Megoldódhat a dán futballháború

Tavaly szeptemberben meglepetést keltett, amikor a dán női labdarúgó-válogatott tagjai nem voltak hajlandóak pályára lépni egy Hollandia elleni felkészülési mérkőzésen. Az Eb-ezüstérmes csapat egységesen úgy döntött, miután a szövetség nem teljesítette a magasabb prémiumra irányuló követeléseiket, sztrájkba lép. Az egyeztetések hiábavalók voltak, a meccset előbb három nappal későbbi időpontra tolták, végül törölték.

A fő problémát azonban az jelentette, hogy a csapat nyakán volt a Magyarország elleni világbajnoki selejtező, annak lemondása pedig beláthatatlan következményekkel járhatott volna.

„Elég idő állt rendelkezésre a megoldás megtalálására” – nyilatkozta Pernille Harder, a Wolfsburg légiósa, aki szerint a professzionális dán labdarúgók érdekvédelmi szervezete (SPF) akkor már hat hónapja tárgyalt a szövetséggel (DBU) a női A és az U21-es válogatott menedzselése és azok anyagi juttatásai miatt. „Minden szempontból sajnálatos, ami a dán labdarúgásban történik” – fogalmazott Kim Hallberg, a DBU szóvivője.

A helyzet egy nappal a magyarok elleni csata előtt úgy oldódott meg, hogy a felek ideiglenes megállapodást kötöttek, Dánia pedig Gyirmóton 6–1-es, kiütéses győzelmet aratott. Az idill azonban nem tartott sokáig, ugyan a szövetség az addigi 2 millió dán korona (270 000 euró) helyett 4,6 milliót (617 000 euró) ígért a női csapat versenyeztetésére, ami a fizetések növekedésével is járt volna, a játékosok szakszervezete ezt nem fogadta el, s inkább egy újabb sztrájk mellett döntött.

Ez viszont már a FIFA és az UEFA vezetőinek sem tetszett, hiszen Dánia a svédek elleni göteborgi világbajnoki selejtezőt mondta le. Az európai szövetség végül 18 ezer eurós büntetést szabott ki, és jelezte, amennyiben a következő négy éven belül még egyszer előfordul ilyen, akár világeseményről is kizárhatják Dániát.

Sztrájk 14 éve A dán szövetség honlapján keresgélve érdekes hírre bukkantunk szakszervezet kontra szövetség ügyben: 2004 augusztusában egyszer már volt kisebb sztrájk, de az akkor még nem vitte át az ingerküszöböt a nemzetközi sajtóban. Ehhez persze az is kellett, hogy a felnőtt válogatottat nem érintette közvetlenül, a DBU főtitkára, Jim Stjerne Hansen konstruktív beszélgetést folytatott az akkori válogatott játékosokkal, de az új bónuszrendszerről nem sikerült megállapodni. Az érdekvédelmi szervezet kérésére junior és ifjúsági szinten sztrájk kezdődött, amely végül felgyorsította a tárgyalásokat, és a helyzet megoldódott

Kjaer és Eriksen egyéni szerződései

Szinte el is felejtettük, hogy volt egy ilyen ügy, amíg egy évvel később meg nem ismétlődött mindez, csak éppen a férfiaknál. Dánia a nyári, oroszországi világbajnokságon csalódást keltett azzal, hogy bár a csoportból egy győzelemmel és két döntetlennel továbbjutott, a nyolcaddöntőben büntetőkkel kiesett a későbbi döntős horvátokkal szemben. A szövetség ennek ellenére 1,2 millió dán koronát (161 000 euró) fizetett ki a játékosoknak, akinek a DBU-val kötött szerződése lejárt, ezt kellett volna újratárgyalni.

A helyzet alapvetően nem tűnt reménytelennek, a játékosok azt kérték, hogy szabad kezet kaphassanak a saját egyéni szponzoraik terén, ebbe azonban a szövetség nem egyezett bele. A botrányt két kulcsember vitás helyzete robbantotta ki. Simon Kjaer egyéni szponzora, a NordicBet fogadási iroda banális hibát vétett: a világbajnokság előtt, május elsején indított kampányában a Sevilla 29 éves védője a nemzeti csapat piros-fehér szerelésében jelent meg.

