Legyőzték a listavezetőt a komáromi kosarasok

A mérkőzés lefolyása olyan rapszodikus volt, mint a Duna-parti csapat eddigi szereplése az extraligában. Az első negyedben, mint már sokszor, megint nem ment a játék a hazaiaknak. Sok volt a pontatlan passz, és a dobási kísérleteknek a fele sem volt sikeres. A pozsonyiak végig vezettek a játékrészben és 15:24-gyel zártak. A második negyedben javult a komáromiak játéka, pontosabban támadtak és védekeztek is, több lepattanót is szereztek. A játékrészt 21:13-ra nyerték a hazaiak, de ezzel még nem érték be a fővárosiakat.

Gasicsék felzárkózása a szünet után nem folytatódott, a visszaesést a vendégek kihasználták. A negyedet a pozsonyiak nyerték 21:13-ra, majd az utolsó negyed elején már 61:49-re vezettek. Ezután Danielič hármasaival és Gasics óriási szólójával a hazaiak feljöttek 60:62-re, ami megfogta a fővárosiakat. Ezután a hazaiak szinte áttörhetetlen védekezésre rendezkedtek be és csaknem lehetetlenné tették, hogy hárompontos dobásokkal kísérletezgessenek a vendégek. Ami nem sikerült a pozsonyiaknak, az sikerült a hazaiaknak 76:76-nál: Stuckey csuklója nem remegett meg, és a védekezési vonalon kívülről betalált – 79:76, majd egy büntetővel kialakult a 86:80-as végeredmény.