világon. A nigériai születésű és Új-Zélandon nevelkedett kickbox-harcos még a médiát is sokszor megzavarja nyilatkozataival. Beszéd- és egyúttal mozgásstílusát nézve is Adesanya sokszor mintha egy másik dimenzióban élne, s ez mérkőzésein is megmutatkozik. Valószínűleg az egyik legintelligensebb bunyósról van szó, aki fantasztikus fizikai képességein túl mindenekelőtt az eszét használja a meccseken. Hosszú végtagjainak köszönhetően rendkívül veszélyes állóharcban, legyen szó ütő- vagy rúgótechnikájáról. Az ellenfél ütései elől pedig sokszor Mátrix-szerű mozdulatokkal hajol el olyan stílussal, amit más harcostól nem nagyon látunk.

Jan Blachowicz, a „Legendás Lengyel Erő”

Blachowicz a jelenlegi félnehézsúlyú bajnok. A címet 2020 őszén nyerte el domináns teljesítménnyel a kategóriában szintén magasan értékelt Dominick Reyes ellen. Blachowicz most fogja először megkísérelni megvédeni bajnoki övét.

Bár Jan Blachowicz (27:8-es győzelem–vereség ráta) már 38 éves, és mutatója nem olyan „lecsiszolt” mint Adesanyaé, kiütőereje és ellenfeleinek állandó nyomás alatt tartása megkérdőjelezhetetlen.

Lehetséges taktikák

A lengyel Blachowicz feketeöves jiu-jitsuból, így egyáltalán nem okozna meglepetést, ha elsőszámú taktikája a földharc lenne. Ellenfele, Adesanya ugyanis hogyha rendelkezik is magasfokú jitsuval, a ketrecben még nem mutatta meg. Se fojtással, se feszítéssel még nem kényszerítette feladásra ellenfelét, mind a 20 győzelmét kiütéssel vagy bírói döntéssel szerezte. Blachowicznak azonban óvatosnak kell majd lennie a földharcban, Adesanya ugyanis védekezésképp veszélyesen tud térdeléssel a fejbe kontrázni.

Nem Blachowicz lenne viszont az első, aki ezt a stratégiát alkalmazná, de Adesanya a földreviteli próbálkozások 86%-át kivédekezi, még ha le is viszik, aktív rezisztenciával és csípőmunkával általában hamar ki is jut a csapdából.

A sokoldalú Blachowicz

Természetesen nem a földharc Blachowicz egyetlen specialitása, sőt. Bár lehet nem annyira technikás mint Adesanya, a lengyel harcos is hatékony kickboxos. Ellenfeleit rendszeresen küldi padlóra ütésekkel, a legutóbbi, Dominick Reyes elleni bajnoki meccsén pedig vöröses lilára verte ellenfele oldalát félelmetes rúgásaival.

A súly nem számít

Érdekesség, hogy Adesanya elmondta a sajtónak, hogy „erőltetve” nem pumpálja fel a súlyát annyira, hogy ugyanolyan nehéz legyen, mint Blachowicz. Bevallotta, a súlykülönbség valóban lehet fontos tényező egy párosításnál, számára viszont a prioritás, hogy természetesen érezze magát, még hogyha ellenfele valószínűleg néhány kilóval nehezebb is lesz mint ő. Ezek szerint Adesanya továbbra is a kimagasló technikájában és megfontolt mentalitásában bízik.

Jan Blachowicz nem teszi ki magát felesleges veszélynek, jól érzi, mikor kezdeményezzen. Három rúgás sem kellett neki ahhoz, hogy ellenfele, Reyes bordája tájékán csúnya véraláfutást okozzon. Majd az egymást követő ütések sorra találtak be, egyik Reyes orrát is eltörte. Blachowicz ezzel mérkőzéssel nyerte a félnehézsúlyú bajnoki övet.



Hosszú végtagjainak és kickboxos beállásának köszönhetően Israel Adesanya remekül tartja a távolságot, illetve irányítja mérkőzéseit. E képességének lehettünk szemtanúi legutóbbi mérkőzésén, melyen hajszálpontos rúgásaival darabokra szedte ellenfele, Paolo Costa lábát. Onnantól pedig már az ütések is könnyebben betaláltak, melyektől Costa nem tudta magát kellően megvédeni, Adesanya pedig negyedszer is megvédte bajnoki övét a közép-súlykategóriában.