Nem újdonság az SPF–DBU csörte 2016 novemberében a dán labdarúgók érdekvédelmi szervezete (SPF) beperelte a szövetséget, és végül 2,8 millió koronát nyert. A szakszervezet úgy vélte, hogy a korábbi egyezség szerint a DBU a biztosítási és szponzori megállapodásokból komoly tartozásokkal bír a férfi és női felnőttválogatott, valamint az U21-es csapat játékosai felé. „Egy fejezet lezárult, nem látom akadályát annak, hogy a továbbiakban jó együttműködés legyen a szövetség és a válogatottak között. Egy kapcsolatban egyszer-egyszer lehetnek nézeteltérések, amelyeket nem lehet megoldani egy független szervezet segítsége nélkül” – véleményezte akkor a történteket Jeppe Curth, az érdekvédelmi szervezet elnöke.

A DBU kereskedelmi igazgatója, Jesper Lind Andersson emiatt bírósághoz fordult, mondván, a fogadási cég megsértette a szövetség kereskedelmi jogait. „Bepereltük a NordicBet céget, mert engedély nélkül használták a válogatott piros mezét. Ezt súlyos jogsértésnek tekintettük” – nyilatkozta Andersson. A bíróság igazat adott a felperesnek, és a szerencsejátékcéget 135 ezer euróra megbüntette.

„Nem tudok mit tenni, nem is szeretnék véleményt mondani. De meglehetősen furcsa az időzítés” – jegyezte meg Kjaer az EkstraBladet című napilapnak.

A másik játékos a Tottenham középpályása, Christian Eriksen volt, aki saját egyéni szerződései miatt nem vállalta, nem vállalhatta a szövetség azon felkérését, hogy a válogatott szerelését biztosító Hummels kampányarca legyen. Eriksen amellett kardoskodott, hogy a régi reklámszerződést újítsák meg, bírta a csapattársak támogatását, azonban megoldás nem született, mert a DBU elutasította a javaslatot.

„A szövetségnek el kellene fogadnia azt, amit nyújtunk, de ők inkább ellökték a kezünket. Várjuk, hogy aláírják a vezetők a szerződést, és máris repülőre szállunk” – írta Erikssen a játékosszervezet honlapján megjelentetett közleményben.

Micsoda különbség! Érdemes megnézni, hogy múlt szerdán Szlovákiában, és vasárnap a walesiek elleni milyen kerettel készültek a dánok. A különbség óriási, az viszont biztos, hogy a Nagyszombatban pályára lépett játékosok életük legszebb napjaként emlékeznek majd vissza karrierjük egyetlen válogatottságára. A dánok Szlovákia elleni kerete: Kapusok: Morten Bank (Avarta), Victor Vobbe Larsen (TPI), Christoffer Haagh (Jagersborg BK) Védők: Christian Bannis (TPI), Mads Priisholm Bertelsen (TPI), Christian Bommelund Christensen (Jagersborg BK), Victor Hansen (Frederikssund), Nicolai Johansen (Vanlöse), Daniel Nielsen (Vanlöse), Kasper Skrap (TPI) Középpályások: Rasmus Gaudin (Vanlöse), Adam Fogt (Kastrup), Anders Hunsballe (Greve), Oskar Höjbye (Vanlöse), Christopher Jakobsen (Hilleröd), Rasmus Johanson (HIK), Kevin Jörgensen (Jagersborg BK), Kasper Kempel (Skovshoved), Simon Vollesen (Birkeröd). Támadók: Anders Fönss (TPI), Troels Cillius Nielsen (Birkeröd), Christian Offenberg (Avarta), Daniel Holm Sörensen (Skovshoved), Louis Veis (Jagersborg BK). A dánok Wales elleni kerete: Kapusok: Kasper Schmeichel (Leicester), Frederik Rönnow (Frankfurt), Jonas Lössl (Huddersfield) Védők: Andreas Christensen (Chelsea), Henrik Dalsgaard (Brentford), Jannik Vestergaard (Southampton), Jens Stryger Larsen (Udinese), Jonas Knudsen (Ipswich Town), Mathias Jörgensen (Huddersfield Town), Nicolai Boilesen (FCK), Simon Kjaer (Sevilla) Középpályások: Christian Eriksen (Tottenham), Christian Nörgaard (Fiorentina), Lasse Schöne (Ajax), Lukas Lerager (Bordeaux), Mike Jensen (Rosenborg), Thomas Delaney (Dortmund). Csatárok: Anders Christiansen (Malmö), Andreas Cornelius (Bordeaux), Martin Braithwaite (Middlesbrough), Pione Sisto (Celta Vigo), Viktor Fischer (FCK), Yussuf Poulsen (RB Leipzig).

