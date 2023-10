Már hat pont a komáromiak előnye a II. fociligában

Aki könnyű hazai győzelmet remélt, az sokáig csodálkozhatott, mert a vendégek győzelemre törően játszottak. Ezt jelezte a máskor eseménytelen első öt perc is, amely során a vendégek megszerezhették volna a vezetést – egy vágbesztercei támadás után a 19 éves Tobias Čongrády a komáromi védők mögé cselezte magát, és lapos lövése a baloldali kapufát súrolva hagyta el a játékteret.

A vendégek kihagyott gólhelyzete jótékonyan hatott a komáromiak játékára és támadásaira. A 7. percben a vendégek kapusa, Radovan Hodál kimerészkedett a tizenhatoson kívülre, Voleský kapott egy hosszú passzt, és védőjével szemben már lépéselőnyben volt, de picit elkésett a kapura emeléssel, így Hodál előbb érte el a labdát, mint a hazaiak gólvágója. Nem sokkal később újabb komáromi helyzet maradt ki: Voleský a 11. percben az előnyösebb helyzetben levő Bayemi elé gurított, aki ziccerben az égbe lőtt. A 16. percben Bayemi emelt Voleský fejére, aki hat méterről fejelt fölé. Látszódott, hogy a komáromiak meg akarják szerezni a vezető gólt, a 18. percben a sokadik hazai szöglet után Ganbayar fejelt a rövid sarok fölé. Ez után a 26. percben Horodník ívelt balról ismét Voleský fejére, aki a negyedik hazai gólhelyzetet is kihagyta.

Az egy mérkőzésre is elég komáromi helyzet kimaradása után a vendégek egy bal oldali szöglet beívelésénél majdnem labdaérintés nélküli szereztek vezetést, a labda a hosszú sarokba tartott, de Šimko mentett. Az első félóra képe alapján a komáromiak eldönthették volna a mérkőzést a maguk javára, öt helyzetből egyszer vagy kétszer el lehetett volna találni a kaput…

Ezután a vendégek percei következtek, a KFC kapusa, Glubáč dupla bravúrt mutatott be, de a 39. percben már a vendégek hálóőre, Radovan Hodál is a levegőben úszva védett tenyérrel. Az első félidőt szépségdíjas góllal fejezték be a komáromiak, Németh Tamás egy védhetetlen kapáslövést mutatott be mintegy 20 méterről, amely a bal alsó sarokban kötött ki – 1:0.

A második félidőre Radványi Miklós vezetőedző csapata egyik leggyorsabb játékosát, Adayilót küldte pályára Cagáň helyett. A játék képe nem változott, a komáromiak igyekeztek megszerezni a győzelmet bebiztosító második gólt, de a vendégek is hajtottak az egyenlítésért.

Az 56. percben Šmehyl emelt Bayemi fejére, de az örökmozgó szélső öt méterről fölé fejelt. Az 58. percben Radványi mester kettős cserével esősített, Tóth Gábort és Jozef Pastoreket küldte be Voleský és Šmehyl helyett, ezzel felélénkült a Duna-partiak játéka. A komáromiak nyomása a vágbesztercei kapura az idő haladtával erősödött, és a 68. percben góllá érett: a lilák szabadrúgáshoz jutottak, amelyet Németh Tamás 25 méterről, ballal a bal felső sarokba akasztott, úgy, hogy Hodál mozdulni sem tudott – 2:0.

A meccs eldőlni látszott, de a csata folytatódott. A 78. percben egy Bayemi–Tóth Gábor összjáték után utóbbi lőtt centiméterekkel mellé. A 85. percben Hodálnak még be kellett mutatnia egy nagy bravúrt, hogy ne legyen osztálykülönbségű a hazaiak győzelme. Az utolsó támadást a vendégek vezették a 88. percben, Kucharčík a felső kapufát találta el. Maradt a megérdemelt 2:0-s komáromi győzelem, amelyet ötperces vastaps és hangos „Szép volt fiúk!” rigmus kísért.