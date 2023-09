Megtört a jég, beindult a Lég

A csallóköziek Darida találatával Vízkeleten győztek 1:0 arányban, ezzel egyben véget vetettek tizenhárom meccsen át tartó kudarcsorozatuknak. Ugyanis legutóbb még a tavalyi bajnoki idény 21. fordulójában, április 29-én a jókaiak elleni 3:1-es sikerükkel gyarapították gyűjteményüket. Tavasszal a rájátszásban az összes párharcukat elbukták, az őszi idényben sorozatban hat meccset veszítettek.

„Mindannyian fellélegeztünk. Csapatunk önmagát kirángatva a gödörből vendégként három pontot zsákmányolt. Személy szerint nagy kő esett le a szívemről. A balsikerek ugyanis mély nyomot hagytak bennem. Még az is megfordult a fejemben, hogy feladom, lemondok tisztségemről. A kudarcoknak sok összetevője van. A Covid időszakában keveset edzettünk, a futball mellékvágányra szorult. Gyakran ragoztuk az »úgysem esik ki senki« mondatot. Klubelnökként én sem álltam a helyzet magaslatán. Vendéglátóipari egységet működtetek, vállalkozóként a talpon maradásért küzdöttem. Edzőcserével is próbálkoztunk. Néhány hete elköszöntünk Peter Šnegoňtól, helyére Rostislav Prokopot szerződtettük. Visszapörgetve a mérkőzések filmkockáit az a benyomásom támadt, hogy egyénenként és csapatként nem tettünk meg mindent a győzelemért. Játékosaink képességeire való tekintettel jóval többre vagyunk képesek. Erőnléti hiányosságokat is tapasztaltam, de baj volt a hozzáállással, a küzdeni tudással, a taktikai fegyelemmel is” – elemezte lapunknak a kudarcszéria legfontosabb összetevőit Csölle József, a 102 esztendős légi futballklub elnöke.

Elmondása szerint, a pusztafödémesiek elleni vesztes (1:2) párharcot követően pironkodott, s arra a következtetésre jutott, hogy ennél lejjebb már nem süllyedhetnek.

„Nem tisztem az ellenfelet értékelni, de a mátyusföldiek mezében – , akik előbb bejelentették, hogy kilépnek a bajnokságból, majd a folytatás mellett döntöttek – egykori, zömmel idősebb korosztályú futballistáik mondhatni edzés nélkül álltak csatasorba. Egy órányi játék után már fogytán volt az erejük. Mégis legyőztek bennünket. A találkozó után fejmosás, számonkérés is volt. Szankciókat is kilátásba helyeztünk. Ezt követően a tabellaelső felsőszeliek ellen már változást tapasztaltam. Kikaptunk, de merőben más volt a fiúk hozzáállása. Ebben nagy szerepet játszott Rostislav Prokop, aki szót ért a gondjaira bízott játékosokkal, védencei felnéznek rá, respektálják. A fordulatot Vízkeleten már az eredmény is tükrözte. Vasárnap Balonyon, majd hazai pályán a csenkeiek elleni rangadón szeretnénk bizonyítani, hogy vízkeleti sikerünk nem a véletlen műve volt. Ha továbbra is így fogunk küzdeni, taktikailag fegyelmezetten futballozni, akkor elkerülhetünk a sereghajtó pozíciójából, elkezdhetjük a felzárkózást ” – bizakodott a sikeres játékosmúlttal rendelkező tisztségviselő, Csölle József.