„Van 24 hősünk” – amatőrök a szlovákok ellen

A helyzet odáig fajult, hogy veszélybe került a szeptember 5-i, Szlovákia elleni felkészülési, illetve a szeptember 10-i, Wales elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés. Márpedig az UEFA büntetése Damoklesz kardjaként lebegett a szövetség feje felett: egy újabb elmaradt meccsel a kizárást kockáztatták volna.

Vészmegoldásként felmerült, hogy Dánia elutazik ugyan Szlovákiába, de egy olyan válogatottal, amelyben alacsonyabb osztályú játékosok szerepelnek. A terv olyannyira valóság lett, hogy a legendás John „Faxe” Jensent ki is nevezték ideiglenes szövetségi kapitánynak, a dán BT, illetve a TV2 pedig honlapján még kedden is minden futballal kapcsolatos cikke elé odabiggyesztette: „Ha valaki a repülőtéren jár, látja a csapatot, és felismer valakit a játékosok közül, írja meg mailben a szerkesztőség címére!”

Amíg a legendárium úgy tartja, az 1992-es Európa-bajnokságra a strandról hívták be a játékosokat (ami nem volt igaz), ezúttal valóban az történt, hogy a 23 futballista a repülőúton ismerkedett össze egymással és Jensennel. A keretben végül futsaljátékosok mellett harmad- és negyedosztályú futballisták kaptak helyet, a szövetség szerint kétszáznál is többen jelezték, a nemzeti csapatért bármit hajlandóak megtenni, és készen állnak a szlovákiai útra. Az amatőrök (akik között volt börtönőr, bolti eladó, ács és középiskolai diák is) végül tisztességesen helytálltak, mindössze 3–0-ra kaptak ki.

„Van 24 hősünk, akiket nagyjából 48 órával ezelőtt hívtunk be a csapatba. Szlovákiával összevetve alacsonyabb osztályban játszanak, ráadásul az ellenfélnél még világklasszisok is voltak. Büszke vagyok. Azokra, akik ma pályán voltak, de azokra is, akik nem. Elképesztő volt a köztük lévő barátság, és az, amit a meccsen műveltek. Sosem fogom elfelejteni ezt a meccset. Ez volt pályafutásom legszebb veresége” – mondta Jensen, aki önmaga is vita tárgyát képezhette volna, hiszen beceneve, a Faxe egy híres sörmárka, miközben a szövetség főszponzora a vetélytárs Carlsberg cég.

Azt Ján Kozák szlovák szövetségi kapitány is elismerte, hogy nehéz volt a játékosait felpörgetni. „Nem pont úgy alakult ez a mérkőzés, ahogyan elképzeltem, de elég sok mindent megmutatott. Sok gondom lett, de azért vagyok itt, hogy megoldjam őket” – mondta Kozák.

Eriksenék parádés visszatérése

Csütörtök este aztán a dán TV2 azt jelentette, megszületett az ideiglenes megállapodás a játékos-szakszervezet és a DBU között. A felek egy ideiglenes, szeptember 30-ig érvényes megállapodást kötöttek, így a Wales elleni Nemzetek Ligája-meccsen Age Hareide kapitány irányításával ismét a legjobbak játszhattak. Látszott is a minőségbeli különbség: amíg néhány nappal korábban Wales lejátszotta a pályáról és 4–1-re legyőzte az íreket, addig Aarhusban esélyük sem volt: Dánia 2–0-ra győzött, mindkét gólt a szurkolók egy része által pénzsóvárnak tartott Eriksen szerezte.

A DR újságírója, Henrik Liniger úgy nyilatkozott, a dán labdarúgók érdekvédelmi szervezete és a szövetség a héten asztalhoz ül, hogy mihamarabb megszülessen a megállapodás, a szeptember végi határidő ugyanis nagyon szorít. Addig pedig lehet fogadásokat kötni, vajon a legközelebbi, október 13-i, Írország elleni mérkőzésre ki és milyen kerettel képviseli Dániát.

Pincési László